Tadej Pogacar muss seinen Angriff am letzten Anstieg der 14. Etappe der Tour de France abbrechen, weil Motorräder den Weg versperren. Es kostet ihn wertvolle Sekunden im Kampf um das Gelbe Trikot. Die Motorradbesatzungen werden bestraft – und einer der Fotografen an Bord entschuldigt sich.

Nach dem Bremsmanöver gegen Radsportstar Tadej Pogacar auf der 14. Etappe der Tour de France hat sich der Motorradfotograf entschuldigt. „Ich werde das Unhaltbare nicht verteidigen. Wir sollten nicht in dieser Situation sein. Ich hätte meinen Radfahrer bitten sollen, schneller und früher Abstand zu nehmen“, sagte Bernard Papon, ein Mitarbeiter der französischen Sportzeitung L’Équipe.

Am Col de Joux Plane attackierte Pogacar am Samstag gut 500 Meter vor dem Pass Spitzenreiter Jonas Vingegaard, musste aber wenige Meter später abbremsen, weil zwei Motorräder die Straße blockierten. Papon, der auf einem der Motorräder saß, erklärte der Menge auf der Passhöhe den Vorfall. „Als ich sah, wie Tadej Pogacar beschleunigte, sagte ich es sofort zu meinem Fahrer, der antwortete, dass er nicht wegfahren könne“, sagte der Fotograf.

In der dichten Fanschlange auf der schmalen Straße des Col de la Joux Plane, dem letzten Anstieg am Samstag, konnte der Motorradfahrer nicht schnell genug Platz machen. Einerseits gibt es atemberaubende TV-Bilder und auch für die Fahrer eine unvergleichliche Stimmung – der unterlegene Franzose Benoit Cosnefroy stieg am Samstag sogar von seinem Rad, ließ sich einen Drink reichen und tanzte mit seinem Fanclub ausgelassen über den Asphalt. Andererseits wird die Konkurrenz beeinflusst und es kommt immer wieder zu gefährlichen Situationen – insbesondere am letzten Wochenende.

An diesem Sonntag bekam Vingegaards Team Jumbo-Visma die Auswirkungen zu spüren: Edelhelfer Sepp Kuss blieb bei hoher Geschwindigkeit am Arm eines unvorsichtigen Zuschauers hängen, stürzte und setzte sich dabei auch noch von seinem Teamkollegen Nathan van Hooydonck ab. Dahinter stürzten zahlreiche weitere Autofahrer bei dem Massenunfall.

Der Reiseveranstalter ASO sperrte die Motorradbesatzungen, die am Samstag die 15. Etappe behinderten, und verhängte gegen sie zusätzlich eine Geldstrafe von 500 Schweizer Franken (rund 515 Euro). Pogacar spielte den Vorfall im Ziel herunter, gab jedoch zu, dass er unnötig Kraft verschwendet hatte. Deutlichere Worte fand sein Manager Joxean Matxin: „Natürlich kann es passieren, aber die Regeln der UCI sind klar. Zwei Meter Abstand zu fahren ist inakzeptabel.“