In der wunderbaren Welt des Hallmark Channel Fandoms

Ein gutaussehender Mann ohne Hemd erschien und ein Raum voller Frauen wurde absolut wild.

Nein, das war keine Erfahrung bei einem Magisches Mike Show in Las Vegas. Dies war die Szene am Eröffnungsabend von RomaDrama Live! in West Palm Beach, Florida, eine dreitägige Tagung, die romantischen Kabelkomödien gewidmet war und vom 24. bis 26. Juni stattfand. (Der hemdlose Mann war es übrigens Ryan Paevey im Wohlfühl-Sommerfilm Zwei Eintrittskarten ins Paradies.)

Während Talente aus Lifetime- und GAC Network-Projekten anwesend waren, waren die Stars des Hallmark Channel, darunter beliebte Schauspieler wie, die größte Attraktion Andreas Walker und Tyler Hynes. Was die Comic-Con für diejenigen ist, die Mitternachtsvorführungen jeder MCU-Folge besuchen, ist RomaDrama für Leute, deren Fernseher das ganze Jahr über auf Hallmark bleiben, sei es, um ihre „Countdown to Christmas“-Filme oder ihre anderen saisonalen Angebote anzusehen. (Fall Harvest und Spring Fling sind nur einige davon.)

Obwohl wohl nicht so groß oder lautstark wie Der Herr der Ringe stans, die treue Anhängerschaft für Hallmarks herzerwärmendes Programm ist genauso leidenschaftlich – und für RomaDrama Live! Mitbegründer Gabrielle Graf Palmerdie zum ersten Mal auf die Idee einer Konvention für Romantikliebhaber kam, als sie die Besetzung von traf Fremdling Auf der Wizard World Comic-Con im Jahr 2018 waren sie eine unterversorgte Community.