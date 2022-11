In Kentucky warnen Konservative vor „Roe v. Wade 2.0“

Obwohl es keine öffentlichen Umfragen zu der Änderung gegeben hat, weisen die Progressiven, die hoffen, sie zu vereiteln, auf ihren erheblichen Geldvorteil als ermutigendes Zeichen hin. Laut Berichten, die beim Büro des Außenministers eingereicht wurden, brachte die Protect Kentucky Access-Kampagne in diesem Jahr fast 5 Millionen US-Dollar ein, verglichen mit etwa 867.000 US-Dollar, die von Yes for Life gemeldet wurden – der Kampagne, die die Maßnahme unterstützt.

Dieser Zug hat es Protect Kentucky Access ermöglicht, eine der Architekten des verärgerten Sieges der Progressiven in Kansas – Rachel Sweet – einzustellen und den Staat mit Fernseh- und digitalen Anzeigen mit einer ähnlichen Botschaft zu überziehen wie die, mit der sie Anfang dieses Sommers an die Republikaner appellierten libertäre Wähler: dass die Änderung es dem Gesetzgeber ermöglichen würde, die Privatsphäre und persönliche medizinische Entscheidungen zu verletzen.

„In kleinere rote Bundesstaaten wird wirklich zu wenig investiert“, sagte Sweet und fügte hinzu, dass sie glaubt, dass die Abstimmungsergebnisse in diesem Jahr die Ansichten der Befürworter darüber ändern werden, was in den von der GOP kontrollierten Teilen des Landes möglich ist, wenn man Probleme einem Volk vorträgt Abstimmung.

Ihre Kampagne hat auch Ressourcen eingesetzt, um dem Vorstoß für die Änderung entgegenzuwirken, den ein Großteil der religiösen Gemeinschaft des Staates unternommen hat. Protect Kentucky Access hat fortschrittliche Glaubensführer wie Rev. Wayne A. Gnatuk, einen pensionierten presbyterianischen Geistlichen und Führer der Kentucky Religious Coalition for Reproductive Freedom, angeworben, um in Fernsehwerbung in seinem geistlichen Kragen zu erscheinen, mit Gemeinden über die Änderung zu sprechen und festzulegen Tische bei großen Veranstaltungen wie der Kentucky State Fair aufstellen.

Gnatuk sagte gegenüber POLITICO, dass es bei der heiklen Frage, wann das Leben beginnt, mehr Glaubensunterschiede zwischen verschiedenen Religionen und verschiedenen christlichen Konfessionen gibt, als viele Menschen glauben – ein Punkt, von dem er hofft, dass die Abstimmung am Dienstag dies zeigen wird.

„Welches Recht hat eine dieser religiösen Positionen, ihre Theologie den anderen aufzuzwingen?“ er hat gefragt. „Es ist eine Frage der Religionsfreiheit. Ich möchte nicht, dass Evangelikale und Katholiken mir sagen, was ich zu tun habe oder was meine Familie tun muss oder was meine Freunde tun müssen. Es geht sie ehrlich gesagt nichts an.“

Der Großteil der Finanzierung von Yes for Life stammt von der Katholischen Konferenz von Kentucky, der Baptistenversammlung von Kentucky und anderen religiösen Gruppen, und sie haben zahlreiche Veranstaltungen in Kirchen abgehalten, um Unterstützung für die Maßnahme zu sammeln, einschließlich einer großen Gebetskundgebung am Sonntag zuvor Die Wahl.

„Pastoren kommen immer in unsere Büros, wollen mehr Zeichen für ihre Gemeinde und sagen: ‚Ich möchte mit Ihnen beten, weil wir wissen, wie hart Sie arbeiten’“, sagte Addia Wuchner, eine ehemalige republikanische Vertreterin im Kentucky Statehouse, die jetzt leitet die Ja-für-das-Leben-Kampagne. „Die andere Seite hat vielleicht das Geld, um anspruchsvolle Anzeigen zu kaufen, aber die Einwohner von Kentucky hören auch von ihren Gemeinden.“

Wuchner und andere Anti-Abtreibungsrechtsführer sagen, dass sie zuversichtlich sind, weil Kentucky wiederholt Führer gewählt hat, die gegen Abtreibung sind – einschließlich der Gesetzgeber, die vor dem Fall von ein Abzugsverbot erlassen haben Rogen.

Walls argumentierte auch, dass die Ergebnisse in Kansas ein Zufall waren und dass die Wähler dort unmittelbar emotional waren der Aufhebung der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Rogen. Jetzt, sagte er, „werden die Menschen vielfältigere Entscheidungen darüber treffen, wie sie wählen.“

Aber diejenigen, die daran arbeiten, die Kentuckianer davon zu überzeugen, mit Ja zu stimmen, sagten auch, dass sie gegen ein Gefühl der Selbstzufriedenheit unter den Wählern kämpfen, die mit ihrer Position einverstanden sind.

„Viele Leute denken: ‚Nun, Rogen wurde rückgängig gemacht und wir haben ein Auslösegesetz, also ist das Spiel vorbei, wir sind fertig’“, sagte Marina Mason, eine gebürtige Louisvilleerin, die mit der Anti-Abtreibungsgruppe Students for Life zusammenarbeitet, gegenüber POLITICO. „Wir versuchen zu sagen: ‚Leute, macht es euch nicht zu bequem und geht davon aus, dass wir es geschafft haben und wir alle nach Hause gehen können. Nur weil wir diese Gesetze jetzt in Kraft haben, heißt das nicht, dass sie für immer so bleiben werden.’“

Mason sagte, sie und andere Werber arbeiteten daran, die Wähler an die Einsätze der bevorstehenden Gerichtsverhandlung über die Abtreibungsbeschränkungen des Staates zu erinnern, und forderten sie auf, die Änderung zu genehmigen, um „a Roe v. Wade 2.0.“

Befürworter auf beiden Seiten sagten, dass sie über die Abstimmung am Dienstag hinaus auf jahrelange Kämpfe in den Gerichten und der Legislative über die Abtreibung im Bluegrass State blicken.

Gnatuk arbeitet daran, sein Netzwerk von einigen Dutzend Geistlichen und einer Handvoll Gemeinden, die das Recht auf Abtreibung unterstützen, zu erweitern, während Students for Life sagte, dass ihre Wahlwerbung auch darauf abzielt, die Sicht der Wähler auf die Anti-Abtreibungsbewegung zu verbessern.

„Wir wollen natürlich gewinnen“, sagte Helene Senn, eine Studentin an der University of Louisville, die sich freiwillig für die Kampagne zur Verabschiedung der Änderung gemeldet hat. „Aber das Gespräch, das wir mit jemandem führen, könnte sein ganzes Leben verändern und ihm die Tür öffnen, um zu sehen, dass nicht alle Pro-Lifer sich als Sensenmann verkleiden und sie anschreien oder was auch immer. Wenn wir in der Lage sind, die Menschlichkeit der Pro-Life-Generation zu zeigen, wäre das genau dort ein Gewinn.“