In mehreren Regionen Griechenlands sind Waldbrände ausgebrochen

Nicht nur auf den Inseln Rhodos und Korfu, sondern auch in zahlreichen anderen Regionen Griechenlands sind nach einer langen Dürre große Brände ausgebrochen. Auf Korfu begann in der Nacht die Evakuierung des beliebten Ferienortes Nisaki. Boote der Küstenwache brachten rund 1.000 Urlauber und Anwohner in Sicherheit, wie das Staatsfernsehen berichtete.