Dit appartement van $ 22,5 miljoen in Miami beslaat 6.200 vierkante voet met vier slaapkamers en vijf en een half baden. Maar misschien nog indrukwekkender dan wat er binnen die vier muren komt, is de verbluffende lijst met overdreven voorzieningen die daarbij horen. Het luxe appartement is gelegen op de 48e verdieping van de Turnberry Ocean Club Residences in Sunny Isles Beach, Florida, waar de aangeprezen voorzieningen meer dan 70.000 vierkante voet en 300 acres omvatten en alles omvatten van een gigantisch waterpark tot een cabana aan het strand van $ 1,2 miljoen.

De primaire suite en balkon met uitzicht op de Atlantische Oceaan. Turnberry Ocean Club Residences / Leo Diaz

De toplocatie van het gebouw, ingeklemd tussen de Atlantische Oceaan en de Intracoastal Waterway, betekent doorstroomappartementen die zich over de gehele lengte van het gebouw uitstrekken – zoals eenheid 4803, die momenteel te koop is – twee verschillende uitzichten op het water bieden en een premie afdwingen voor kopers die zal meer betalen om de zon boven de ene kustlijn te zien opkomen en boven de andere onder te gaan. De indrukwekkende voorzieningen van het appartement hielpen het record te breken in oktober toen een duplex van $ 23 miljoen op de 50e verdieping werd verkocht voor meer dan $ 3.850 per vierkante meter, de hoogste prijs per vierkante meter ooit bereikt voor een appartement in Sunny Isles Beach volgens Zuid-Florida vastgoedmakelaar Senada Adzem, die onlangs CNBC meenam op een rondleiding door het gebouw en de woning van $ 22,5 miljoen voor het oprapen. “Sunny Isles Beach is het epicentrum van ultraluxe merkontwikkelingen, en met alle concurrentie moeten ze zich onderscheiden met buitengewone voorzieningen en unieke merken om een ​​premium af te dwingen”, aldus Adzem.

Dramatisch uitzicht op de oceaan vanaf het balkon op het oosten van de residentie. Turnberry Ocean Club Residences / Leo Diaz

Het zal enige tijd kosten om alle extra’s uit te pakken die aan de bewoners van 18501 Collins Avenue worden aangeboden, aangezien ze zich uitstrekken over zes voorzieningengerichte verdiepingen in het gebouw en overlopen naar de 300 hectare grote Turnberry Isle Country Club. Bewoners krijgen een sociaal lidmaatschapsprogramma bij de club, die ongeveer anderhalve kilometer verderop ligt en twee 16-holes golfbanen van wereldklasse en een gigantisch waterpark omvat. Het mega-voorzieningenpakket van het appartement strekt zich ook uit tot Fontainebleau Aviation, een privécentrum voor zakenvliegtuigen op de nabijgelegen Miami-Opa Locka Executive Airport, waar inwoners van Turnberry zogenaamde “VIP-privileges” ontvangen. En voor het jachtpubliek is er toegang tot de Turnberry Marina, waar volgens de website van de residentie jachten tot 55 meter lang kunnen worden aangemeerd. “Turnberry Ocean Club draagt ​​een waarneembaar cachet met zich mee,” zei Adzem, “Er is een ‘it’-factor in het spel, en mensen willen er deel van uitmaken.” De drie verdiepingen tellende Sky Club van het gebouw begint op de 30e verdieping en beslaat ongeveer 40.000 vierkante voet. De verkoopster van het gebouw, Sabine Otamendi, vertelde CNBC dat de bouw van de Sky Club $ 100 miljoen heeft gekost en dat geen enkel deel van het gebouw open is voor het publiek.

Een zicht op de Sky Club van het gebouw, die zich uitstrekt over drie niveaus van de 30e tot de 32e verdieping en twee vrijdragende zwembaden omvat, een voor zonsopgang en de andere voor zonsondergang. Turnberry Ocean Club-residenties

Op de 30e verdieping zijn er twee vrijdragende zwembaden – een voor zonsopgang en een voor zonsondergang – plus een sap- en smoothiebar en buitenwoonkamers met televisies.

Een luchtfoto van het zonsopgangzwembad op de 30e verdieping, dat 333 voet boven zeeniveau uitsteekt. DroneHub-media

De 31e verdieping is volledig gewijd aan wellness, met een full-service spa in de lucht, plus binnen- en buitenfitnessruimtes, heren- en dameskleedkamers, stoomdouches en sauna.

De full-service spa van de Sky Club. Turnberry Ocean Club-residenties

In het fitnesscentrum van de Sky Club, waar de loopbanden staan, met een indrukwekkend uitzicht. Turnberry Ocean Club-residenties

Op de 32e verdieping is er een lounge bij zonsondergang met een wijnkelder, loungeruimtes, een overdekte eetruimte en een complete cateringkeuken.

De wijnkelder en lounge van de Sky Club. Turnberry Ocean Club-residenties

Buitenlounge bij zonsondergang Turnberry Ocean Club-residenties

Ook op de 32e verdieping is een zogenaamd hondenverblijf waar geluksvogels kunnen genieten van het uitzicht op de oceaan en hun behoefte kunnen doen. Er is ook nog een dierengedeelte op de begane grond.

Buitenverblijf voor huisdieren en hondenuitlaatgebied. Turnberry Ocean Club-residenties

De lijst met voorzieningen blijft groeien op de eerste, tweede en derde verdieping, waar je nog een zwembad en 31 cabana’s met uitzicht op de oceaan vindt.

Het uitzicht vanaf het overloopzwembad aan de oceaan. Turnberry Ocean Club-residenties

Er is een openluchtrestaurant aan het zwembad dat ontbijt en lunch serveert, en een gastronomisch restaurant en een pianobar op de derde verdieping. Op dat niveau bevinden zich ook een filmzaal en twee hotelsuites voor bewonersgasten. Naast de lobby is er een koffielounge genaamd Drip, waar een barista zeven dagen per week gratis koffie en een continentaal ontbijt serveert.

Een barista bemant de koffielounge op de begane grond van het gebouw, waar bewoners gratis koffie en een continentaal ontbijt krijgen aangeboden. Turnberry Ocean Club-residenties

De buurt aan het strand beslaat slechts ongeveer 1,8 vierkante mijl – voor die grootte zijn er een opmerkelijke 16 high-end condominiumwoningen die strijden om kopers met eenheden die meer dan $ 10 miljoen kosten. “Merkprojecten zijn nu een rage, met gerenommeerde architecten, ontwerpers, spa’s en strandclubs in combinatie met ultraluxe voorzieningen en diensten”, aldus Adzem. Een van de duurdere merkappartementen in Sunny Isles Beach is de Porsche Design Tower, die naast de Turnberry Ocean Club staat, de Bentley Residences, de Residences by Armani Casa, The Estates at Aqualina, Jade Signature en het Ritz-Carlton residenties.

Luchtfoto van de Porsche Design Tower in Sunny Isles Beach.

Hier zijn slechts enkele van de opvallende voorzieningen die worden gebruikt om rijke kopers in sommige van die gebouwen te lokken: Bij de Porsche Design Tower is parkeren in de unit toegankelijk via een autolift, ook wel de Dezervator genoemd, genoemd naar de ontwikkelaar van het gebouw, Gil Dezer. De futuristische voorziening brengt bewoners en hun wielen naar hun appartement, zodat ze op een steenworp afstand van de woonkamer kunnen parkeren.

De “Dezervators” zwaaien Porsches naar hun eenheden. Bron: Dezer-ontwikkeling

Dezer heeft een soortgelijke autolift gepland voor zijn nog te bouwen Bentley Residences met 63 verdiepingen, waar elk huis een parkeergarage met meerdere units in de lucht en een eigen zwembad zal hebben. Het project wordt op de markt gebracht als de hoogste woontoren aan het strand in Amerika. Tot de geplande voorzieningen behoren een gastronomisch restaurant, een whiskybar, een spa, een fitnessruimte en aangelegde tuinen.

Een weergave van de geplande autolift in de Bentley Residences. Bentley residenties

“Bij elk nieuw project proberen we onszelf altijd te overtreffen, dus de voorzieningen die we ons voorstellen zijn steeds meer overdreven geworden”, vertelde Gil Dezer aan CNBC.

Een weergave van de geplande autolift in de Bentley Residences. Bentley residenties

De Residences by Armani Casa, die Dezer ook samen met Related Group ontwikkelt, zullen 35.000 vierkante meter aan voorzieningen opleveren, waaronder een Armani-sportschool, een spa met twee verdiepingen en interieurs ontworpen onder de artistieke leiding van Giorgio Armani met meubels van Casa Armani volgens de website .

Weergave van de woningen door Armani Casa

“De skyline van Sunny Isles Beach heeft enkele van de meest opwindende torens in heel Miami, en het is een bestemming geworden waar ontwikkelaars kunnen experimenteren met architectuur, merkconcepten en voorzieningen”, aldus Dezer.

De door Lagerfeld ontworpen lobby in de Estates at Aqualina.

The Estates at Aqualina, ontwikkeld door The Trump Group (geen familie van de voormalige president), omvat een lobby ontworpen door wijlen modeontwerper Karl Lagerfeld plus “45.000 vierkante meter geweldig”, aldus de website van de residentie.

Marketingimago van de FlowRider golfsimulator. Landgoederen bij Aqualina

Voorzieningen hier variëren van een ijsbaan tot een Formule 1-racesimulator plus een zogenaamde Wall Street Trader’s Club-kamer en een FlowRider-surfsimulator – in wezen een golfmachine die deining creëert voor bewoners van gebouwen om op te surfen.

Een afbeelding van Aqualina’s zogenaamde Wall Street Trader’s room. Landgoederen bij Aqualina

Een marketingimago van de ijsbaan van Aqualina Landgoederen bij Aqualina

Maar als ze liever een ritje op vier wielen maken, kunnen bewoners in de huisauto van het gebouw springen, een felrode Rolls Royce.

Marketingfoto van de rode Rolls Royce-huisauto van een condominium Landgoederen bij Aqualina

“Sunny Isles Beach voelt soms alsof Dubai en Vegas op de oceaan elkaar ontmoeten – alleen op de beste manier”, vertelde Adzem aan CNBC. Volgens openbare registers omvatten de meest recente verkopen van de buurt een deal van $ 27 miljoen bij de Estates at Aqualina in 2021, die twee penthouse-eenheden combineerde voor iets meer dan $ 3.100 per vierkante voet, en een penthouse van $ 23,5 miljoen dat vorig jaar bij Jade Signature werd verhandeld voor ongeveer $ 1.840 per vierkante voet. De drie duurste aanbiedingen die momenteel op de markt zijn, bevinden zich allemaal ook in de Estates at Aqualina: de hoogste prijs is een woning van $ 85 miljoen die 15.000 vierkante meter beslaat, verdeeld over vier verdiepingen en zeven slaapkamers en negen en een halve badkamer biedt, volgens de Multiple Listing Service .

Het zwembad en de huisjes van Aqualina. De Landgoederen bij Aqualina

Ter vergelijking: de gemiddelde verkoopprijs van een luxe appartement, dat de top 10% van de verkopen vertegenwoordigt, in Miami Beach was iets minder dan $ 5,4 miljoen, met een gemiddelde prijs per vierkante voet van iets meer dan $ 1.960, volgens het Q4 2022 Elliman Report. Hier is een nadere blik op de te koop staande woning van $ 22,5 miljoen en enkele andere voorzieningen die worden aangeboden bij de recordbrekende Turnberry Ocean Club Residences:

De grote lobby met uitzicht over het zwembad en de oceaan. Turnberry Ocean Club-residenties

In het midden van de woning bevindt zich een formele eetruimte met vier kamerhoge houten lamellenpanelen die kunnen draaien om de ruimte te openen of te scheiden van de grote salon. De unit wordt kant-en-klaar verkocht, inclusief alle meubels, kunstwerken en zelfs de lakens, volgens Adzem die zei: “Breng gewoon je zonnebril mee.”

De formele eetzaal van de residentie. Turnberry Ocean Club Residences / Leo Diaz

De keuken bestaat uit drie eilanden en is uitgerust met op maat gemaakte Italiaanse kasten en hoogwaardige Duitse apparaten.

De keuken is uitgerust met drie kookeilanden en kasten van Italiaanse makelij. Turnberry Ocean Club Residences / Leo Diaz

Naast de keuken kijkt een familiekamer uit over de Intracoastal Waterway, met kamerhoge raampanelen die openschuiven naar een van de twee balkons van de units.

De familiekamer en aangrenzend balkon met uitzicht op de Intracoastal Waterway. Turnberry Ocean Club Residences / Leo Diaz

Het primaire bad heeft muren en vloeren bekleed met wit marmer met een stoomdouche die zijn en haar baden met elkaar verbindt.

Het met marmer beklede hoofdbad en de stoomdouche. Turnberry Ocean Club Residences / Leo Diaz

De inloopkast in de hoofdslaapkamer is gemaakt door het Braziliaanse designmerk Onare en combineert glas, leer en spiegels die er licht gerookt uitzien. De verkoopmanager van het gebouw, Otamendi, vertelde CNBC dat de totale kosten van op maat gemaakte kasten in het hele appartement meer dan $ 350.000 bedroegen.

De inloopkast van de hoofdslaapkamer. Turnberry Ocean Club Residences / Leo Diaz

Unit 4803 wordt aangeboden met een 250 vierkante meter grote cabana aan de oceaan, die volgens Otamendi gewoonlijk ongeveer $ 1,2 miljoen kost.

Een weergave van een van de cabana’s aan het strand van de Turnberry Ocean Club Residences. De structuur van 250 vierkante meter kost $ 1,2 miljoen. Turnberry Ocean Club-residenties