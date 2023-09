In Frankrijk en Duitsland werden meer Kleiderorschriften gepubliceerd. Warum?

In Duitsland en Frankrijk bespreken Eltern en Politiker de Kleiderordnung für Schülerinnen und Schüler. Waarom komt er een einde aan dit debat?

Schulkinder und Eltern am ersten Schultag nach de Sommerferien im Pariser Vorort La Verrière. Christophe Petit Tesson / EPA

Het is belangrijk om verbinding te maken met elkaar, zodat leerlingen en studenten hierop kunnen worden begeleid. Das Fordern Eltern in Duitsland. Christiane Gotte, voorzitter van de Bundesselternrats, zei over de kranten van de Funke-Mediengruppe: „We hebben een school, een consensus over een Kleiderordnung zu schliessen.“ Er zijn een paar mensen, die leiding geven aan de Schülerinnen en Schüler, die «een rustige, ontspannende of vrije tijd» Kleidung trügen, nach Hause schicken en verlangend, dat ze zelf ordelijk anzögen.