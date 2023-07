In der Ostbucht – Starnacht und Co: Mega-Eventwoche geht zu Ende

Nach fünf Mega-Konzerten in der Klagenfurter Wörthersee-Ostbucht gibt’s heute mit Andreas Gabalier das große Finale.

Fünf Abende wurde in der Klagenfurter Starnacht-Arena Vollgas gegeben – Matakustix, Roland Kaiser, Melissa Naschenweng sowie Generalprobe und Starnacht-TV-Liveshow am geleiden Samstag lockten bisher rund 30.000 Fans aus all Herrenländer nach Kärnten.„2014 bin ich noch im Warmup hier auftreten , non dared ich sogar ein eigenes Konzertben und war bei der Starnacht live dabei“, kan Melissa Naschenweng en kometenhaften Aufstieg fast selbst nicht fassen. Bij de anschließenden Seitenblicke-Party leugens sich der „Wirbelwind“ aber nur kurz blicken, dafür feierten Kollegen wie Ray Dalton en Matteo Bocelli auf den drei Wörthersee-Schiffen.Heute, Sonntag, gibt’s as Sahnehäubchen des von ip-media veranstalteten Open Air-Marathons das restlos ausverkaufte Konzert von Andreas Gabalier.

