Das Justizministerium hat drei Jahre lang über zwei Präsidentschaftsverwaltungen hinweg den Fall ausgearbeitet, dass Google seine Macht über die Online-Suche illegal missbraucht hat, um den Wettbewerb zu drosseln. Um sich zu verteidigen, hat Google Hunderte von Mitarbeitern und drei mächtige Anwaltskanzleien engagiert und Millionen von Dollar für Anwaltskosten und Lobbyisten ausgegeben.

Am Dienstag wird ein Richter am US-Bezirksgericht für den District of Columbia damit beginnen, ihre Argumente in einem Prozess zu prüfen, der eine seit langem schwelende Frage auf den Punkt bringt: Sind die heutigen Technologiegiganten durch Gesetzesverstöße dominant geworden?

Der Fall – US et al. gegen Google – ist der erste Monopolprozess der Bundesregierung im modernen Internetzeitalter, in dem eine Generation von Technologieunternehmen inzwischen immensen Einfluss auf Handel, Information, öffentlichen Diskurs, Unterhaltung und Arbeit ausübt. Der Prozess bringt den kartellrechtlichen Kampf gegen diese Unternehmen in eine neue Phase und geht von der Anfechtung ihrer Fusionen und Übernahmen zu einer eingehenderen Untersuchung der Unternehmen über, die sie an die Macht gebracht haben.

Seit das Justizministerium Microsoft 1998 wegen Verstößen gegen das Kartellrecht vor Gericht verklagte, hat es keinen derart folgenschweren Fall über Technologiemacht gegeben. Aber seitdem haben sich Unternehmen wie Google, Apple, Amazon und Meta, dem Facebook und Instagram gehören, noch stärker in das Leben der Menschen eingemischt. Jede Entscheidung im Verfahren könnte weitreichende Auswirkungen haben und die größten Internetunternehmen nach Jahrzehnten ungezügelten Wachstums verlangsamen oder möglicherweise zerschlagen.