Die Biden-Regierung hat über 135 Millionen US-Dollar an Mitteln bereitgestellt, aber Adams sagt, das sei bei weitem nicht genug. In den letzten Tagen schliefen Migranten auf dem Bürgersteig vor dem Aufnahmezentrum in Midtown Manhattan, während Betten in konventionellen Unterkünften und Notunterkünften beansprucht wurden.

„Bisher war es nicht öffentlich sichtbar“, sagte Iscol gegenüber POLITICO. „Und ich denke, die Leute hatten wirklich keine Ahnung von dieser versteckten humanitären Krise.“

Jedes Entlastungszentrum, das POLITICO am Mittwochabend besuchte, wirkte ordentlich. Draußen waren NYPD-Beamte und drinnen beauftragte Sicherheitskräfte, Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Reinigungskräfte und anderes Personal.

Dort schliefen oder unterhielten sich die Migranten ruhig. Ihre spärlichen Habseligkeiten bewahrten sie unter ihren Feldbetten auf. Einige waren abends unterwegs und arbeiteten nach Plan.

In der ehemaligen Justizvollzugsanstalt Lincoln Correctional Facility in Harlem erhalten sie Abzeichen mit der Nummer ihrer Etage, ihres Zimmers und ihres Kinderbetts. Zum Abendessen am Mittwoch benutzte Bauleiter Imelde Gjushi gelbe Luftballons, um die Neuankömmlinge dorthin zu weisen, wo sie ihre verpackten Mahlzeiten abholen konnten. Sie erneuerte ihre Anfrage nach Esstischen von Iscol und warnte scherzhaft, sie würde sie mit ihrem eigenen Geld kaufen, wenn die Stadt nicht liefern würde.

Abgepackte Mahlzeiten erwarten Migranten am Mittwoch, den 2. August, in einem von New York City geführten Erholungszentrum in der ehemaligen Lincoln Correctional Facility in Harlem. | Emily Ngo/POLITICO

Auf der anderen Straßenseite befindet sich der Central Park, eine von mehreren großen Grünflächen, in denen Adams über den Aufbau von Zelten für Migranten nachdenkt.

„Nichts ist vom Tisch“, sagte Iscol.

„Ist es so, als hätten wir derzeit aktive Pläne, in den Central Park zu ziehen? Nein“, fuhr Iscol fort. „Gibt es ein Universum, in dem wir letztendlich den Central Park nutzen? Ja! Sicher.“

Die Verwaltung führe eine Liste mit mehr als 3.000 möglichen Standorten, sagte er. Seit Frühjahr 2022 sind mehr als 95.000 Migranten in der Stadt angekommen. Etwa 56.000 bleiben in der Obhut der Stadt und es werden weitere erwartet.

In den Entlastungszentren gibt es besondere Unterkünfte: eine Rasenfläche, die in einen provisorischen Abstellplatz für Lieferfahrräder umgewandelt wurde, einen Raum voller muslimischer Gebetsteppiche und einen sogenannten Kühlraum, weil ein Gebäude keine Klimaanlage hat.

In der ehemaligen Kirche St. Margaret Mary in Astoria, Queens, füllen Feldbetten die Kapelle sowie die Büros und Klassenzimmer. Da es vor Ort keine Duschen gibt, müssen Migranten 15 Minuten zu Fuß zu den Einrichtungen am vorübergehend geschlossenen Schwimmbad im Astoria Park laufen.

In einem nahe gelegenen Erholungszentrum, das Judo heißt, weil es früher ein Kampfsportstudio war, gibt es drei Duschen für die 300 Männer dort.

Im von New York City geführten Migranten-Entlastungszentrum Judo in Astoria, Queens, sind rund um die Uhr Vertragsreinigungskräfte vor Ort. Auf dem Gelände gibt es drei Duschen für 300 Migranten. | Emily Ngo/POLITICO

Standortleiterin Daniela Popobic zeigte POLITICO den, wie sie es nannte, Reconnection Room.

Wenn Migranten dort ihre Familienangehörigen im ganzen Land treffen möchten, „buchen wir ihnen einen Flug“, sagte Popobic. „Und wir schicken sie hinaus – in eine Richtung.“

