In Haufeld soll ein Nahwärmenetz entstehen

In Sachen Klimaschutz wurde in Siegburg in den letzten Jahren an verschiedenen Orten viel initiiert. Verwaltung und Politik sind sich jedoch einig, dass das Tempo erhöht und die Reichweite erweitert werden muss. Die Stadt will nun in Haufeld einen großen Schritt machen. Auf dem Gelände der ehemaligen Innenstadthauptschule plant die Stadt derzeit einen Gebäudekomplex für betreutes Wohnen. Der Neubau ist nicht nur eine Art Initialzündung für die Umsetzung des Haufeld-Masterplans, der das rund 8,5 Hektar große Areal zwischen Bahnstrecke und Wilhelmstraße aufwerten soll. Darunter wird auf einer Fläche von rund 7.500 Quadratmetern auch eine Geothermieanlage errichtet.