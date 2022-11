In Deutschland entscheiden sich immer mehr junge Menschen für eine Ausbildung in der Krankenpflege.

Das geht aus einem aktuellen Bericht des Bundesfamilienministeriums hervor, über den die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntagsausgaben) berichten. Demnach lag die Zahl derer, die 2021 ihre Ausbildung begonnen haben, mit 61.329 Personen um rund sieben Prozent höher als im Vorjahr.

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die Alten- und Krankenpflege wieder attraktiver zu machen, hat die Bundesregierung 2020 die Pflegeausbildung reformiert und eine neue, generalistische Ausbildung eingeführt. Die Zahl der Auszubildenden stieg im ersten Jahr nach der Umstellung leicht an und stieg laut aktuellem Bericht im Jahr 2021 wieder an. Mit knapp über 61.000 Auszubildenden ist die Pflegeausbildung der größte Ausbildungsberuf in Deutschland. Dennoch wird die Ausbildung in der Krankenpflege nach wie vor überwiegend von Frauen gewählt. Der Anteil weiblicher Auszubildender lag 2021 wie im Vorjahr bei 76 Prozent. Nach einem Bericht des Familienministeriums schnitt das Pflegestudium nicht so gut ab: Hier stiegen die Studierendenzahlen nur leicht. Im Wintersemester 2021/22 wurden knapp 50 Prozent der angebotenen Studienplätze tatsächlich vergeben. Hier sind laut Familienministerium weitere Maßnahmen nötig, um das Studium attraktiver zu machen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus zeigte sich dennoch zufrieden mit den Ergebnissen des Gutachtens. „In der Pflege herrscht ein massiver Fachkräftemangel. Deshalb müssen wir diesen für unsere Gesellschaft so wichtigen Beruf attraktiver machen und mehr junge Menschen für eine Ausbildung begeistern“, sagte sie. Der Bericht zeigt, dass Deutschland auf dem richtigen Weg ist, auch wenn noch viel zu tun ist. „Aber vor allem zeigen die Zahlen eine sehr positive Entwicklung“, sagte Paus. „Ich freue mich sehr, dass immer mehr Menschen den Pflegeberuf positiv wahrnehmen.“

