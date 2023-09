HONGKONG (AP) – Ein in Hongkong inhaftierter Aktivist hat am Dienstag in seinem letzten Berufungsverfahren, in dem er die Anerkennung einer im Ausland eingetragenen gleichgeschlechtlichen Ehe beantragt, teilweise gewonnen. Dies ist ein bahnbrechendes Gerichtsurteil, das wahrscheinlich weitreichende Auswirkungen auf die LGBTQ+-Gemeinschaft der Stadt haben wird.

Jimmy Sham, ein bekannter pro-demokratischer Aktivist während der Proteste gegen die Regierung im Jahr 2019, heiratete seinen Mann vor 10 Jahren in New York. Sham beantragte erstmals 2018 eine gerichtliche Überprüfung und argumentierte, dass Hongkongs Gesetze, die ausländische gleichgeschlechtliche Ehen nicht anerkennen, das verfassungsmäßige Recht auf Gleichheit verletzen. Die Vorinstanzen hatten seine Klagen abgewiesen.

Sham saß in Haft, nachdem er nach den massiven Protesten aufgrund eines von Peking erlassenen nationalen Sicherheitsgesetzes angeklagt worden war. Das Gesetz wurde genutzt, um im Rahmen der Unterdrückung von Andersdenkenden in der ehemaligen britischen Kolonie viele andere demokratiefreundliche Aktivisten zu verhaften und zum Schweigen zu bringen.

Die Richter des obersten Gerichts der Stadt erklärten in einem schriftlichen Urteil mehrheitlich, dass die Regierung gegen ihre positive Verpflichtung verstoße, einen alternativen Rahmen für die rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften wie eingetragener Lebenspartnerschaften oder eingetragener Lebenspartnerschaften zu schaffen. Seine Berufung wurde jedoch aus anderen Gründen einstimmig abgewiesen.

Ihr Urteil wird erhebliche Auswirkungen auf das Leben der LGBTQ+-Gemeinschaft und den Ruf des Finanzzentrums als integrativer Ort zum Wohnen und Arbeiten haben.

Derzeit erkennt Hongkong gleichgeschlechtliche Ehen nur aus bestimmten Gründen an, beispielsweise aus Steuergründen, Vergünstigungen für den öffentlichen Dienst und abhängigen Visa. Viele der Zugeständnisse der Regierung wurden in den letzten Jahren durch rechtliche Anfechtungen erreicht und die Stadt verzeichnet eine wachsende gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber der gleichgeschlechtlichen Ehe.

In einer früheren Anhörung argumentierte Shams Anwalt Karon Monaghan, dass das Fehlen gleichgeschlechtlicher Ehen in Hongkong die Botschaft aussende, dass sie weniger Anerkennung verdienen als heterosexuelle Ehen.

Sham ist der ehemalige Vorsitzende der Civil Human Rights Front, die jahrelang vor allem für die Organisation des jährlichen Protestmarsches zum Jahrestag der Übergabe Hongkongs an die chinesische Herrschaft am 1. Juli 1997 bekannt war.

Die Gruppe organisierte auch einige der größten politischen Proteste, die 2019 die Stadt erschütterten, wurde jedoch 2021 im Schatten des Sicherheitsgesetzes aufgelöst.

Kanis Leung, The Associated Press

