Ein Jahr nach dem Tod von Mahsa Amini tragen Künstler in Kanada und auf der ganzen Welt dazu bei, die Notlage iranischer Frauen und Minderheiten am Leben zu erhalten.

Die 22-jährige Kurdin wurde am 13. September 2022 in Teheran von der iranischen Moralpolizei verhaftet, weil sie angeblich ihren Hijab unsachgemäß getragen hatte. Nachdem sie in ein Internierungslager gebracht worden war, fiel sie ins Koma und starb drei Tage später.

Aminis Tod löste im Iran massive Proteste aus, die ein Ende des Terrorismus forderten Die strenge Kleiderordnung der Islamischen Republik. Es löste internationale Demonstrationen aus, die mehr Freiheiten für Frauen und Minderheiten forderten. Und es taucht in den Werken von Musikern, Geschichtenerzählern, Filmemachern und anderen auf, die ihre Medien nutzen, um die Geschichte am Leben zu erhalten.

„Zu sehen, wie Menschen im Iran für ihre Rechte eintraten, inspirierte mich dazu, Aktivistin zu werden und der Welt meine persönlichen Geschichten als Filmemacherin zu erzählen und zu teilen“, sagte Atefeh Khademolreza, eine iranisch-kanadische Filmemacherin, die heute in Toronto lebt.

„Ich wollte Teil dieser Bewegung sein … um die Stimme der Frauen im Iran und auch der LGBTQ+-Personen zu stärken.“

Ich habe von der Bewegung „Frau, Leben, Freiheit“ gelernt, dass das Erreichen von Freiheit einen Preis hat. – Atefeh Khademolreza, kanadisch-iranische Filmemacherin

Khademolrezas Kurzfilm Meteorder 2023 beim Toronto International Film Festival (TIFF) gezeigt wurde, untersucht den mysteriösen Tod ihrer schwulen besten Freundin im Iran.

„Es geht darum, wie schwierig es ist, in einem Land wie dem Iran man selbst zu sein. Und es geht um Traurigkeit, aber auch um Hoffnung“, sagte sie.

Khademolreza sagte, es sei ein persönliches Opfer, den Film gedreht zu haben. Aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen durch das Regime des Landes kann sie nicht in den Iran zurückkehren.

„Ich habe von der ‚Frau, Leben, Freiheit‘-Bewegung gelernt, dass das Erreichen von Freiheit einen Preis hat“, sagte sie.

„Meine Stimme ist meine Waffe“

Die iranische Sängerin Faravaz Farvardin setzt sich mit ihrer Musik aus der Ferne für die Rechte der Frauen ein.

Ursprünglich aus Teheran, kam sie 2018 für einen Auftritt nach Deutschland und ist nun als politischer Flüchtling dort zu Hause.

„Ich kann einfach nicht den Schmerz anderer Menschen sehen und schweigen“, sagte Farvardin, der im Iran wegen ihrer Musik eine einjährige Haftstrafe droht. „Meine Stimme ist meine Waffe und ich benutze sie.“

Die iranische Sängerin Faravaz Farvardin sagt, in ihrem neuen Lied Ey Iran gehe es darum, den Unterdrückten im Iran eine Stimme zu geben und zum Widerstand zu ermutigen. (Faravaz Farvardin/Instagram)

Anlässlich des Todestages von Amini hat die 33-jährige Sängerin einen neuen Song mit dem Titel veröffentlicht Ey Irandas den Unterdrückten im Iran eine Stimme gibt und zum Widerstand ermutigt, sagte sie.

„Meine Hoffnung für mein Land ist ‚Frau, Leben, Freiheit‘. Ich denke, dieser Slogan hat alles“, sagte sie. „Ein Land, in dem Frauen frei und sicher sind, das Leben weitergeht und Freiheit herrscht.“

Der Preis des Protests

Künstler und Frauen im Iran haben ihren Widerspruch auf verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht: Sie haben in der Öffentlichkeit gesungen, Hijabs verbrannt, sich die Haare geschnitten und Widerstandsparolen in Graffiti gesprüht.

Für einige waren diese Akte des Widerstands mit einem enormen Preis verbunden.

Der bekannte iranische Rapper Toomaj Salehi, der in seinen Texten heftige Kritik an der Islamischen Republik übte, wurde im Juli wegen „Korruption auf der Erde“, einem der schwersten Verbrechen des Landes, verurteilt. Das Todesurteil blieb ihm erspart, wurde aber dennoch zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt.

Er ist nicht allein.

Ein Wandgemälde der Künstlerin Jasmine Dearden mit Mahsa Amini im Stadtteil Cabbagetown in Toronto. (Idil Mussa/CBC News)

Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten im Iran wurden bei Protesten fast 20.000 Menschen festgenommen. Die Gruppe, die das Vorgehen Irans genau verfolgt, gibt an, dass bei Demonstrationen auch mindestens 527 Menschen getötet wurden.

Persis Karim, Direktor des Center for Iranian Diaspora Studies an der San Francisco State University, sagte, dass Künstler immer noch große Risiken eingehen, um sich dem iranischen Regime zu widersetzen und auf Freiheit zu drängen.

„Für die Iraner ist das nichts Neues. Sie haben in der Revolution von 1979 Kunst eingesetzt.

„Kunst, sowohl im visuellen Sinne, aber auch Musik … und auch Performance-Kunst waren von entscheidender Bedeutung, um den Kampf am Laufen zu halten, aber auch Möglichkeiten für Menschen außerhalb des Iran zu schaffen, die Herausforderungen dieser Protestbewegung zu verstehen.“

Karim glaubt, dass Künstler dazu beigetragen haben, die Entwicklungen im Iran im Fokus zu halten, obwohl der Blick der globalen Medien nachgelassen hat.

„Überall in den Vereinigten Staaten tauchten Wandgemälde auf, mit denen Menschen die Bedeutung der Woman Life Freedom-Bewegung als von Frauen geführte revolutionäre Protestbewegung hervorheben wollten“, sagte sie.

„Dies ist ein Moment, in dem eine globale Solidarität im Kampf für Frauen- und Menschenrechte absolut unerlässlich ist.“