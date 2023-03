Voordat de COVID-19-pandemie toesloeg, wist Pak-Kei Wong niet altijd wanneer hij het slachtoffer was van racisme.

Hij vroeg zich vaak af of hij het slachtoffer was van pech of omstandigheden. Anti-Aziatisch racisme was moeilijk te onderscheiden, zei hij, laat staan ​​te bewijzen.

Maar daar kwam drie jaar geleden verandering in, nadat de eerste bekende besmettingen werden ontdekt in Wuhan, China. Wong, die in Montreal woont, zegt dat hem door een bestuurder van een passerende auto werd verteld “naar huis te gaan”, dat hij de les kreeg van een caissière in de supermarkt voor het gebruik van “vies” geld, en nog maar een paar maanden geleden werd bespuugd en bedreigd door een man in een trein.

Toen andere leden van de Chinees-Canadese gemeenschap met soortgelijke verhalen naar voren kwamen, drong het volledig door dat die ervaringen niet eenmalig waren en dat anti-Aziatisch racisme – aanwezig lang voor de pandemie – de schuld was.

“Het deed me beseffen: ‘Nee, dit is niet jouw ding. Dit is racisme’,” zei Wong, 41.

“Hierdoor voelde ik me minder alleen.”

"Hierdoor voelde ik me minder alleen."

Wong is helaas niet de enige.

Uit een dinsdag gepubliceerd rapport van de Chinese Canadian National Council Toronto Chapter (CCNCTO) en de Universiteit van Toronto bleek dat van de 31 deelnemers die deelnamen aan hun onderzoek van februari 2022, een meerderheid aangaf zich wu nai — een Chinees woord dat hopeloosheid en hulpeloosheid betekent – ​​ondanks de heersende anti-Aziatische haat, die varieert van openlijk racisme tot micro-agressies, zowel voor als tijdens de pandemie.

Onderzoekers ontdekten dat sommigen, net als Wong, het moeilijk vonden om daden van racisme te identificeren. Anderen vonden het moeilijk om zich uit te spreken tegen hun daders of vroegen zich af of haatdragende incidenten hun schuld waren, waardoor ze bleven zwijgen en geen ‘problemen’ veroorzaakten.

“Elk van hen is een papercut”, zegt hoofdonderzoeker Izumi Sakamoto, universitair hoofddocent aan de Factor-Inwentash-faculteit voor sociaal werk. Sakamoto zegt dat haar opmerking verwijst naar een regel van de Amerikaanse komiek Margaret Cho, die zei: “Als minderheid in dit land leven is als doodgaan door duizend papiersnijdingen.”

“Het is niet zo erg om naar (de) spoedeisende hulp te gaan. Maar als je het elke dag 1000 keer krijgt, zal het uiteindelijk je ziel breken”, zei Sakamoto.

De reactie op anti-Aziatisch racisme verschilt per generatie

Sakamoto zegt dat haar onderzoeksteam ervoor koos om dit onderwerp te bestuderen met behulp van een ‘community-based participatory research’-methode om ervoor te zorgen dat ze konden rapporteren vanuit de gemeenschap, en niet erover.

“We vonden het belangrijk om mensen dieper te betrekken om verhalen te horen die eerlijk en authentiek zijn, in tegenstelling tot iets dat mensen gewoon zouden beantwoorden in een korte enquête”, aldus Sakamoto.

Izumi Sakamoto is universitair hoofddocent aan de Faculteit Sociaal Werk van Factor-Inwentash. Sakamoto was de hoofdonderzoeker achter het onderzoek. Haar onderzoek en onderwijs richten zich op onderwerpen als anti-onderdrukking en gemeenschapsorganisatie. (Ingezonden door de Faculteit Sociaal Werk van Factor-Inwentash)

Hoewel er overeenkomsten waren in gerapporteerd anti-Aziatisch racisme, ontdekten de onderzoekers dat deelnemers van verschillende generaties het onderwerp anti-Aziatisch sentiment anders behandelen.

Oudere deelnemers zeiden dat het moeilijk was om met hun familie over anti-Aziatisch racisme te praten, aangezien velen niet goed Engels spreken en het daarom moeilijk vinden om racistische incidenten te identificeren, zichzelf te verdedigen of achteraf steun te vinden.

Aan de andere kant zegt het rapport dat jongere deelnemers het moeilijk vonden om met oudere Chinese Canadezen over anti-Aziatisch racisme te praten, omdat ze hen niet ongerust wilden maken. Jongere deelnemers zeiden ook dat er meer moet worden gedaan om sommige traditionele Chinese overtuigingen, zoals stoïcisme, te veranderen die ertoe kunnen bijdragen dat mensen in stilte lijden – waar sommige oudere deelnemers het mee eens waren.

Maar het rapport merkt op dat alle deelnemers elkaar aanmoedigden om zich te blijven uitspreken en probeerden de dialoog over anti-Aziatisch racisme te destigmatiseren, wat hopelijk in de toekomst “zinvolle verandering” zal brengen.

“De beweging voor rassenrechtvaardigheid is niet slechts het werk van slechts één generatie”, zei Tang.

Hoe anti-Aziatische haat te bestrijden

Sakamoto zegt dat het rapport voortbouwt op recent onderzoek dat een “verontrustende trend” schetst van een toename van gerapporteerde anti-Aziatische racistische incidenten sinds het begin van de pandemie. Er waren in 2021 943 meldingen van racistische incidenten in heel Canada, een stijging van 47 procent ten opzichte van 2020, volgens gegevens van CCNCTO en grassroots-organisatie Project 1907.

Jessie Tang, uitvoerend directeur van CCNCTO, zegt dat dit rapport niet alleen ingaat op de specifieke impact van haat jegens Chinese Canadezen, maar dat het de Canadese regeringsleiders en de samenleving eraan herinnert dat het anti-Aziatische racisme als geheel nog moet worden bestreden. uitgeroeid.

“Ik denk dat het erg belangrijk is voor (de) Aziatische gemeenschap om ons verhaal te vertellen”, zei Tang.

Hoewel het onderwerp anti-Aziatische haat voor debat naar Parliament Hill is gebracht, zou CCNCTO graag zien dat er meer wordt gedaan om het probleem aan te pakken. Het rapport bevat verschillende aanbevelingen over hoe Canadezen anti-Aziatische haat kunnen bestrijden, waaronder:

Meer financiering en steun van alle overheidsniveaus, andere financieringsinstanties en bedrijven voor Aziatisch-Canadese gemeenschappen om cultureel-specifieke diensten te ontwikkelen.

Het ontwikkelen van uitgebreide anti-Aziatische racisme-educatie binnen het openbare systeem.

Aziatische Canadese gemeenschappen en groepen helpen bij hun werk op het gebied van rassenrechtvaardigheid.

Bewustmaking van raciale rechtvaardigheid en het melden van incidenten van racisme.

Toen hem werd gevraagd commentaar te leveren op het rapport en de oproepen tot actie, zei het Ministerie van Burgerschap en Multiculturalisme van Ontario in een e-mail dat het $ 3,2 miljoen investeert om meer dan 50 organisaties en gemeenschappen te helpen de capaciteit op te bouwen om “racisme en haat te bestrijden, interculturele dialoog te creëren”. en de stemmen van de getroffenen versterken.”

“Er is geen plaats voor racisme en discriminatie van welke aard dan ook in Ontario en we veroordelen anti-Aziatisch racisme in de krachtigste bewoordingen”, aldus het ministerie.

‘Mensen moeten opstaan’

De federale regering heeft niet gereageerd op de verzoeken om commentaar van CBC Toronto.

Tang beweert dat bijna drie jaar na de pandemie en bijna twee jaar sinds zes Aziatische vrouwen werden gedood bij massale schietpartijen in spa’s in Atlanta, Georgia, alle regeringsniveaus de kwestie van anti-Aziatisch racisme hebben aangekaart, en dat er niet genoeg is gedaan om het uit te roeien anti-Aziatisch sentiment.

“Dit rapport herinnert er ook aan dat deze dingen gebeuren”, zei Tang.

Van zijn kant zegt Wong dat hoewel het rapport een goede eerste stap is in het beoordelen van de schade van anti-Aziatische haat, er nog veel meer moet worden gedaan.

“Verandering moet plaatsvinden. Beleidsveranderingen moeten plaatsvinden. Mentaliteitsveranderingen moeten plaatsvinden”, zei Wong.

“Mensen moeten meer opstaan ​​en dit uitroepen.”