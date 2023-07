Beschriftung umschalten Matt Cowan/Getty Images

Rick Frobergs Stimme war die ideale Mischung aus Knurren und Schrillen.

Unter den männlichen Punk-Sängern hatten einige die halsbrecherische Resonanz eines Joey Ramone oder die kehlige Tiefe zahlreicher Hardcore-Bands.

Aber Frobergs Stimme war unverkennbar – er versuchte nicht absichtlich hart zu klingen, es endete einfach so. Die Stimme, die irgendwie immer wie ein dürrer alter Mann klang, der zu viele Zigaretten rauchte und zu viel Whiskey trank.

Laut John Reis, seinem musikalischen Mitarbeiter seit mehr als drei Jahrzehnten, starb Froberg am Freitag eines natürlichen Todes. Berichten zufolge war er 55 Jahre alt.

Seine erste Zusammenarbeit mit Reis war die Post-Hardcore-Band Pitchfork aus San Diego aus den späten 80ern.

Aber erst ein paar Jahre später, mit der 90er-Jahre-Band Drive Like Jehu, kam Rick Frobergs Stimme wohl zum ersten Mal zu voller Entfaltung. Die Schreie waren da. So auch die gelegentlichen melodischen Refrains. „Atom Jack“ auf dem selbstbetitelten ersten Album der Band zeigte die Ungleichheit. Auf dem zweiten Album der Band Yank-VerbrechenIn dem mehr als neunminütigen dissonanten Epos „Luau“ brüllte Froberg gegen den Imperialismus und brach gleichzeitig die Zwietracht mit „Aloha, aloha. Anzug an. Luau, luau. Luau, luau.“

Es war jedoch bei „Hot Snakes“, wo Frobergs Gesang seinen Höhepunkt erreichte. Es war die dritte große Zusammenarbeit von Froberg und Reis.

Vorbei waren Reis‘ lange, gewundene Gitarrenleads von Drive Like Jehu – die Songs waren kürzer, schneller, mehr Garage-Rock-beeinflusst, direkt auf den Punkt. Es war aggressiver Punk, aber intelligenter. Bei den Taktarten wurden gelegentlich übersprungene oder zusätzliche Taktschläge gewählt. Die Gitarren spielten mit abrupten Staccato-Leads und Rhythmen.

Frobergs Gesang – jetzt härter und mit einer höheren Tonlage – hatte die passende Musik gefunden.

Das wurde deutlich bei „If Credit’s What Matters I’ll Take Credit“, dem Opener von Hot Snakes‘ erstem Album „2000’s“. Automatische Mitternacht.



Hot Snakes veröffentlichten in ihrer ursprünglichen Auflage Anfang der 2000er Jahre zwei weitere Studioalben, ein ruhigeres Selbstmordrechnung gefolgt von einem Up-Tempo Prüfung läuft.

Die Band formierte sich neu, um 2018 ihr erstes Album seit etwa 14 Jahren zu veröffentlichen. NPR beschrieb Frobergs Stimme als „hoch und zackig“. Zu seinen Texten äußerte Rezensent Andrew Flanagan damals: „Frobergs Texte sind die meiste Zeit nicht verständlich; sie wirken wie eine Art expressionistischer Speichelspritzer, eine fragmentarische philosophische Wut, die sich über das unerbittliche, brodelnde Band der Band zieht.“ -heiße Leinwand.“

Abgesehen von seinen Bands mit Reis kam Frobergs bemerkenswerteste Musik mit Obits, einer bluesigeren Interpretation des punkigen Garagenrocks. Sein „Gesang klang voller Bitterkeit“, sagte NPR, auch wenn die Musik einen gedämpfteren Farbton annahm. Die Band veröffentlichte zwischen 2009 und 2013 drei Studioalben.

In den meisten seiner Bands spielte er auch Gitarre. Aber das schien nie Frobergs Hauptaugenmerk zu sein. „Ich habe Neuigkeiten für die Welt, ich bin kein guter Gitarrist“, sagte er kürzlich in einem Interview.

Froberg war auch ein erfolgreicher Künstler und schuf Kunstwerke für viele Albumcover und Poster.

In Erinnerung an Froberg sagte Reis: „Seine Kunst hat das Leben besser gemacht. Das Einzige, was er mehr liebte als Kunst und Rock’n’Roll, waren seine Freunde. Er wird für immer für seine Kreativität, Vision und seine Fähigkeit, Schönheit in diese Welt zu bringen, in Erinnerung bleiben.“ „