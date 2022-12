In einem Berufungsverfahren will Frankreichs von Skandalen geplagter Ex-Präsident Nicolas Sarkozy dagegen vorgehen

Frankreichs von Skandalen geplagter Ex-Präsident Nicolas Sarkozy steht heute erneut vor Gericht. In einem zweiwöchigen Berufungsverfahren in Paris werden Vorwürfe der Bestechung und illegalen Einflussnahme gegen den ehemaligen Staatschef neu aufgerollt. Vor gut anderthalb Jahren wurde der konservative Politiker in der Affäre zu drei Jahren Haft verurteilt. Der Endspurt ist das Berufungsverfahren in Sarkozys juristischem Hürdenlauf, aber noch lange nicht vorbei.

Das Urteil, das der im Volksmund „Sarko“ genannte Politiker im März 2021 erhielt, war ein harter Schlag für ihn: drei Jahre Haft, davon zwei auf Bewährung und eines elektronisch überwacht zu Hause. Ein solches Urteil gegen ein ehemaliges Staatsoberhaupt war in der jüngeren Geschichte Frankreichs beispiellos. Die Vollstreckung des Urteils wurde wegen der angespannten Berufung zunächst ausgesetzt.

Dem Gericht zufolge hatte der frühere Präsident 2014 versucht, über seinen damaligen Anwalt Thierry Herzog vom damaligen Generalanwalt am Kassationshof, Gilbert Azibert, Ermittlungsgeheimnisse in einer anderen Affäre zu erlangen. Im Gegenzug wurde Azibert Unterstützung bei der Bewerbung um eine Stelle in Monaco angeboten. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die drei Angeklagten einen „Korruptionspakt“ geschlossen hatten. Es sprach von einer „besonderen Schwere“ der Taten, da sie von einem ehemaligen Staatsoberhaupt begangen worden seien. Sarkozy selbst wies die Vorwürfe zurück, sein Anwalt nannte das Urteil „extrem hart“ und „ungerechtfertigt“.

Illegale Wahlkampffinanzierung

Doch es sollte nicht das endgültige Urteil gegen den ehemaligen Bürgerrechtler bleiben. Nur ein halbes Jahr später, im September 2021, verurteilte ein Gericht den ehemaligen Staatschef wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zu einem Jahr Haft. Auch gegen dieses Verfahren legte der Altpräsident Berufung ein.

Hintergrund dieses Urteils war, dass Sarkozy in seinem letztlich gescheiterten Wiederwahlkampf 2012 die aus Gründen der Chancengleichheit gedeckelten Kosten um mindestens 20 Millionen Euro überschritten hatte. Um die Mehrausgaben zu verschleiern, verschleierte seine Partei die Ausgaben mit einem System der Scheinrechnungen, hieß es im Urteil. Sarkozy soll das System zwar nicht erfunden haben, Hinweise ignorierte er aber und machte weitere Wahlkampfauftritte.

Ehemaliger konservativer Hoffnungsträger

Schon die Amtszeit des Konservativen im Élysée-Palast von 2007 bis 2012 war geprägt von Affären mit reichen Freunden, exzessiven Regierungsmitgliedern und Vetternwirtschaft. Der ehemalige rechte Hoffnungsträger begann seine Karriere als Oberbürgermeister. 2012 verlor er schließlich gegen den Sozialisten François Hollande. Nach dessen Abgang wollte er fünf Jahre später noch einmal Präsident werden – scheiterte aber im parteiinternen Auswahlverfahren.

Sarkozy gilt vielen Anhängern der Bürgerrechten noch immer als Führungsfigur, obwohl er kein Amt mehr bekleidet. Doch führende Persönlichkeiten der konservativen Républicains versuchen nun, sich von Sarkozy zu lösen. Hatte er in der Vergangenheit Spekulationen über ein mögliches politisches Comeback angeheizt, belastet ihn nun seine Überzeugung. Außerdem droht ihm eine weitere Klage. Die Justiz ermittelt seit Jahren wegen angeblicher Zahlungen Libyens für seinen Wahlkampf 2007. Auch hier hat Sarkozy alle Vorwürfe zurückgewiesen.