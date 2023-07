Auslöser der Proteste war der Tod der 17-jährigen Nahel. Der jugendliche Fahrer wurde am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle im westlichen Pariser Vorort Nanterre von einem Polizisten aus nächster Nähe erschossen. Er war algerischer Herkunft.

Der Tod des Teenagers löste in der Nacht zum Dienstag in mehreren Pariser Vororten Unruhen, Auseinandersetzungen und Brandanschläge aus. Die Unruhen weiteten sich landesweit aus, wobei nächtliche Proteste und Unruhen oft einen gewalttätigen Verlauf nahmen.

Ziel der Demonstranten sei es, auf die Diskriminierung und oft auch Gewalt aufmerksam zu machen, mit der Minderheiten in Frankreich durch die Polizei konfrontiert seien.

Der französische Präsident Emmanuel Macron bezeichnete die Schießerei als „unentschuldbar“, sprach sich aber auch gegen Ausschreitungen und Gewalt aus. Die Strafverfolgungsbehörden reagierten, indem sie große Polizeikräfte in Großstädte entsandten und Tausende verhafteten.

Nahel wurde am Samstag im Anschluss an eine muslimische Beerdigung in Nanterre beigesetzt, an der Freunde, Familie und Unterstützer der Protestbewegung teilnahmen, um ihr die letzte Ehre zu erweisen.

Zuvor hatte seine Mutter gegenüber France 5 TV erklärt, dass sie wütend auf den Beamten sei, der ihren Sohn getötet habe, nicht aber auf die Polizei im Allgemeinen.

„Er sah ein kleines arabisch aussehendes Kind, er wollte sich das Leben nehmen“, sagte die Mutter.

Der Bürgermeister von Nanterre, Patrick Jarry, sagte, Frankreich müsse in benachteiligten Vierteln „auf Veränderungen drängen“.

rmt/dj,wd (AFP, AP, Reuters, dpa)