In der Stadt Salzburg – Führerscheinlos zwei Unfälle verursacht

Als der 61-jaren in Salzburg-Parsch abbiegen wollte, verloor de Kontrolle über seinen Wagen en fuhr auf one Grünstreifen neben der Straße. Nachdem er een Verkehrsschild touchiert hatte, stopte ihn ein Baum. Das Fahrzeug, das das daraufhin nicht mehr fahrbereit war, mustste abgeschleppt zijn.

Die alarmerende Polizei führte een Alkomattest durch. Dieser verlieft met 1.24 Promille positief, we zullen de Weiterfahrt untersagt wurde. Zu allem Überfluss connte der 61-Jährige auch keinen Führerschein vorweisen.