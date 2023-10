Beschriftung umschalten Justin Lubin/A24

Irgendwie, Dicks: Das Musical findet einen Weg, noch weniger subtil zu sein als sein Titel.

Es ist auch alberner. Dümmer. Krasser, geschmackloser. Außerdem: Es ist überschwänglich dumm, fröhlich vulgär und freudig trashig.

Immerhin, wie Titel schon sagen, Dicks: Das Musical ist ein kluges Augenzwinkern, schüchtern und wissend. Im Vergleich dazu ist der Film selbst eine Grindr-Benachrichtigung in der Kirche, verbunden mit einer unaufgeforderten, aber nicht weniger beeindruckenden Galerie der Privatleben eines Fremden.

Außerdem ist es, das möchte ich betonen, äußerst selbstbewusst bei allem, was es tut, und erreicht seinen speziellen Zweck mit laserähnlicher Präzision. Besagter Zweck, so wie er ist: Spott Die Elternfalletoxische Männlichkeit, Mädchenbosse, das queer-assimilatorische Mantra „Liebe ist Liebe“ und das als „Twincest“ bekannte Phänomen, bei dem heiße Schwule dazu neigen, sich mit anderen heißen Schwulen zu treffen, die ihnen so ähnlich sehen, dass jede öffentliche Zurschaustellung davon Die Zuneigung zwischen ihnen macht alle anderen wahnsinnig wütend.

Dicks: Das Musical kennt jeden Quadratzentimeter seiner Nische und zielt direkt darauf ab – und ist offensichtlich stolz darauf, Hollywoods geschätzter, heterosexueller cis-weißer Männergruppe zwischen 18 und 35 Jahren den größtmöglichen Bogen zu machen –, um sein Ziel unter den Mädels, Schwulen und anderen zu erreichen, für die es sich interessiert wurde gemacht.

Nach dem Weg, Dicks: Das Musical verankert sich nicht nur als kritiksicher, sondern Kritik-nachweisen; Der Film ist eine lange, ausgedehnte, mehr oder weniger anhaltende Aufführung. Jedes Bild ist von weitläufiger, theatralischer Wölbung und Pantomime durchdrungen. Wann immer das Drehbuch einen emotionalen Höhepunkt erreicht, wissen Sie, dass es nur dazu dient, sich über die Tatsache lustig zu machen, dass in einem „echten“ Filmmusical der emotionale Höhepunkt dorthin gegangen wäre. Auch nur eine Sekunde davon ernst zu nehmen, wäre Zeitverschwendung.

Aber noch einmal: Das ist nicht nur reine Absicht, es ist das Leitbild. Die Grenze dazwischen Dicks: Das MusicalAbsicht und Umsetzung bilden einen geschlossenen Kreis.

Dieser Ansatz hat jedoch Konsequenzen. Sollten Sie beim Ansehen des Films im Kino bemerken, dass die Leute auf dem Bildschirm manchmal mehr Spaß haben als die Leute, die um Sie herum sitzen – nun, das ist ein unvermeidliches Nebenprodukt der Entscheidung des Films, sich so maßgeschneidert zu gestalten.

Die Elternfalle, aber mach es schwul … ähm

Aber Sie, Leser, möchten wahrscheinlich wissen, was Dicks: Das Musical ist eigentlich um.

Oh, du süßes Sommerkind. In Ordnung, aber denken Sie bitte an die obige Warnung bezüglich: arrant, nein, ungeheuerlich Dummheit.

Craig (Josh Sharp) und Trevor (Aaron Jackson) sind zwei einflussreiche Verkäufer mit gehässigen Ansprüchen, die alle um sie herum so behandeln, wie es der Titel des Films andeutet. Zunächst sind sie Fremde, aber als ihre Unternehmen fusionieren, treffen sie aufeinander und stellen (irgendwann) fest, dass sie eineiige Zwillinge sind, die jeweils von einem ihrer geschiedenen Eltern aufgezogen werden.

Diese Eltern werden, mit einer Art kosmischer Unvermeidlichkeit, von Megan Mullalley und Nathan Lane gespielt. Und wo wir gerade vom Kosmischen sprechen: Bowen Yang spielt hier Gott, denn dies ist genau die Art von Film, die Bowen Yang dazu bewegen würde, genau das zu tun. Megan Thee Stallion spielt die neue Chefin der Zwillinge als die freundliche, selbstbewusste, männerhassende Domina, die nur in einem Ben-Shapiro-Fiebertraum darüber existiert, wie Feminismus aussieht.

Wie dem auch sei, die Zwillinge versuchen, ihre Eltern wieder zusammenzubringen, und was passiert? Sie folgen pflichtbewusst.

Aber es liegt in der Natur dieser Unfug, die den Film zu dem machen, was er ist, im Guten wie im Schlechten. Denn während Dicks: Das Musical eine Menge Spaß macht und die Lieder (von Sharp, Jackson und Karl Saint Lucy) größtenteils funktionieren, ist der Film in einen Kampf mit sich selbst verwickelt, der die unvermeidliche Folge seiner Ursprünge als Theaterrevue ist.

Es ist eine Nische, Biche

Schwänze begann als Show im Upright Citizen Brigade Theater in Manhattan, bei der alle Rollen von Sharp und Jackson gespielt wurden. Es strahlte die gleiche Camp-Sensibilität aus, die werkseitig in Theatersendungen eingebaut war Die Rocky Horror Show und insbesondere die Arbeit von Charles Busch (Psycho Beach Party, Vampir-Lesben von Sodom).

Diese Sensibilität lässt sich am besten wie folgt zusammenfassen: „Okay, hier sind nur wir – jetzt machen wir uns über die Heterosexuellen lustig.“

In Räumen wie diesem dunklen, winzigen, überfüllten UCB-Theater spät in der Nacht ist der Begriff „queere Gemeinschaft“ weder abstrakt noch akademisch. Es ist etwas, das du fühlst, es ist die Luft, die du atmest. Sie wurden in einen sicheren Raum gebracht, und alle um Sie herum – die Darsteller auf der Bühne, Ihre Mitpublikumsmitglieder, sogar das Kellnerpersonal – sind aus demselben Grund da, nämlich: Schauen Sie, wir wissen es. Wir alle wurden unser ganzes Leben lang mit der Heterokultur zwangsernährt. Es ist langweilig, es ist abgedroschen, und seine Vorstellungen von Sex und Gender sind freudlos, starr und langweilig, also lasst uns heute Abend damit spielen, es in eine andere Richtung lenken. Nehmen wir ein abgedroschenes Stück Heterokultur, isolieren seinen queeren Subtext und verstärken ihn – ganz, ganz nach oben –, bis er zu queerem Domtext wird.

Diese ursprüngliche Musikrevue, die genannt wurde Verdammte eineiige Zwillinge, wurde in einem Nischen-, Live-Theater-Raum geboren, gebadet in dieser speziellen Nährstoffbrühe der Seltsamkeit. Keine Verfilmung könnte jemals hoffen, die gleiche Z-Achsen-Stimmung zu reproduzieren, aber Regisseur Larry Charles (Borat, zügeln Sie Ihre Begeisterung) jedenfalls mutige und lobenswerte Versuche. Infolge, Dicks: Das Musical verfolgt einen rauen, Low-Fi-, Low-Budget-Hey-Gang-Lasst-wir-im-Keller-Show-Ansatz, der eher an die Bühne als an die Leinwand erinnert.

Und hier wird es etwas durcheinander. Die ursprüngliche Revue war eine halbstündige Show und enthielt sechs Lieder. Der Film dauert knapp 90 Minuten mit 10 Liedern und zwei Reprisen. Es stellt sich heraus, dass ein nachhaltiges, energiereiches Camp dieser Art nicht für die Langfristigkeit geeignet ist.

Darüber hinaus scheinen Sharp und Jackson nicht besonders daran interessiert zu sein, ihre Darbietungen für die Leinwand zu modulieren. In den ersten Minuten des Films zum Beispiel sind ihre Versuche, heterosexuelle männliche Grobheit zu verkörpern, witzig, aber sie konzentrieren sich direkt auf die hinteren Reihen. Daher schaffen sie es nicht, viel über toxische Männlichkeit zu sagen, außer dass sie 1. toxisch und 2. männlich ist. Wäre der Film schärfer, lustiger und knackiger gewesen, wenn es ihnen gelungen wäre, etwas Spezifischeres – und damit einschneidenderes und vernichtenderes – über heterosexuelle Männer zum Aufspießen zu finden? Vielleicht.

Aber das ist nicht der Witz, an dem sie interessiert sind. Der Spaß daran Dicks: Das Musical Es geht nicht wirklich darum, was gesagt wird, sondern darum, wie es gesagt wird und wer es sagt. Dies wird ausdrücklich in einer Eröffnungstitelkarte deutlich, die uns darüber informiert, dass die Rollen der beiden heterosexuellen Hauptfiguren tatsächlich von zwei schwulen Männern gespielt werden, und auf die Tapferkeit dieser Wahl hinweist.

Das ist hier der Gag – die große, übertriebene, höllisch seltsame Theatralik von Sharp und Jackson. Nuance, packen Sie Ihre Koffer. Subtilität, geh weg. Raffinesse, Witz, Klugheit, Einsicht – Sie haben hier nichts zu suchen.

Dumme, schmutzige Schwulenwitze, Wortspiele und visuelle Gags? Willkommen. Wir haben Ihr Zimmer bereit.

Nathan, für dich

Es muss gesagt werden, dass nicht jeder so groß wird wie Sharp und Jackson; Nicht jeder Schauspieler auf dem Callsheet ist Ethel-Mermaning, um die Band zu schlagen. Obwohl es sich bei den Charakteren im Film allesamt um Cartoons handelt, sind es nicht alle Dasselbe Cartoons. Sharp und Jackson wirken wie gut ausgeführte Strichmännchen, aber Nathan Lane, Gott segne ihn, bemüht sich tapfer, den Vater der Zwillinge runder und voller zu machen, wie etwas aus dem Disney-Tresor.

Schließlich ist er ein alter Profi darin, sein ausgefeiltes Theatertalent auf die spezifischen Bedürfnisse von Film und Fernsehen abzustimmen. Zu sehen, wie er hartnäckig und fast erfolgreich versucht, einer Rolle, die ihn irgendwann dazu zwingt, immer wieder Stücke zerkautes Mittagsfleisch auf Puppen zu spucken (lange Geschichte, egal), irgendeine Art von geerdeter, emotionaler Linie abzuringen, ist ein Staunen darüber, was das ist bedeutet, eine Schauspiellegende zu sein.

NEIN, Dicks: Das Musical ist nicht „gut“, nicht „kulturell relevant“ oder „ein Meilenstein in der queeren Weiterentwicklung“. In den meisten Fällen ist es das Gegenteil davon.

Aber während Marsha P. Johnson diesen sehr dummen und vorsätzlich frivolen Film vielleicht nicht hatte speziell Als sie (vielleicht) diesen Ziegelstein auf Stonewall warf, hätte ich daran gedacht, dass dieser Film und andere ähnliche Filme nie gedreht worden wären, wenn es nicht jemand getan hätte. Ruhe in der Macht, Marsha P.

Denn Queer-Befreiung bedeutet viele Dinge, aber dazu gehört sicherlich auch die Freiheit, unsere eigenen schmutzigen, trashigen, lustigen Filme über uns, durch uns und für uns zu machen.