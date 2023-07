„Seine Lippen, tanzen, Spaß, Lachen!“ Und sie tanzten tatsächlich immer noch „die ganze Zeit“, sagte sie. „Ständig. Die Kinder tanzen mit uns, wir tanzen zu Hause, wir gehen tanzen. Ja, ich liebe es.“

Preston fügte hinzu: „Er ist der netteste Kerl, den Sie je getroffen haben, der süßeste.“

In einem Instagram-Beitrag vom August 2020 war zu sehen, wie Travolta und Ella „in Gedenken an Mama tanzen“ und wie Vater und Tochter sich in einer Lounge um die Tanzfläche drehten (und das war aufgrund der Masken, die der Barkeeper und die Kellnerin trugen, sicher genau der richtige Zeitpunkt). „Eine von Kellys Lieblingsbeschäftigungen ist es, mit mir zu tanzen“, schrieb der Schauspieler.

Und natürlich war da auch das ganze Fliegen.

„Ich sitze da (zu Hause in Florida) und mache etwas ganz Normales mit den Kindern und dann höre ich plötzlich ‚Whoosh!‘ und als er die Lichter des Flugzeugs sah, sagte er: ‚Schatz, ich bin zu Hause!‘“, erzählte Preston Gesundheit. (Das Haus der Familie in Ocala, Florida, liegt in einer geschlossenen Wohnanlage für Flieger, in der die Bewohner Platz zum Abstellen ihrer Flugzeuge haben.)

Travolta erzählte Parade„Unsere Zeit im Flugzeug ist für uns alle etwas Besonderes, weil nur wir uns in einem geschlossenen Bereich befinden, in dem es keine Unterbrechungen gibt und wir einfach zusammen sein können. Die Flugzeit ist eine wirklich besondere Zeit für uns.“