Im Vergleich zu diesem Meer von Republikanern sagte mir Jessie M. Stone, eine pensionierte Chemikerin: „Trump ist allein.“

„Trump“, sagte sie bewundernd, „ist seine eigene Partei.“

Und Reagan? In der heutigen Republikaner Es ist schwer, genau zu sagen, wo er steht, auch wenn fast jeder republikanische Politiker immer noch reflexartig seinen Namen anruft. Als ich Michael E. Reagan, den Sohn des verstorbenen Präsidenten, anrief, um ihn danach zu fragen, sagte er zu mir: „Ich glaube, mein Vater wird es heute schwer haben, nominiert zu werden.“

Er könnte eine Parlamentswahl gewinnen, sagte Reagan. Aber in einer Vorwahl „glaube ich, dass sie ein echtes Problem mit ihm haben könnten.“

Es gibt fast kein Erbe in der alten GOP, die Trump im Zuge seiner Reform der Partei nicht gerne niederbrennen wollte – aus der Bush-Dynastie („Wir brauchen einen weiteren Bush im Amt, ungefähr so ​​sehr, wie wir Obama für eine dritte Amtszeit brauchen“, sagte er einmal) und den „Kriegstreiber“ Cheneys bis zum „eiskalten Verlierer“ Mitt Romney (bis zu dem Punkt, dass die Nichte des Senators, Ronna McDaniel, ihren Familiennamen aufgeben musste) und den verstorbenen Senator John McCain.

Im Vergleich zu seinem Umgang mit diesen Politikern war Trumps Umgang mit Reagan zumindest in letzter Zeit zurückhaltender. Sein Schlagwort „Make America Great Again“ wurde erstmals von Reagan mit seinem Slogan „Let’s Make America Great Again“ während seines Wahlkampfs 1980 populär gemacht. Im Jahr 2020 waren Trump und der RNC von der Berufung des 40. Präsidenten so überzeugt, dass sie Geld in seinem Namen sammelten, wozu die Reagan-Stiftung Trump und den RNC damals aufforderte, damit aufzuhören. Und letzte Woche verteidigte Trump seine Unterstützung für Ausnahmen vom Abtreibungsverbot in Fällen von Vergewaltigung, Inzest und Leben der Mutter, indem er Reagan zitierte; Trump sagte einem konservativen Publikum, dass seine Position „wie Präsident Ronald Reagan vor mir“ sei.

Dennoch ist Trump einer der wenigen Republikaner, die Reagan öffentlich kritisiert haben. In den 1980er Jahren schrieb er, dass die Menschen „anfingen, sich zu fragen, ob hinter diesem Lächeln etwas steckt.“ Als Präsident behauptete er, er sei ein „weitaus größerer“ Präsident als Reagan, und während er für eine Wiederwahl kämpfte, verglich er sich positiv mit ihm.