„Es gibt keine guten Tests und dann werden sie in Situationen mit Patientenkontakt eingesetzt – und das ist wirklich schlimm“, sagte Suresh Venkatasubramanian, ein Informatiker der Brown University, über die KI-Systeme, die Ärzte einsetzen.

Venkatasubramanian hat einen einzigartigen Standpunkt zu diesem Thema. Er half bei der Ausarbeitung des Entwurfs für eine KI-Bill of Rights, die die Biden-Regierung im Oktober 2022 herausgab. Der Entwurf forderte eine starke menschliche Aufsicht, um sicherzustellen, dass Systeme der künstlichen Intelligenz das tun, was sie sollen.

Aber das Dokument ist immer noch nur ein Stück Papier; Präsident Joe Biden hat den Kongress nicht um Ratifizierung gebeten, und kein Gesetzgeber hat sich dazu geäußert.

Es gibt Hinweise darauf, dass Venkatasubramanians Besorgnis berechtigt ist. New York City hat eine Koalition zur Beendigung des Rassismus in klinischen Algorithmen gegründet und setzt sich bei Gesundheitssystemen dafür ein, den Einsatz von KI einzustellen. Die Koalition stützt sich laut Aussage der Koalition auf Datensätze, die die Lungenkapazität schwarzer Personen und ihre Fähigkeit, nach einem Kaiserschnitt vaginal zu gebären, unterschätzen die ihre Muskelmasse überschätzen.

Sogar einige KI-Entwickler machen sich Sorgen darüber, wie Ärzte ihre Systeme nutzen. „Manchmal, wenn sich unsere Benutzer an unser Produkt gewöhnt hatten, fingen sie einfach an, ihm blind zu vertrauen“, sagte Eli Ben-Joseph, Mitbegründer und CEO von Regard, einem Unternehmen, das 1,7 Millionen Diagnosen vorweisen kann, die mit seiner eingebetteten Technologie erstellt wurden in die Krankenakten eines Gesundheitssystems ein.

Beachten Sie die implementierten Sicherheitsmaßnahmen und warnen Sie Ärzte, wenn sie zu schnell vorgehen oder nicht alle Systemausgaben lesen.

Der Kongress ist weit von einem Konsens darüber entfernt, was zu tun ist, obwohl er letzten Monat ein Gipfeltreffen mit führenden Vertretern der Technologiebranche abgehalten hat.

Die Food and Drug Administration, die für Biden die Führung übernommen hat, hat neue KI-Produkte zugelassen, bevor sie auf den Markt kommen – ohne die umfassenden Daten, die Arzneimittel- und Gerätehersteller benötigen. Die Behörde überwacht sie dann auf unerwünschte Ereignisse.

Troy Tazbaz, der Direktor des Digital Health Center of Excellence der Behörde, sagte, die FDA sei sich bewusst, dass sie mehr tun müsse. KI-Produkte, die für den Einsatz im Gesundheitswesen entwickelt wurden und ChatGPT ähneln, dem Bot, der medizinische Untersuchungen bestehen kann, erfordern für die Regulierung „ein völlig anderes Paradigma“, erklärte er. Aber die Agentur arbeitet noch daran, was.

Unterdessen schreitet die Einführung von KI im Gesundheitswesen rasant voran, obwohl die Systeme, so Venkatasubramanian, „unglaublich fragil“ seien. Bei der Diagnose von Patienten sieht er Fehlerrisiken und die Möglichkeit rassistischer Voreingenommenheit. Er vermutet, dass Ärzte den Urteilen der Systeme zu leicht vertrauen würden.

Fast alle der zehn Innovatoren, die die Technologie entwickelten und mit POLITICO sprachen, erkannten die Gefahren, ohne es zu übersehen.

„Es gibt wahrscheinlich schon heute eine Reihe von Beispielen – und im nächsten Jahr werden es noch mehr sein –, in denen Organisationen große Sprachmodelle auf eine Art und Weise einsetzen, die eigentlich nicht sehr sicher ist“, sagte Ross Harper, Gründer und CEO von Limbic, a sagte ein Unternehmen, das KI in einer Verhaltenstherapie-App einsetzt.

„Sie fingen einfach an, ihm blind zu vertrauen.“

Limbic hat im Vereinigten Königreich eine Medizingeräte-Zertifizierung erhalten und Harper sagte, das Unternehmen mache in den USA trotz der regulatorischen Unsicherheit Fortschritte.

„Es wäre falsch, diese neuen Tools nicht zu nutzen“, sagte er.

Der Chatbot von Limbic, der nach Angaben des Unternehmens der erste seiner Art in Amerika ist, funktioniert über eine Smartphone-App – in Zusammenarbeit mit einem menschlichen Therapeuten.

Patienten können dem Bot Nachrichten über ihre Gedanken und Gefühle senden, und der Bot folgt bei der Reaktion den Therapieprotokollen und nutzt künstliche Intelligenz und ein separates statistisches Modell, um sicherzustellen, dass die Antworten korrekt und hilfreich sind.

Ein Therapeut gibt der KI Input, um ihre Gespräche zu leiten. Und die KI meldet sich mit Notizen aus ihren Chats an den Therapeuten und informiert so den Patienten besser über zukünftige Therapiesitzungen.

Ein anderes Unternehmen, Talkspace, nutzt KI und sagt, es könne dabei helfen, suizidgefährdete Menschen zu erkennen, nachdem Gespräche mit Therapeuten analysiert wurden.

Andere KI-Produkte erstellen und fassen Patientenakten zusammen, überprüfen sie und schlagen eine Diagnose vor.

Ein Großteil davon zielt darauf ab, überarbeiteten Ärzten zu helfen, ihre Belastung zu verringern.

Sicherheit und Innovation

Studenten der Technologie sagten, dass KI-Systeme, die sich ändern – oder „lernen“ –, wenn sie mehr Informationen erhalten, mit der Zeit mehr oder weniger hilfreich werden und ihr Sicherheits- oder Wirksamkeitsprofil ändern könnten.

Und es wird noch schwieriger, die Auswirkungen dieser Änderungen zu bestimmen, da Unternehmen die Algorithmen im Herzen ihrer Produkte streng überwachen – eine proprietäre „Black Box“, die geistiges Eigentum schützt, aber Regulierungsbehörden und externen Forschern im Weg steht.

Das Büro des Nationalen Koordinators für Gesundheitsinformationstechnologie am HHS hat schlug eine Politik vor zielt darauf ab, mehr Transparenz über den Einsatz von KI-Systemen im Gesundheitswesen zu schaffen, konzentriert sich jedoch nicht auf die Sicherheit oder Wirksamkeit dieser Systeme.

„Wie können wir so etwas eigentlich regulieren, ohne zwangsläufig an Innovationsgeschwindigkeit zu verlieren?“ fragte Tazbaz und zielte dabei auf die größte Herausforderung der Agentur für KI ab. „Ich sage immer, dass Innovation immer innerhalb eines Parameters funktionieren muss – eines Sicherheitsparameters.“

Es gibt keine bestehenden Vorschriften, die sich speziell mit dieser Technologie befassen, daher plant die FDA ein neuartiges System.

Tazbaz geht davon aus, dass die FDA einen Prozess laufender Audits und Zertifizierungen von KI-Produkten einführen wird, in der Hoffnung, auch bei Systemänderungen eine kontinuierliche Sicherheit zu gewährleisten.

Die FDA hat bereits etwa 520 KI-fähige Geräte zugelassen – hauptsächlich für die Radiologie, wo sich die Technologie bei der Auswertung von Röntgenstrahlen als vielversprechend erwiesen hat. FDA-Kommissar Robert Califf sagte in einer Sitzung im August, er glaube, dass die Behörde mit prädiktiven KI-Systemen, die Daten erfassen und ein Ergebnis vermuten, gute Arbeit geleistet habe.

Aber viele Produkte, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, nutzen neuere, fortschrittlichere Technologien, die auf menschliche Anfragen reagieren können – etwas, das Califf als „eine Art beängstigenden Bereich“ der Regulierung bezeichnete. Diese stellen die Regulierungsbehörden vor noch größere Herausforderungen, sagten Experten.

Und es gibt noch ein weiteres Risiko: Zu strenge Regeln könnten Innovationen zunichte machen, die den Patienten Vorteile bringen könnten, wenn sie die Gesundheitsversorgung besser, billiger und gerechter machen könnten.

Die Agentur achtet darauf, das Wachstum der neuen Technologie nicht zu bremsen, sagte Tazbaz, als er mit Branchenführern sprach, ihre Bedenken hörte und die Gedanken der Agentur teilte.

Der Ansatz der Weltgesundheitsorganisation ist dem Washingtons nicht unähnlich: Besorgnis, Anleitung und Diskussion. Doch da die WHO über keine eigene Regulierungsbefugnis verfügt, hat sie kürzlich den Regierungen ihrer Mitglieder vorgeschlagen, das Tempo zu erhöhen.

KI-Modelle „werden schnell eingesetzt, manchmal ohne ein vollständiges Verständnis ihrer möglichen Leistung“, heißt es in einer Erklärung des Gremiums.

Dennoch muss die FDA bei jeder Verschärfung der Regeln mit Gegenreaktionen rechnen.

Einige Branchenführer haben vorgeschlagen, dass Ärzte selbst eine Art Regulierungsbehörde sind, da sie Experten sind, die unabhängig von KI-Copiloten die endgültige Entscheidung treffen.

Andere argumentieren, selbst der derzeitige Genehmigungsprozess sei zu kompliziert – und zu aufwändig –, um schnelle Innovationen zu unterstützen.

„Ich fühle mich irgendwie als Technologiekiller“, sagte Brad Thompson, Anwalt bei Epstein Becker Green, der Unternehmen beim Einsatz von KI im Gesundheitswesen berät, indem er „sie umfassend über die regulatorische Landschaft informiert“.

„Würde ich mich persönlich sicher fühlen?“

Früher wäre Thompson mit seinen Bedenken zum Kongress gegangen.

Aber die Gesetzgeber sind sich nicht sicher, was sie gegen KI tun sollen, und die Gesetzgebung verlangsamte sich, während die Republikaner einen neuen Sprecher wählten. Jetzt muss der Gesetzgeber eine Einigung über die Finanzierung der Regierung im Haushaltsjahr 2024 erzielen.

„Diese Möglichkeit steht weder jetzt noch in absehbarer Zukunft zur Verfügung“, sagte Thompson über Versuche, die Vorschriften durch den Kongress zu aktualisieren, „und es bricht mir einfach das Herz.“

Schumer hat kürzlich ein KI-Forum einberufen, um herauszufinden, was der Kongress sektorübergreifend in Bezug auf die Technologie tun sollte. Das Repräsentantenhaus verfügt auch über eine KI-Task Force, deren Ergebnisse jedoch wahrscheinlich von seiner Fähigkeit abhängen, Führungs- und Regierungsfinanzierungsprobleme zu lösen.

Rep. Greg Murphy (RN.C.), Co-Vorsitzender des Doctors Caucus, sagte, er wolle den Landesregierungen die Führung bei der Regulierung der Technologie überlassen.

Louisiana Sen. Bill Cassidyder ranghöchste Republikaner des Ausschusses, der die Gesundheitspolitik überwacht, sagte, der Kongress solle mehr tun – ohne jedoch die Innovation zu erschweren.

Cassidys Plan geht auf viele der von Forschern, Regulierungsbehörden und Branchenführern geäußerten Bedenken ein, er hat jedoch keinen Gesetzentwurf zur Umsetzung vorgelegt.

Angesichts der Unsicherheit zielen einige der großen Akteure im Gesundheitstechnologiebereich bewusst auf „risikoarme, lohnenswerte“ KI-Projekte ab, wie es Garrett Adams, der Riese für elektronische Gesundheitsakten Epic, ausdrückte. Dazu gehört es, Notizen zu verfassen, Informationen zusammenzufassen und eher als Sekretär denn als Co-Pilot für Ärzte zu fungieren.

Aber die Implementierung dieser Technologien könnte den Grundstein für aggressivere Fortschritte legen. Und eine Reihe von Unternehmen machen Vorstöße und behaupten sogar, dass ihre Produkte unweigerlich Ärzte ersetzen werden.

„Wir wollen irgendwann Teile unserer Technologie so umstellen, dass sie eigenständig sind – vollständig automatisiert werden und den Arzt oder die Krankenschwester aus dem Kreislauf herausnehmen“, sagte Ben-Joseph und schlug einen Zeitrahmen von 10 oder 20 Jahren vor.

Zählen Sie Tazbaz zu den Skeptikern.

„Ich denke, die medizinische Gemeinschaft muss die Verantwortlichkeiten effektiv prüfen“, sagte er über KI, die zur Diagnose von Patienten eingesetzt wird. „Würde ich mich persönlich sicher fühlen? Ich denke, es hängt vom Anwendungsfall ab.“