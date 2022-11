In diesen Staaten stand das Recht auf Abtreibung auf dem Wahlzettel. Hier ist, was die Wähler entschieden haben.

Washington

CNN

—



Die Wähler in drei Bundesstaaten haben sich am Dienstag für den Schutz der Abtreibungsrechte entschieden, so CNN-Projekte, nachdem die Demokraten im ganzen Land monatelang nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, Roe gegen Wade im Juni aufgehoben zu haben, in dieser Angelegenheit vorgegangen waren.

Gesetzgeber und Organisatoren der Partei werten die Midterm-Wahlen als Referendum über die Bemühungen der Republikaner, die Wahlmöglichkeiten von Frauen einzuschränken, obwohl die Wähler immer wieder größere Besorgnis über Themen wie die Wirtschaft zum Ausdruck brachten.

„Diesen Herbst steht Roe auf dem Stimmzettel“, erklärte Präsident Joe Biden in einer trotzigen Rede aus dem Weißen Haus nur wenige Stunden nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs.

Während CNN prognostizierte, dass einige Anti-Abtreibungs-Republikaner ihre Rennen gewinnen würden, machten die Wähler in Schlüsselstaaten ihre Unterstützung für das Recht auf Abtreibung durch eine Reihe von Wahlmaßnahmen deutlich.

Hier ist eine laufende Liste dessen, was die Wähler am Wahltag entschieden haben.

Die Wähler in Michigan haben am Dienstag dafür gestimmt, das Recht auf Abtreibung in der Verfassung des Staates zu verankern, ein Schritt, der dazu beitragen wird, ein jahrzehntealtes Abtreibungsverbot daran zu hindern, in Kraft zu treten, projiziert CNN.

Die Verabschiedung des Abstimmungsvorschlags 3 ändert die Verfassung von Michigan, um ein „individuelles Recht auf reproduktive Freiheit, einschließlich des Rechts, alle Entscheidungen über Schwangerschaft zu treffen und auszuführen“, zu etablieren.

Michigan hat ein Gesetz von 1931, das Abtreibung im Wesentlichen verbietet, aber dieses Gesetz wird von den Gerichten blockiert. Die Verabschiedung des Wahlvorschlags trägt dazu bei, das Inkrafttreten des Verbots zu verhindern.

Die Änderung erlaubt es dem Staat, die Abtreibung nach der Lebensfähigkeit des Fötus zu regulieren, außer wenn dies zum Schutz des Lebens oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Patienten erforderlich ist. Es verbietet es dem Staat auch, eine Person wegen einer Abtreibung oder Fehlgeburt strafrechtlich zu verfolgen oder jemanden strafrechtlich zu verfolgen, der einer schwangeren Person bei der „Ausübung der durch diese Änderung festgelegten Rechte“ hilft.

Der Vorschlag musste rechtliche Herausforderungen überwinden, um in den Stimmzettel aufgenommen zu werden, wobei der Oberste Gerichtshof von Michigan die Beamten im September anordnete, die Frage zu den Stimmzetteln in ein 5-2-Urteil aufzunehmen.

„Wir sind jetzt mehr denn je voller Energie und Motivation, den Schutz wiederherzustellen, der unter Roe verloren gegangen ist“, sagte Darci McConnell, eine Sprecherin von Reproductive Freedom for All, einer Gruppe, die die Bemühungen unterstützt, in einer Erklärung nach dem Urteil.

Die Republikaner aus Michigan hatten die Entscheidung des Gerichts zusammen mit einer anderen über einen Stimmrechtsvorschlag gesprengt. „Trotz des Gerichtsurteils bleiben diese Maßnahmen für Michigan zu extrem, und wir sind sicher, dass sie im November an der Wahlurne leicht besiegt werden“, sagte Elizabeth Giannone, stellvertretende Kommunikationsdirektorin der Staatspartei, Anfang dieses Jahres in einer Erklärung voraus.

Die kalifornische Verfassung wird das Recht auf Abtreibung schützen, nachdem die Einwohner am Dienstag eine Abstimmungsinitiative verabschiedet haben, um das Recht im Regierungsdokument des Staates, CNN-Projekte, zu verankern.

Derzeit garantiert die Verfassung des Bundesstaates ein Recht auf Privatsphäre, zu dem der Oberste Gerichtshof von Kalifornien entschieden hat, dass es das Recht auf Abtreibung einschließt.

Im Mai, nach dem Durchsickern des Gutachtenentwurfs des Obersten US-Gerichtshofs zur Aufhebung von Roe v. Wade, erklärten die Führer der Demokratischen Partei Kaliforniens, Gouverneur Gavin Newsom, der Senatspräsident des Bundesstaates, Toni Atkins, und der Sprecher der Staatsversammlung, Anthony Rendon, in einer Erklärung, dass sie einen Vorschlag vorschlagen würden Änderung „damit kein Zweifel am Recht auf Abtreibung in diesem Staat besteht“.

Die von den Demokraten kontrollierte gesetzgebende Körperschaft im Juni genehmigte die Aufnahme des Änderungsantrags in die Abstimmung im November.

„Proposition 1 stellt sicher, dass, egal wie die zukünftige Legislative aussieht, wie der zukünftige Gouverneur aussieht, die Menschen in Kalifornien einen verfassungsmäßigen Schutz haben, der ausdrücklich sicherstellt, dass der Staat nicht in ihr Recht auf reproduktive Freiheit eingreift“, sagte Jodi Hicks Leiter von Planned Parenthood Affiliates of California und Co-Vorsitzender der Kampagne „Yes on Prop 1“, sagte er zuvor gegenüber CNN.

Der kalifornische Familienrat hatte gesagt, die vorgeschlagene Änderung sei ein „extremer und kostspieliger Vorschlag, der nichts zur Förderung der Gesundheit von Frauen beiträgt“. Und die kalifornische Katholische Konferenz, die Proposition 1 ablehnt, nannte es eine „irreführende Abstimmungsmaßnahme, die unbegrenzte Spätabtreibungen zulässt – aus irgendeinem Grund, zu jeder Zeit, sogar kurz vor der Geburt, bezahlt durch Steuergelder“.

Die Kampagne „Ja zu Prop 1“ sagte zuvor, der Vorschlag würde „bestehende staatliche Verfassungsschutzmaßnahmen und Gesetze nicht ändern, die das Recht vorsehen, eine Abtreibung vor der Lebensfähigkeit zu wählen oder das Leben oder die Gesundheit der schwangeren Person zu schützen“.

Die Maßnahme tritt am fünften Tag nach Bestätigung der Abstimmung in Kraft.

Die Wähler in Vermont haben am Dienstag einer Änderung der Verfassung des Bundesstaates zugestimmt, von der Befürworter des Abtreibungsrechts sagen, dass sie „das Recht jeder Person schützen wird, ihre eigenen reproduktiven Entscheidungen zu treffen“, einschließlich Schwangerschaften, Abtreibung und Geburtenkontrolle sowie CNN-Projekte.

Die Verfassung von Vermont wird nun wie folgt geändert: „Dass das Recht eines Individuums auf persönliche Fortpflanzungsautonomie von zentraler Bedeutung für die Freiheit und Würde ist, den eigenen Lebenslauf zu bestimmen, und nicht verweigert oder verletzt werden darf, es sei denn, dies ist durch ein zwingendes staatliches Interesse gerechtfertigt, das auch nur am wenigsten erreicht wird einschränkende Mittel.“

Abtreibung ist derzeit in allen Stadien der Schwangerschaft in Vermont legal. Die vorgeschlagene Änderung wurde erstmals 2019 von der Legislative von Vermont eingebracht.

Das Vermont for Reproductive Liberty Ballot Committee, die Koalition, die Artikel 22 unterstützt hat, hatte zuvor gesagt, dass Schutzmaßnahmen auf staatlicher Ebene „von entscheidender Bedeutung sind, um den Zugang zu gewährleisten“, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA Roe gegen Wade aufgehoben hat.

„Es würde bedeuten, dass der Zugang zu Abtreibungen in der Landesverfassung kodifiziert wurde, und das Wichtigste daran ist, dass er langfristig geschützt ist, und es bedeutet, dass der Zugang bestehen wird, egal was unsere Politiker tun.“ Sam Donnelly, der Wahlkampfmanager der Koalition, sagte zuvor gegenüber CNN.

Sowohl Befürworter als auch Gegner von Artikel 22 haben erklärt, seine Annahme bedeute, dass die Gesetzgeber von Vermont künftig keine Beschränkungen oder Vorschriften zur Abtreibung erlassen könnten, da sie dann als verfassungswidrig angesehen würden.

Mary Beerworth, die Exekutivdirektorin des Vermont Right to Life Committee, das sich gegen die Änderung ausspricht, hatte gesagt, der Vorschlag gehe „viel, viel weiter“ als die Kodifizierung von Abtreibungsrechten in der Staatsverfassung.

„Es wird sich um eine Vielzahl von Dingen handeln, die Ihre persönliche reproduktive Autonomie betreffen, von Leihmutterschaft, Embryonen mit drei Elternteilen, Designer-Babys, Minderjährigen, die möglicherweise ohne Wissen oder Zustimmung ihrer Eltern auf die Hormonblocker für Transgender-Operationen zugreifen“, sagte sie zuvor CNN. „Es eröffnet hier eine ganz neue Welt, wenn es passiert.“

Kentucky. Die Wähler im Bundesstaat Blue Grass erwogen am Dienstag eine Änderung der Verfassung des Bundesstaates, um zu sagen, dass sie kein „Recht auf Abtreibung oder die Finanzierung von Abtreibungen sichert oder schützt“.

Die Abstimmungsfrage, mit der die Wähler konfrontiert waren, lautete: „Sind Sie dafür, die Verfassung von Kentucky zu ändern, indem Sie einen neuen Abschnitt der Verfassung mit der Nummer 26A schaffen, der wie folgt lautet: Zum Schutz des menschlichen Lebens darf nichts in dieser Verfassung als sicher ausgelegt werden oder das Recht auf Abtreibung schützen oder die Finanzierung der Abtreibung verlangen?“

Montana. Die Wähler in Montana erwogen unterdessen ein Wahlreferendum, das Gesundheitsdienstleistern strafrechtliche Sanktionen auferlegen würde, die nicht handeln, um das Leben von Säuglingen zu erhalten, die während einer Abtreibung geboren wurden.

Diese Geschichte wird aktualisiert, sobald die Wahlergebnisse verfügbar sind.