Zumindest eine unserer Fragen zum tragbaren Game-Streaming-Gerät Sony Project Q wurde anscheinend durch ein neues durchgesickertes Video beantwortet, das Zuby_Tech auf Twitter (über Reddit / Imgur) gepostet hat. Darin zeigt eine Basisversion des Android-Betriebssystems, das auf einem in Plastik verpackten Gerät läuft, ein einfaches Menüsystem und einen QR-Code. Es ist sehr fraglich, wie die endgültige Version des Handheld-Menüs aussehen wird, aber es gibt uns zumindest eine Vorstellung davon, was sich unter der Haube abspielt.

Die Person, die das Video erstellt, tippt schnell durch das Menü und beginnt dann, den Handheld zu bewegen, um die Ober-, Rückseite und Unterseite des Menüs anzuzeigen. Die geringe Auflösung macht es schwierig, viel zu sagen. Sie können hinter dem Tablet-Teil des Geräts auf der Oberseite etwas erkennen, das wie ein Satz von vier Tasten aussieht, zentrierte Löcher an der Ober- und Unterkante des Tablets (vielleicht Mikrofone?) und etwas, das wie Lautsprechersteckplätze an der Oberkante aussieht.

In einem separaten Zuby_Tech-Tweet es gibt auch ein Bild des Tablets mit abgenommenem Bildschirm, das den Rahmen dahinter und einige seiner Eingeweide zeigt:

Wenn Sie einen genaueren Blick auf das Project Q werfen möchten, schauen Sie sich unsere Berichterstattung über die Ankündigung im Mai an, in der Sony ankündigte, dass es sich um ein 8-Zoll-Tablet mit DualSense-Controllern handeln wird, das nicht wie die Nintendo Switch oder das Steam Deck für sich allein stehen wird. Stattdessen wird es als Zubehör für die PS5 existieren, das Spiele von Ihrer Konsole streamen kann – was es eher mit der Nintendo Wii U vergleichbar macht.