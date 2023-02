In Erdbebengebiet Syrien: Mutter stirbt bei Geburt unter Trümmern – Baby gerettet

Die schrecklichen Beben in Syrien lassen Häuser einstürzen. Unter den Trümmern im Dorf Janairis wird ein Baby geboren. Das neugeborene Mädchen ist das einzige Familienmitglied, das nach einer dramatischen Rettung überlebt.

Es ist ein schrecklicher Start ins Leben und ein Wunder zugleich: Ein neugeborenes Mädchen wurde im Erdbebengebiet im Nordwesten Syriens aus den Trümmern eines Hauses gerettet. Ihre Nabelschnur war immer noch mit ihrer Mutter verbunden, die bei der Katastrophe ums Leben kam. Das Baby wurde jedoch als Waise geboren. Sein Vater, seine drei Schwestern, sein Bruder und seine Tante konnten nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden.

Das vierstöckige Haus der Familie im Dorf Janairis in der Region Efrîn ist aufgrund des starken Erdbebens am Montag eingestürzt. Angehörige suchten daraufhin nach der begrabenen Familie. „Dann hörten wir ein Geräusch und fingen an zu graben“, sagte einer von ihnen, Chalil Sawadi, gegenüber AFP. „Wir haben Trümmer beseitigt und diesen Kleinen gefunden, Gott sei Dank.“

Das Neugeborene war noch durch die Nabelschnur mit seiner Mutter verbunden, die es jetzt nie erfahren wird. „Wir haben die Nabelschnur durchtrennt und mein Cousin hat das Baby ins Krankenhaus gebracht“, beschreibt Sawadi die wunderbare Rettung.

In stabilem Zustand

Im Internet kursierte ein Video von einem Mann, der inmitten der Trümmer ein nacktes, staubbedecktes Baby hochhielt, an dessen Bauch noch die Reste seiner Nabelschnur hingen. Angesichts der eisigen Temperaturen bringt jemand eine Decke, um das Neugeborene darin einzuwickeln. Das Baby wurde in ein Krankenhaus in der nahe gelegenen Stadt Afrin gebracht.

Dort wurde der Kleine in einen Inkubator gelegt und mit Vitamininfusionen versorgt. „Sie wurde mit vor Kälte steifen Gliedern eingeliefert, und ihr Blutdruck war gesunken“, sagte ihr Arzt Hani Maaruf der Nachrichtenagentur AFP. „Wir leisteten Erste Hilfe und gaben ihr Infusionen, weil sie schon lange keine Milch mehr hatte.“

Das Baby habe Prellungen erlitten, aber der Zustand des 3175 Gramm schweren Neugeborenen sei stabil, sagt der Arzt. Nach seiner Einschätzung kam das Baby etwa sieben Stunden nach dem Erdbeben zur Welt.

Es dauerte Stunden, die anderen Familienmitglieder zu retten. Ihre Körper wurden vor einem Nachbarhaus aufgereiht und mit verschiedenfarbigen Tüchern bedeckt. Sawadi listet die Namen der Verstorbenen auf und berichtet vom ohnehin schweren Schicksal der Familie, die aus ihrer Heimatregion fliehen musste.

um weitere Hilfe bitten

Die Familie des Kindes war aufgrund des Bürgerkriegs aus der instabilen Region Deir Essor weiter östlich geflohen, in der Hoffnung, in Janairis, einem von der türkischen Armee und pro-türkischen Rebellen kontrollierten Ort, sicher zu sein. Aber für viele Menschen wurde Janairis zur Todesfalle. Dort stürzten etwa 50 Gebäude ein. Das Erdbeben der Stärke 7,8 hat am frühen Montagmorgen das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert. Tausende Opfer wurden in beiden Ländern bereits geborgen.

Die Lage der Überlebenden in Syrien ist verzweifelt. Das Land ist bereits gezeichnet vom Bürgerkrieg, der 2011 begann, und ist in von der Regierung in Damaskus kontrollierte Gebiete und von Rebellen beherrschte Gebiete geteilt. Die internationale Hilfe für die Erdbebenopfer auf der syrischen Seite der Grenze läuft daher nur sehr zögerlich an.

Die an den Rettungsarbeiten beteiligten Weißhelme forderten dringend humanitäre Hilfe aus dem Ausland. „Die Zeit drängt“, sagte die Nichtregierungsorganisation. „Hunderte Menschen sind noch immer unter den Trümmern begraben.“