In etlichen Supermärkten aankopen: De volgende Lebensmittelhersteller is insolvabel

Het bericht „Lebensmittel Zeitung“ van de Hersteller van Backwaren, Intercookies, is insolvent. Er was sprake van een insolventieprobleem. Der Betrieb soll unterdessen uneingeschränkt weiterlaufen.

De huidige financiële positie, het inzicht in de financiële voordelen en de versterking van de financiële lasten, wat resulteert in de voldoening van de vertragingen, en de gevolgen van het insolventie van de slachtoffers. Intercookies24 GmbH heeft de Insolvenz-rapporten voltooid. Ik ben van 2019 tot 2021 sinds de Verluste des Unternehmens weiter angewachsen. In het jaar 2021 denken wij in totaal 2,3 miljoen euro te ontvangen, waarbij in totaal 363.000 euro beschikbaar is.