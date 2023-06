Schauspielerin Sarah Snook (35) hat sich als wichtige Figur in der Erfolgsserie „Succession“ weltweit einen Namen gemacht. Die bisher größte schauspielerische Herausforderung steht der 35-Jährigen offenbar unmittelbar bevor: Wie das US-Branchenportal „The Hollywood Reporter“ berichtet, wird Snook in einer theatralischen Neuinterpretation des berühmten Oscar-Wilde-Werks „Das Bildnis des Dorian Gray“ zu sehen sein “ beitragen. Der Clou: Snook wird alle Charaktere auf der Bühne im Londoner West End verkörpern – 26 an der Zahl!

„Von Oscar Wildes bemerkenswertem Originaltext bis zur atemberaubenden Adaption von Kip Williams wird es spannend sein, diese Geschichte über Moral, Unschuld, Narzissmus und Konsequenzen für ein neues Publikum neu zu interpretieren“, sagte die australische Schauspielerin. „Ich freue mich sehr, mit einem so großartigen Stück nach London zurückzukehren.“ 2016 gab sie ihr London-Debüt an der Seite von Ralph Fiennes (60) in „The Master Builder“.

Das Publikum lockt mit einem einzigartigen Erlebnis

Bevor das Stück im Januar nächsten Jahres ins britische Royal Haymarket Theatre zurückkehrt, wird es zunächst in Snooks australischer Heimat aufgeführt, zeitweise auch in Sydney. Schöpfer Williams wird mit den Worten zitiert: „Ich freue mich wirklich darauf, dass Theaterliebhaber in London unsere Aufführung sehen können, und ich bin begeistert, die herausragende Sarah Snook an meiner Seite zu haben, die den vielen Charakteren von Oscar Wildes ein brillantes Ergebnis beschert.“ Geschichte zum Leben erwecken.

Auch privat geht es der Schauspielerin gut. Erst im Mai dieses Jahres verkündete sie mit einem aussagekräftigen Bild via Instagram, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden sei. Der Vater des Babys, der es auf dem Foto im Arm hält, während im Hintergrund offenbar das Finale von „Succession“ läuft, ist Komiker Dave Lawson (44).