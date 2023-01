In der Debatte um eine europäische Antwort auf das US-Inflation Reduction Act befürchten sie

Das berichtet der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe. In einem Brief an den Handelskommissar und Vizepräsidenten der EU-Kommission, Valdis Dombrovski, schrieben die Finanzminister von Estland, Finnland, Österreich, Irland, der Tschechischen Republik, Dänemark und der Slowakei, dass die finanzielle Unterstützung für Unternehmen zu umfangreich sei und „nicht durch klares Marktversagen gerechtfertigt“. zu einem gefährlichen „Subventionswettbewerb“ führen könnte.

Ein solcher Wettlauf sei „für einzelne Mitgliedsstaaten nicht tragbar und für die EU insgesamt schädlich“. Die EU hat angekündigt, noch in dieser Woche einen Plan zur Lockerung der europäischen Beihilfevorschriften vorzulegen. Der Staatenbund will damit auf die von US-Präsident Joe Biden angekündigten Subventionen für grüne Technologien in Höhe von gut 360 Milliarden Dollar reagieren. Kleinere EU-Staaten befürchten, dass ihnen der finanzielle Spielraum fehlt, um ihre Unternehmen ebenso umfangreich zu unterstützen wie größere EU-Mitgliedstaaten. Stattdessen fordern die sieben Finanzminister in ihrem Schreiben den Abbau von Hemmnissen für private Investitionen in der EU. „Überregulierung, langsame Genehmigungsverfahren und übermäßige Bürokratie mindern die Attraktivität der EU“, schreiben sie. Laut den Autoren beruht die Wettbewerbsfähigkeit der EU „auf starken, anpassungsfähigen Volkswirtschaften und gesunden öffentlichen Finanzen, die private Investitionen und Innovationen anregen“.

