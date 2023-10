JERUSALEM (AP) – Angesichts der Forderung Israels nach der Evakuierung der Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens fürchten viele Palästinenser eine Wiederholung des traumatischsten Ereignisses in ihrer gequälten Geschichte, ihrer Massenflucht aus dem heutigen Israel während des Krieges um seine Gründung im Jahr 1948.

Die Palästinenser bezeichnen es als Nakba oder „Katastrophe“. Schätzungsweise 700.000 Palästinenser, ein Großteil der Vorkriegsbevölkerung, flohen oder wurden in den Monaten vor und während des Krieges aus dem heutigen Israel vertrieben, in dem jüdische Kämpfer einen Angriff mehrerer arabischer Staaten abwehrten.

Die Palästinenser packten ihre Habseligkeiten in Autos, Lastwagen und Eselskarren. Viele schlossen ihre Türen ab und nahmen ihre Schlüssel mit, in der Erwartung, nach Kriegsende zurückzukehren.

75 Jahre später durften sie nicht zurück. Entleerte Städte wurden umbenannt, Dörfer abgerissen, Häuser von Wäldern in israelischen Naturschutzgebieten zurückerobert.

Israel weigerte sich, den Palästinensern die Rückkehr zu erlauben, weil dies eine Bedrohung für die jüdische Mehrheit innerhalb der Landesgrenzen darstellen würde. Deshalb ließen sich die Flüchtlinge und ihre Nachkommen, deren Zahl mittlerweile fast sechs Millionen beträgt, in Lagern im Westjordanland, im Libanon, in Syrien und Jordanien nieder. Diese Lager wuchsen schließlich zu bebauten Vierteln.

In Gaza besteht die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung aus palästinensischen Flüchtlingen, von denen viele Verwandte aus denselben Gebieten geflohen sind, die die Hamas am vergangenen Wochenende angegriffen hat.

Die Palästinenser bestehen darauf, dass sie das Recht auf Rückkehr haben, was Israel immer noch strikt ablehnt. Ihr Schicksal gehörte zu den heikelsten Themen im Friedensprozess, der vor mehr als einem Jahrzehnt zum Stillstand kam.

Jetzt befürchten die Palästinenser, dass sich der schmerzhafteste Moment ihrer Geschichte wiederholt.

„Sie sehen sich diese Bilder von Menschen ohne Auto, auf Eseln, hungrig und barfuß an, die auf jede erdenkliche Weise davonkommen, um in den Süden zu gehen“, sagte der politische Analyst Talal Awkal, der sich entschieden hat, in Gaza-Stadt zu bleiben, weil er es nicht tut Ich denke, der Süden wird sicherer sein.

„Es ist eine Katastrophe für die Palästinenser, es ist eine Nakba“, sagte er. „Sie vertreiben eine ganze Bevölkerung aus ihrer Heimat.“

Israel hat geschworen, die Hamas nach ihrem blutigen Einmarsch am 7. Oktober zu zerschlagen. Militante töteten über 1.300 Israelis, viele davon auf brutale Weise, und nahmen etwa 150 gefangen – darunter Soldaten und Zivilisten, junge und alte. Israel hat als Reaktion verheerende Wellen von Luftangriffen auf Gaza gestartet, bei denen bereits über 1.500 Palästinenser getötet wurden, und der Krieg scheint noch weiter eskalieren zu wollen.

Am Freitag forderte Israel alle im Norden des Gazastreifens, einschließlich Gaza-Stadt, lebenden Palästinenser auf, nach Süden zu ziehen. Die Evakuierungsanordnungen gelten für mehr als eine Million Menschen, etwa die Hälfte der Bevölkerung des schmalen, 40 Kilometer langen Küstenstreifens.

Da Israel die Grenzen des Gazastreifens abgeriegelt hat, ist die einzige Fluchtrichtung nach Süden, nach Ägypten. Aber Israel führt immer noch Luftangriffe auf den Gazastreifen durch, und Ägypten hat sich beeilt, seine Grenze gegen einen Massenzustrom von Palästinensern zu sichern. Auch sie fürchtet eine weitere Nakba.

Israelische Beamte sagen, die Evakuierung ziele darauf ab, Zivilisten zu schonen und der Hamas die Möglichkeit zu nehmen, sie als menschliche Schutzschilde zu nutzen.

„Die Tarnung der Terroristen ist die Zivilbevölkerung“, sagte Verteidigungsminister Yoav Gallant am Freitag. „Wir müssen sie trennen. Wer also sein Leben retten will, geht bitte nach Süden.“

Das Militär hat erklärt, dass diejenigen, die das Land verlassen, zurückkehren können, wenn die Feindseligkeiten enden, doch viele Palästinenser sind zutiefst misstrauisch.

Israels rechtsextreme Regierung hat Extremisten gestärkt, die die Idee der Abschiebung von Palästinensern unterstützen, und nach dem Hamas-Angriff haben einige offen zu Massenausweisungen aufgerufen. Einige Siedler im Westjordanland sind immer noch wütend über den einseitigen Rückzug Israels aus Gaza im Jahr 2005.

„Im Moment ein Ziel: Nakba! Eine Nakba, die die Nakba von 48 in den Schatten stellen wird. Nakba in Gaza und Nakba für jeden, der es wagt, sich anzuschließen!“ Ariel Kallner, ein Parlamentsabgeordneter der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, schrieb nach dem Hamas-Angriff in den sozialen Medien.

Die Hamas forderte unterdessen die Menschen auf, in ihren Häusern zu bleiben, und tat die israelischen Befehle als Trick ab.

Auch Präsident Mahmoud Abbas, der die international anerkannte Palästinensische Autonomiebehörde im besetzten Westjordanland leitet, lehnte die Evakuierungsbefehle mit der Begründung ab, sie würden zu einer „neuen Nakba“ führen.

Abbas, 87, ist ein Flüchtling aus Safed im heutigen Norden Israels. Als er letzten Monat vor den Vereinten Nationen anlässlich des 75. Jahrestages der Nakba sprach, trug er eine schlüsselförmige Anstecknadel.

Die Palästinenser haben die Geschichten ihrer Verwandten gehört und sind mit der Vorstellung aufgewachsen, dass die einzige Hoffnung für ihren jahrzehntelangen Kampf um Selbstbestimmung die Standhaftigkeit auf dem Land ist.

Aber viele in Gaza sind möglicherweise zu verängstigt, erschöpft und verzweifelt, um Widerstand zu leisten.

Seit fast einer Woche suchen sie Schutz vor einer Flut israelischer Luftangriffe, die ganze Stadtblöcke zerstört haben und manchmal ohne Vorwarnung einschlugen. Es gibt einen landesweiten Stromausfall und die Vorräte an Nahrungsmitteln, Treibstoff und Medikamenten gehen zur Neige.

Der Süden ist nicht sicher, aber wenn Israel eine Bodenoffensive im Norden startet, was immer wahrscheinlicher wird, könnte dies ihre beste Überlebenschance sein, selbst wenn sie nie zurückkehren.

„Die Erfahrung, die wir 1948 mit unseren Familien gemacht haben, hat uns gelehrt, dass man nicht zurückkommt, wenn man geht“, sagte Khader Dibs, der im überfüllten Flüchtlingslager Shuafat am Stadtrand von Jerusalem lebt. „Das palästinensische Volk stirbt und der Gazastreifen wird ausgelöscht.“

Die Associated Press-Reporterinnen Isabel DeBre und Julia Frankel trugen dazu bei.

Joseph Krauss, The Associated Press