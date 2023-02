In Kanada mangelt es an Ärzten – und es weist jedes Jahr Hunderte von einheimischen Ärzten ab

Das Gesundheitssystem des Landes leidet unter akutem Ärztemangel – auch wenn jedes Jahr Hunderte von qualifizierten kanadischen Ärzten, die im Ausland ausgebildet wurden, aufgrund von Bürokratie und Voreingenommenheit abgewiesen werden, sagen Experten.

Kanada verpasst die Chance, Hunderte dieser kanadischen Ärzte in ein angespanntes System aufzunehmen, weil, so Kritiker, geizige Provinzregierungen die Zahl der Aufenthaltsplätze beschränkt haben – und weil das System Studenten, die an kanadischen medizinischen Fakultäten gegangen sind, ausdrücklich privilegiert.

Laut Volkszählungsdaten gibt es in Kanada keinen Mangel an Ärzten. Was wir haben, ist ein Mangel an zugelassenen Ärzten.

Während die Schätzungen variieren, kann es in Kanada bis zu 13.000 Ärzte geben, die nicht praktizieren, weil sie keine zweijährige Aufenthaltsposition absolviert haben – eine Voraussetzung für die Lizenzierung.

Kritiker des Systems sagen, Diskriminierung sei allgegenwärtig.

„In Kanada gibt es eine ‚Komm-nicht-nach-Hause-Haltung'“, sagte Rosemary Pawliuk, Präsidentin der Society for Canadians Study Medicine Abroad.

„Sie haben niedliche Slogans wie ‚Du bist erwünscht und willkommen in Kanada‘, aber wenn du dir die Barrieren ansiehst, ist es sehr klar, dass du nicht nach Hause kommen solltest. Ihre Botschaft lautet im Wesentlichen ‚Geh weg‘. Und das tun sie.“

Rosemary Pawliuk ist Präsidentin der Society for Canadians Studying Medicine Abroad. Sie sagt, das derzeitige Auswahlsystem für Wohnsitze benachteilige international ausgebildete kanadische Ärzte ernsthaft. (Dillon Hodgin/CBC-Nachrichten)

Nach kanadischen Vorschriften entscheiden die medizinischen Fakultäten selbst, wer eine Residenz erhält. Kritiker sagen, dass diese Schulen ein begründetes Interesse daran haben, dass in Kanada ausgebildete Schüler so viele dieser Positionen wie möglich bekommen – was diejenigen Kanadier, die an angesehenen Schulen im Ausland ausgebildet wurden, ernsthaft benachteiligt.

Kritiker sagen, das System soll sicherstellen, dass jeder Absolvent einer kanadischen medizinischen Fakultät – egal wie kompetent er ist – eine Zulassung zum Praktizieren von Medizin erhält. Nur eine relativ kleine Anzahl von Underperformern wird jedes Jahr ausgesondert.

Das Gleiche gilt nicht für einheimische Ärzte, die ins Ausland gehen.

Ein Vorurteil, das in das System eingebaut ist

„Die Ärzte, die diese Abteilungen leiten, wollen das Beste – aber das ist nicht erlaubt. Sie dürfen nicht aus dem vollen Pool qualifizierter Bewerber auswählen“, sagte Pawliuk.

Etwa 90 Prozent aller Aufenthalte werden jedes Jahr für kanadische Medizinabsolventen reserviert. Den Rest bekommen international ausgebildete Ärzte.

In einigen Provinzen können inländische Medizinabsolventen und im Ausland ausgebildete nicht miteinander konkurrieren – es gibt zwei getrennte Pools, und der für internationale Medizinabsolventen reservierte Pool ist viel kleiner.

Nach Angaben des Canadian Resident Matching Service (CaRMS) bewarben sich im vergangenen Jahr 1.661 internationale Medizinabsolventen (IMGs) um eine Residenzstelle in Kanada. Nur 439 wurden mit der erforderlichen postgradualen Ausbildung abgeglichen. Das ist eine „Match-Rate“ von nur 26 Prozent.

Und das sind keine Ausländer – Sie müssen kanadischer Staatsbürger oder ständiger Einwohner sein, um überhaupt einen Wohnsitz in Kanada zu beantragen.

„Die kanadische Öffentlichkeit sollte Anspruch auf den bestqualifizierten kanadischen Bewerber haben. Ob sie einen Abschluss an einer kanadischen oder einer internationalen Schule haben, ob sie gebürtiger Kanadier oder Einwanderer sind, sie sollten sich individuell messen Verdienst“, sagte Pawliuk.

Die Funktionsweise des Aufenthaltssystems hat Konsequenzen. Laut CaRMS-Daten blieben beispielsweise landesweit 115 Assistenzärzte – hauptsächlich in Familienmedizin – unbesetzt, weil kanadische Absolventen medizinischer Fakultäten nicht an ihnen interessiert waren.

Diese im Ausland ausgebildeten Kanadier stehen auch vor einer Reihe weiterer Hürden.

Im Gegensatz zu kanadischen Medizinabsolventen müssen internationale Medizinabsolventen beispielsweise die vom Medical Council of Canada durchgeführte Prüfung „MCCQE Part 1“ ablegen, bevor sie sich für eine Aufenthaltsgenehmigung bewerben können.

Kanadische Medizinabsolventen können dies tun, nachdem sie sich bereits einen Platz gesichert haben, und jedes Jahr fallen etwa 5 Prozent von ihnen nach Angaben von Pawliuk durch die Prüfung, setzen aber trotzdem ihre Facharztausbildung fort.

Platzmangel in Medizinschulen

Kanadas Praktikumsquote ist im Vergleich zu den Berichten aus anderen Ländern schlecht.

In den USA beispielsweise erhalten 61,6 Prozent der in den USA geborenen oder eingebürgerten Bürger, die im Ausland zur Schule gehen, laut Daten des US National Resident Matching Program eine Aufenthaltsposition.

Viele Medizinstudenten gehen zur Ausbildung ins Ausland, da in Kanada nur sehr wenige medizinische Studienplätze verfügbar sind.

Zehntausende von Medizinstudenten konkurrieren um nur 2.800 Plätze im ersten Jahr an den 17 medizinischen Fakultäten des Landes. Ihre Akzeptanzquote liegt nach Angaben der Universität bei nur etwa 5,5 Prozent.

Jedes Jahr gehen etwa 1.000 angehende kanadische Ärzte in Ländern wie Australien und Irland zur Schule, wo Studienplätze für das erste Jahr reichlicher sind.

Der in Toronto geborene Jake Portnoff ist einer dieser Studenten.

Portnoff, ein Absolvent der Queen’s University in Medizin, wurde an seiner kanadischen medizinischen Fakultät nicht angenommen – teilweise, weil es nach Jahren von COVID-bedingten Verschiebungen eine Flut von Bewerbungen gab.

Er ist jetzt an der University of Queensland mit etwa 100 anderen kanadischen Studenten, die ebenfalls aus dem, wie er es nennt, „sehr wettbewerbsfähigen und entmutigenden“ Auswahlverfahren für kanadische Medizinschulen ausgeschlossen wurden.

Der in Toronto geborene Jake Portnoff studiert Medizin an der University of Queensland in Australien. Er sagt, es sollten viel mehr Assistenzstellen für im Ausland ausgebildete kanadische Ärzte offen sein. (Rick Sproxton/CBC-Nachrichten)

Portnoff sagte, die meisten kanadischen Studenten dort wollten nach Hause zurückkehren – sie machten sich nur Sorgen über einen Aufenthaltsprozess, der wie ein harter Kampf aussieht.

„Es gibt so viele qualifizierte und gebildete Medizinstudenten, denen meiner Meinung nach wirklich eine Chance gegeben werden sollte. Die derzeit verfügbare Menge an Assistenzplätzen ist ein solches Hindernis. Es ist sicherlich schwer zu hören, dass viele qualifizierte Kanadier abgewiesen werden von dem, was wir erleben“, sagte er gegenüber CBC News.

„Die Erhöhung der Zahl der Aufenthaltsplätze wäre ein großer Vorteil für die Kanadier, insbesondere wenn sich das dortige System in einer Krise befindet.“

Angesichts der Schließung einiger Notaufnahmen aufgrund von Personalmangel und einem Mangel an Hausärzten im ganzen Land sei es offensichtlich, dass Kanada die Zahl der angebotenen Wohnplätze erhöhen müsse, sagte Portnoff.

„Wir tun alles, was wir können, um die besten Ergebnisse der Gesundheitsversorgung für unsere Patienten zu fördern. Das ändert sich nicht, ob ich in Australien oder Kanada bin. Ich würde alle meine Fähigkeiten und meinen klinischen Scharfsinn mit nach Hause nehmen und sie alle in der Kanadisches System“, sagte er.

Zahl der internationalen Aufenthaltsbewerber schrumpft

Portnoff forderte nicht nur mehr Stellen für Residenzen, sondern forderte auch andere kreative Lösungen – wie ein internationales Austauschprogramm, damit Studenten in Australien nach Hause nach Kanada zurückkehren können, um Erfahrungen zu sammeln, bevor sie in den Cutthroat-Residency-Matching-Prozess eintauchen.

Portnoff war Mitbegründer der Canadian-American-Australian Medical Student Association, einer Interessenvertretung, die Studenten beim Übergang helfen soll, wenn bekannt wurde, dass es schwierig ist, nach Kanada zurückzukehren.

Die Zahl der internationalen Bewerber für Aufenthaltsstellen ist kontinuierlich von 2.219 im Jahr 2013 auf 1.661 im Jahr 2022 gesunken – ein Rückgang von 25 Prozent in nur einem Jahrzehnt.

Einige im Ausland ausgebildete Ärzte geben Kanada auf, weil der Prozess so schwierig ist, sagte Pawliuk.

„Wenn Sie den Leuten sagen, dass sie lange genug wegbleiben sollen, werden sie es tun“, sagte sie.

Das ist ein Problem, weil Kanada zum Teil auf im Ausland ausgebildete Ärzte angewiesen ist, um die Reihen der ausscheidenden Ärzte zu füllen.

Laut Daten des Canadian Institute for Health Information machen im Ausland ausgebildete Ärzte etwa 25 Prozent aller Ärzte aus.

Eine von Krankenschwestern geführte Klinik in Toronto. Mehr als 100 Assistenzärzte im ganzen Land – hauptsächlich in Familienmedizin – blieben letztes Jahr unbesetzt, weil kanadische Medizinabsolventen nicht an ihnen interessiert waren. (Laura Pedersen/CBC)

In der Familienmedizin haben fast ein Drittel aller Ärzte internationale medizinische Abschlüsse.

Diese Woche kündigte die föderale liberale Regierung ein Angebot an die Provinzen von etwa 46 Milliarden Dollar an neuen Gesundheitsausgaben an.

Als Gegenleistung für dieses Geld sagen Kritiker, dass Ottawa fordern sollte, dass die Provinzen mehr tun, um die Anerkennung ausländischer Zeugnisse zu rationalisieren.

Als Teil seines Gesundheitsplans hat der konservative Führer Pierre Poilievre vorgeschlagen, in den Provinzen zu arbeiten, um den Prozess zu beschleunigen.

„Es ist empörend, dass mein kleines Mädchen sechs Stunden lang mit einer Migräne in der Notaufnahme sitzen muss, weil es nicht genug Ärzte und Krankenschwestern gibt“, sagte er am Mittwoch gegenüber Reportern, nachdem Trudeau seinen Gesundheitsplan vorgestellt hatte.

„Ich denke, wir sollten mit den Provinzen zusammenarbeiten, um ein einfaches System zu entwickeln, das ein ‚Ja‘ oder ein ‚Nein‘ gibt. Es sollte innerhalb von sechzig Tagen geschehen, nicht in sechs oder sieben Jahren.“

Das Royal College of Physicians and Surgeons of Canada überwacht die Akkreditierung der Ausbildung zum Arzt in Kanada für Fachärzte.

In einer Erklärung sagte das Royal College, es betrachte Einwohner, die eine medizinische Fakultät außerhalb Kanadas abgeschlossen haben, als „wichtige Beiträge zu einem robusten Bildungsumfeld und zukünftigen Gesundheitspersonal“, und erwäge derzeit einige „alternative Wege“, um das System zu rationalisieren.

„Ich denke, in fünf Jahren werden international ausgebildete Ärzte unabhängig von ihrem medizinischen Fachgebiet innerhalb von ein oder zwei Jahren in das System aufgenommen, im Gegensatz zu fünf bis sieben Jahren“, sagte Glen Bandiera, Executive Director of Standards and Assessment bei der Königliches Kollegium.