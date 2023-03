Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

IRPIN, Oekraïne – Volodymyr Yukhymchuk denkt dat het God was die hem en zijn vrouw redde op 4 maart 2022 – de dag dat een Russisch vliegtuig een raket afvuurde op zijn huis in Irpin, een stad even ten noordwesten van Kiev.

De 59-jarige, die in de zitkamer zat, liep een hersenschudding op door de ontploffing, terwijl zijn vrouw, die in de keuken zat, er met slechts enkele schrammen vanaf kwam.

‘Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven dan Gods wonder. Toen onze buren zagen wat er gebeurde, dachten ze dat we dood waren. Toch waren we daar, op zoek naar elkaar in het donker en stof’, vertelde Yukhymchuk aan POLITICO terwijl hij bij de ruïnes stond van het huis dat zijn familie deelde met een familie vluchtelingen uit de oostelijke regio van Donetsk.

De Yukhymchuks woonden in de ene helft van het huis, terwijl de familie uit Donetsk de andere bewoonde. De vluchtelingen hadden Irpin echter al verlaten op het moment van de luchtaanval, uit angst voor het ergste. Voortdurend gedwongen door oorlog verder te trekken, verloren ze hun flat in Donetsk al toen door Rusland gesteunde huurlingen de stad in 2014 bezetten.

“De raket raakte hun deel van het huis”, zei Yukhymchuk.

Er zijn duizenden vergelijkbare verhalen. Hoewel de wederopbouw aan de gang is, zijn Kiev en vele andere regio’s die werden bevrijd van Russische binnenvallende troepen nog steeds getekend. De Kyiv School of Economics schat de schade als gevolg van de vernietiging van de woningvoorraad op € 50,7 miljard ($ 54 miljard). In januari waren in totaal 149.300 woongebouwen beschadigd of vernield, waaronder 131.400 huizen, 17.500 appartementsgebouwen en 280 slaapzalen, meldde de KSE.

Sinds het najaar van 2022 is het huis van meer dan 2,4 miljoen Oekraïners beschadigd of vernield. Een dergelijke schaal van vernietiging vereist een geheel nieuw systeem om slachtoffers huisvesting te bieden, meldde het Oekraïense ministerie van Regionale Ontwikkeling en Infrastructuur in januari. De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy heeft ook gezegd dat de wederopbouw in het land meer dan 1 biljoen dollar zal kosten.

Verschillende buitenlandse organisaties, zoals Global Empowerment Mission, de Howard Buffet Foundation en het United Nations Development Program, helpen samen met buitenlandse partners van Oekraïne mensen bij de wederopbouw of het vinden van tijdelijk onderdak in geprefabriceerde huizen.

Maar de hoeveelheid werk is enorm. Terwijl de Oekraïense regering van plan is internationale partners te betrekken en te beginnen met “de grootste wederopbouw sinds de Tweede Wereldoorlog”, moeten mensen in de tussentijd vaak flats huren of bij familieleden wonen, terwijl ze zelf aan de wederopbouw doen. Weersomstandigheden en tijd dreigen het werk af te maken dat met Russische munitie is begonnen, en vernietigen zelfs die huizen die technisch gezien kunnen worden gerepareerd.

“Voor aanvang van de werken categoriseren de lokale autoriteiten de vernielde woningen in drie typen: kleine schade, grote reparatie en moeten worden ontmanteld. Heel vaak weigeren mensen zwaar beschadigde huizen te ontmantelen, omdat ze ze willen herstellen”, vertelde Dmytro Cheychuk, plaatsvervangend hoofd van de gemeenteraad van Bucha, aan POLITICO.

Alleen al in Irpin raakten meer dan 1.060 gebouwen beschadigd, waarvan 115 volledig werden verwoest, meldt het Satellietcentrum van de Verenigde Naties.

Gods wil

Volodymyr Yukhymchuk, 59, staat naast de ruïnes van zijn huis in Irpin, een buitenwijk in de regio Kiev. Op 4 maart 2022 vuurde een Russische straaljager er een raket op af terwijl Volodymyr binnen was | Foto door POLITICO

Het huis van Yukhymchuk valt in de derde – “moet worden ontmanteld” – categorie van vernietiging.

“Mijn vrouw heeft dat huis geërfd van haar ouders. Maar we hebben het gemoderniseerd en perfect gemaakt voor onze pensioenjaren. We hebben zo hard gewerkt’, zei Yukhymchuk bitter. “Het duurde slechts een seconde voordat een Russische piloot op de knop drukte. Maar ik denk nog steeds dat we geluk hebben gehad. Daarna is er in ieder geval geen brand uitgebroken.”

Irpin was toen een chaos. Mensen evacueerden, ziekenhuizen werkten niet goed. De Yukhymchuks renden tijdens luchtaanvallen naar de kelder van hun buurman aan de overkant van de straat.

Ze besloten echter een paar dagen voor de raketaanval deze vluchten voor dekking te stoppen.

“Als we sterven, sterven we. Het enige waar ik voor heb gebeden, is dat de dood snel zou komen’, zei Yukhymchuk.

Nadat hun huis was verwoest, verhuisde het paar naar de flat van Volodymyr’s broer in het door Oekraïne gecontroleerde deel van Irpin. Hun straat werd de grijze zone tussen de twee legers. Ze konden pas na de bevrijding van de regio Kiev terugkeren naar hun verwoeste werf om het puin op te ruimen.

Hoewel de lokale overheid tegen Volodymyr zei dat zijn huis pas na het einde van de oorlog kon worden herbouwd, kwam God weer tussenbeide. De plaatselijke protestantse kerk, het vrijwilligerscentrum Irpin Bible Church, schoot te hulp.

“Amerikaanse gelovigen hoorden van ons verhaal en besloten financieel te helpen”, zei Yukhymchuk. “De kerk vond mensen en binnen ongeveer een maand bouwden ze een tijdelijk huis naast het verwoeste huis.”

De bouwwerkzaamheden zijn in november afgerond. Het gezin kon echter nog steeds niet overwinteren in het nieuwe huis. “Ons huis heeft een elektrisch verwarmingssysteem, dus toen Russen onze energie-infrastructuur bombardeerden, was het hier behoorlijk koud. Ik moest een dikke buikkachel opzetten, ‘vervolgde Yukhymchuk.

Hij hoopt zijn huis na de oorlog weer op te bouwen. Hoewel velen hem vertelden dat ze God in twijfel hadden getrokken waarom hij Rusland Oekraïne had laten binnenvallen, zegt Yukhymchuk dat ze verkeerd waren om alleen met klachten naar de Heer te gaan. “Ik geloof dat hij de situatie onder controle heeft”, zei Yukhymchuk. “Kijk hoe het met mij is afgelopen. Zoveel mensen stierven nadat die raketten hun huizen raakten. Velen hebben het overleefd, maar kregen geen hulp en hadden geen plek om te wonen. Maar ik bad en er kwam altijd iemand opdagen om ons te helpen.”

Gehavend en verschroeid

Kateryna Kashyrina, 46, woonde slechts een paar blokken verwijderd van Yukhymchuks. Kashyrina werkt al enkele jaren als condominiummanager van haar zes verdiepingen tellende gebouw. Pas eind 2016 trokken de mensen in. “Er waren zoveel vluchtelingen uit de regio’s Donetsk en Loehansk, die vluchtten voor de oorlog. Ze zijn een nieuw leven begonnen, net klaar met de renovatie van het interieur, ‘vertelde Kashyrina aan POLITICO terwijl ze in een van de donkere appartementen van haar gebouw zat.

Nu heeft ze sleutels van elke flat, behalve die, die niet meer bestaan. Hun pand staat leeg. De zesde verdieping en het dak zijn volledig uitgebrand. “De vluchtelingen waren de eersten die begrepen wat er ging komen. Ze vertrokken ondanks de verzekering van onze regering dat alles goed komt. Ik begrijp nu dat ze niet wilden dat we op straat in paniek raakten. Maar ik wou dat de autoriteiten ons zeiden dat we zo snel mogelijk moesten vertrekken”, zei Kashyrina.

Zicht op een particuliere sector in Irpin, zwaar beschadigd door terugtrekkende Russische troepen Uitzicht vanuit het vernielde raam van een flatgebouw van zes verdiepingen in Irpin Een zes verdiepingen tellend woongebouw in Irpin werd naar verluidt geraakt door een Russische tank in maart 2022, toen er brand uitbrak waarbij het dak en twee bovenverdiepingen werden verwoest Foto’s door POLITICO

Als condominiummanager voelde ze zich verantwoordelijk voor de rest van de huurders. Ze organiseerden zich in groepen om voorraden te krijgen en zich voor te bereiden om te wachten tot de oorlog voorbij is. Ze hoopten allemaal dat het over een maand zou eindigen. In de eerste dagen van maart begonnen echter steeds meer van hen te begrijpen dat ze moesten evacueren. Sommigen gebruikten hun eigen auto. “In de eerste dagen van maart evacueerden we moeders met kinderen en daarna gepensioneerden. De meesten hoopten op een evacuatietrein naar Kiev. Maar op 5 maart (in 2022) bliezen Russen de rails op”, herinnert Kashyrina zich.

En al snel kwamen Russische militaire colonnes haar buurt binnen. Ze was van plan Irpin op 6 maart te verlaten. Maar toen ontdekte ze dat Russen op privéauto’s schoten die hun controleposten omzeilden.

Half maart hoorden de bewoners dat de Russen een groene corridor hadden geopend en mensen hadden laten evacueren. Kashyrina vertrok naar centraal Oekraïne. Op 26 maart 2022 herkende ze haar gebouw op dronebeelden uit het oorlogsgebied. Het was vernietigd. Toen Kashyrina terugkeerde, vertelden buren haar dat zodra de Russen begrepen dat ze Irpin kwijt waren en zich moesten terugtrekken, ze woedend waren. “Op 28 maart reed een Russische tank gewoon door de straten en schoot willekeurig uit frustratie op de woongebouwen. Gewoon om ons niet zo goed te laten leven als vroeger, denk ik,’ zei Kashyrina.

Na de treffer ontstond er brand. Acht bovenwoningen, het dak van haar eigen pand brandde volledig af. Ventilatiesystemen en leidingen smolten en ondersteunende constructies corroderen. Het gebouw dreigde in te storten. Lokale vrijwilligers en de overheid hielpen bij het opruimen van het puin en beloofden bouwmaterialen te sturen naar de bewoners, die zelf aan de wederopbouw beginnen. “Fondsen (staatsstichtingen die helpen bij wederopbouw) vertelden ons dat ze alleen kunnen helpen met gevel, dak en ramen. Maar eerst moeten we de ondersteunende structuren herstellen”, zei Kashyrina. “En dat is het duurste en moeilijkste deel.”

Het bedrag was verschrikkelijk voor de huurders – 17,5 miljoen hryvnia’s (€ 450.000).

“Ze wilden niet eerst hun eigen geld geven. Verwachtte een wonder. Maar ook de overheid heeft geen geld. De fondsen weigerden te nemen ons, vanwege het probleem van de ondersteunende structuren, ‘zei Kashyrina.

Uiteindelijk slaagden de bewoners erin om 2,2 miljoen hryvnia’s uit eigen zak te verzamelen en 560.000 hryvnia’s in te zamelen. Dat was genoeg om in het najaar eindelijk met de bouw te beginnen. “Ons werd verteld dat als we niet beginnen, ons gebouw eerst zal verdrinken, dan bevriezen en uiteindelijk instorten in de winter,” zei Kashyrina.

Nu herstelt een brigade van 12 bouwvakkers de draagconstructies en is van plan deze in drie weken af ​​te ronden. Pas nadat ze klaar zijn, zal Kashyrina opnieuw proberen hulp te krijgen van internationale fondsen om reparaties aan gevels, daken en ramen te dekken. “Maar we ontdekken voortdurend nieuwe problemen. Nu moeten we delen van de muren slopen om het ventilatiesysteem schoon te maken. Ook onze balkons dreigen in te storten. We moeten speciale metalen buizen kopen om ze te versterken. En we hebben geen geld’, zei Kashyrina.

Terwijl de meeste bewoners van het gebouw nu over de hele wereld verspreid zijn, moet zij de reparaties controleren. Tonnen papieren en bouwexpertise, en tegelijkertijd moet ze haar eigen leven en haar plichten als jonge grootmoeder zien te behouden. Nu woont Kateryna in een gehuurd appartement, gescheiden van haar dochter en kleindochter.

“Omdat ik geloof dat we ons huis kunnen herbouwen, geloof ik dat Oekraïne deze oorlog kan winnen. Omdat we ons land beschermen. Indringers hebben ons het leven en ons gebouw afgenomen.

“Maar het recht zal zegevieren. De waarheid staat aan onze kant, ‘zei Kashyrina, kijkend naar haar huis, getekend en verschroeid, terwijl het langzaam in de schemering vervaagde.