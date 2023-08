Gut 200 Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10 bekamen am Dienstag in der Steinberg-Realschule einen spannenden Einblick in die Berufswelt. 13 Unternehmen aus Gummersbach und Umgebung hatten sich bereit erklärt, einen Ausschnitt ihres Tätigkeitsfeldes in der Schulsporthalle zu präsentieren und berufsbezogene Übungen vorbereitet, bei denen die Schüler ihre handwerklichen Fähigkeiten testen konnten.

Führungskräfte und Auszubildende standen an den Ständen in Gummersbach zur Verfügung

Susanne Reissner und Maria Döring-Pomas, Berufsorientierungscoaches der Koordinationsstelle Ausbildung Oberberg, organisierten das Treffen zwischen Handwerk und Schule nach dem großen Erfolg einer ähnlichen Veranstaltung im Mai im TOB (Technikorientierte Bildung) in Bielstein. „Dieses Projekt ist unser Baby“, erklärte Reissner. Sie freut sich, dass die Stände der Unternehmen vom Geschäftsführer über den Ausbilder bis zum Auszubildenden vom gesamten Spektrum der Belegschaft besetzt waren: „Wichtig ist, dass die Studierenden mit den Unternehmen ins Gespräch kommen.“

Dennis Hermann, Berufswahlkoordinator an der Realschule, berichtete, dass die Aktion in drei Blöcken, sortiert nach Klassenstufen, stattfand. Mit Unterstützung des Wirtschaftskurses der 10. Klasse hatte er einen Kurs vorbereitet, bei dem jeder Schüler an drei Stationen rund 20 Minuten Zeit hatte, die vorbereiteten Übungen zu bearbeiten. Hermann erklärte, dass einige von ihnen im Vorfeld Kurzbewerbungen geschrieben und sich sofort auf ein Praktikum im Unternehmen geeinigt hätten.

Das Lindlarer Unternehmen Schmidt+Clemens war mit zwei Ständen vertreten und stellte dort verschiedene Berufe aus den Bereichen Mechanik und Elektrotechnik vor. Ausbildungsleiter Lars Katzmarek verwies auf eine Schiebeführung, die mit verschiedenen Bauteilen, Splinten und Schrauben als Übung nachgebaut werden musste: „Das ist gar nicht so einfach, weil mehr Material da ist, als man dafür braucht – ganz wie im echten Leben.“

Die 16-jährige Gioia Beniamino versuchte sich am Stand des Gesundheits- und Bildungszentrums Gummersbach als Pflegefachfrau. Nachdem ihr die beiden Auszubildenden Zara Denk und Chiara Ciuk gezeigt hatten, wie man eine Spritze auffüllt, durfte sie einer der jungen Frauen die Kochsalzlösung subkutan injizieren.

Gioia Beniamino ist begeistert: „Das war super, die beiden waren sehr nett und gut vorbereitet – ich kann mir vorstellen, eine Ausbildung zur Pflegefachfrau zu machen.“