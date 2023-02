In den Wirren von Whitney Houstons schockierendem Tod

Whitneys Mutter, Cissy Houston, erinnerte sich an das Telefon, das in dieser Nacht in ihrem Haus in New Jersey klingelte. „Als ich es aufhob, konnte ich nur Schreie hören“, schrieb sie in ihrem Buch von 2013 Erinnerung an Whitney. „‚Oh, Mami! Es ist Nippy! Es ist Nippy!‘ Es war mein Sohn Gary in der Leitung und er war hysterisch.“

Als der mit einem Grammy ausgezeichnete Gospelsänger fragte, was los sei, antwortete er: „Sie haben sie gefunden! … Sie haben sie oben gefunden und ich gehe nicht wieder dorthin.“

Cissy konnte von ihrem Sohn keine klarere Erklärung bekommen, erinnerte sie sich, und schließlich fragte sie, ob ihre Tochter tot sei.

„Mir wurde später gesagt, dass ich so laut geschrien habe, dass das ganze Gebäude mich gehört haben muss“, schrieb Cissy, „aber mein Kopf war absolut leer, bis auf einen Gedanken: Mein Baby war weg.“