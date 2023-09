Washington

CNN

—



Nahezu alle Präsidentenzentren haben am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie die Prinzipien der Demokratie betonen und einen zivilen politischen Diskurs als wesentlich erachten. Dies ist das erste bekannte Mal, dass sich Präsidentenstiftungen und -zentren zusammengeschlossen haben, um eine Erklärung zu veröffentlichen, in der sie zum Schutz der Demokratie aufrufen.

„Amerikaner haben ein starkes Interesse daran, demokratische Bewegungen und die Achtung der Menschenrechte auf der ganzen Welt zu unterstützen, weil freie Gesellschaften anderswo zu unserer eigenen Sicherheit und unserem Wohlstand hier zu Hause beitragen“, heißt es in der Erklärung. „Aber dieses Interesse wird untergraben, wenn andere unser eigenes Haus in Unordnung sehen. Die Welt wird nicht darauf warten, dass wir uns mit unseren Problemen befassen, deshalb müssen wir weiterhin nach einer vollkommeneren Union streben und denen im Ausland helfen, die nach einer Führungsrolle in den USA suchen.“

Donald Trump, der noch kein Präsidentenzentrum hat, gehörte nicht zu den Unterzeichnern und wurde in der Erklärung, die zu einem Zeitpunkt veröffentlicht wird, in dem die Bemühungen des ehemaligen Präsidenten, den friedlichen Machtwechsel zu verhindern, im Mittelpunkt zahlreicher Diskussionen standen, nicht namentlich genannt Untersuchungen. CNN hat Trumps Präsidentschaftswahlkampf um eine Reaktion gebeten.

In der Erklärung hieß es: „Demokratie hält uns zusammen“ und stellte fest, dass es ein breites Spektrum an Ansichten geben kann, wenn „sie in den Prinzipien der Demokratie verwurzelt sind“.

„Jeder von uns hat eine Rolle zu spielen und Verantwortung zu übernehmen“, heißt es darin. „Unsere gewählten Beamten müssen mit gutem Beispiel vorangehen und effektiv auf eine Weise regieren, die dem amerikanischen Volk dient. Dies wiederum wird dazu beitragen, das Vertrauen in den öffentlichen Dienst wiederherzustellen. Der Rest von uns muss sich am zivilen Dialog beteiligen; demokratische Institutionen und Rechte respektieren; Gewährleistung sicherer und zugänglicher Wahlen; und zur Verbesserung auf lokaler, staatlicher oder nationaler Ebene beitragen.“

Der Aufruf der Stiftung kommt zu einer Zeit, in der die Amerikaner ein Gefühl des Pessimismus und mangelnden Glaubens an die Demokratie zum Ausdruck bringen. In einer von SSRS im Juli durchgeführten CNN-Umfrage sank die Zustimmungsrate von Präsident Joe Biden zum Schutz der Demokratie in den USA in den negativen Bereich: 44 % stimmten zu und 55 % lehnten ab, eine Verschiebung, die über die Parteigrenzen hinweg ziemlich gleichmäßig erfolgte.

Unterdessen ist unter den Republikanern der Anteil derjenigen, die glauben, dass Bidens Wahlsieg 2020 nicht legitim war, wieder auf 69 % gestiegen, gegenüber 63 % Anfang des Jahres.

Zu den Stiftungen, die die gemeinsame Erklärung unterzeichnet haben, gehören die Obama Foundation, das George W. Bush Presidential Center, die Clinton Foundation, die George & Barbara Bush Foundation, die Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute, das Carter Center, die Gerald R. Ford Presidential Foundation und die Richard Nixon Foundation , LBJ Foundation, John F. Kennedy Library Foundation, Truman Library Institute, Roosevelt Institute und Hoover Presidential Foundation.

Die Eisenhower-Stiftung lehnte eine Unterzeichnung ab und erklärte in einer Erklärung, dass „wir darüber keine kollektive Diskussion geführt haben, sondern nur eine Einladung zur Unterzeichnung.“