In einer Zukunft voller Elektroautos kann AM-Radio zurückgelassen werden

Etwa 47 Millionen Amerikaner hören AM-Radio, was etwa 20 Prozent der Radio hörenden Öffentlichkeit entspricht, so die Nielsen Company, das Medienverfolgungsunternehmen. AM-Hörer sind in der Regel älter als andere Radiohörer (etwa ein Drittel ist über 65 Jahre alt), und die Zeit, die sie mit dem Hören von AM verbringen, ist in den letzten fünf Jahren leicht auf etwas mehr als zwei Stunden pro Tag gestiegen, berichtete Nielsen.

Obwohl einige AM-Sender Übersetzer haben, die doppelte Sendungen über den UKW- Äther senden, reisen AM-Signale weiter und erreichen mehr Menschen. AM-Sender können im Betrieb auch kostengünstiger sein als UKW-Sender, was es einigen ermöglicht, Programme anzubieten, die auf bestimmte religiöse, kulturelle oder andere Gemeinschaften ausgerichtet sind.

Brian Winnekins, der Eigentümer von WRDN in Durand, Wisconsin, das jeden Wochentag sieben Stunden landwirtschaftliche Programme auf AM und FM anbietet, sagte, er habe die Zuhörer aufgefordert, den Autoherstellern zu sagen, AM nicht fallen zu lassen, und bemerkte, dass es Landwirte erreichen könne in abgelegenen Gebieten.

„Wenn Sie ein Fahrzeug dazu bringen können, von selbst zu fahren“, sagte Herr Winnekins und bezog sich auf die Fahrerassistenzsysteme in Teslas und anderen Fahrzeugen, „können Sie einen anständigen Funkempfänger herstellen.“

Nola Daves Moses, Vertriebsdirektorin bei Native Voice One, die Radioprogramme der amerikanischen Ureinwohner vertreibt, darunter einige in indigenen Sprachen, sagte, sie hoffe, dass mehr Amerikaner auf Elektrofahrzeuge umsteigen würden.