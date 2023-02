In den USA wurden im vergangenen Monat 517.000 Arbeitsplätze geschaffen, was die Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit 1969 drückte

Die US-Wirtschaft hat im Januar mehr als eine halbe Million Arbeitsplätze geschaffen, eine erstaunliche Zahl, die die Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit einem halben Jahrhundert gedrückt hat.

Das Bureau of Labor Statistics teilte am Freitag mit, dass die Arbeitsplatzzuwächse weit verbreitet seien, wobei Freizeit und Gastgewerbe, professionelle und geschäftliche Dienstleistungen, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Bauwesen und Regierung alle Arbeitskräfte hinzufügten. Der Öl- und Gassektor, die IT und die Finanzdienstleistungen blieben alle im Wesentlichen flach, aber kein Sektor verlor Arbeitsplätze.

Der Arbeitsplatzzuwachs war mehr als doppelt so hoch wie die 197.000, die Ökonomen erwartet hatten. Es reichte auch, um die Arbeitslosenquote auf 3,4 Prozent zu drücken. Das ist der niedrigste Stand seit 1969.

Die Zahlen für Januar sind sogar noch besser als das rasante Tempo von 2022, als die US-Wirtschaft jeden Monat durchschnittlich 375.000 neue Arbeitsplätze schuf.

Die Gesamtzahl im Januar bedeutet, dass es jetzt nur noch 5,6 Millionen Menschen in Amerika gibt, die offiziell als arbeitslos gelten, was bedeutet, dass sie im erwerbsfähigen Alter sind, einen Job suchen, aber keinen bekommen können.

Inflationssorgen bleiben bestehen

Der durchschnittliche Stundenlohn stieg im Laufe des Monats um 10 Cent auf 33,03 $. Das ist ein Anstieg von 4,4 Prozent in einem Jahr, aber immer noch deutlich unter dem Tempo der Inflation.

Der boomende Arbeitsmarkt ist eine gute Nachricht für Arbeitnehmer, deutet aber paradoxerweise darauf hin, dass die Inflation wahrscheinlich hoch bleiben wird. Die US-Notenbank Federal Reserve hat in den letzten Monaten die Zinssätze aggressiv angehoben, um die Inflation zu bändigen, aber bisher ist es ihr lediglich gelungen, den Jahreszins von acht auf sechs Prozent zu senken.

Die starke Beschäftigungszahl deutet darauf hin, dass die Fed denken wird, dass sie noch mehr tun muss. Bevor die Zahlen veröffentlicht wurden, dachten Anleger in Finanzinstrumente, die als Swaps bekannt sind, dass die Wahrscheinlichkeit bei etwa 80 Prozent liege, dass die Fed ihren Leitzins bei ihrer nächsten Sitzung erneut anheben würde.

Nachdem die Daten veröffentlicht wurden, stiegen diese Quoten auf über 90 Prozent.

Der Wirtschaftswissenschaftler Royce Mendes von Desjardins sagte, die Zahlen deuten darauf hin, dass der Januar „ein absoluter Monstermonat für Einstellungen“ war.

„Wir sind zuversichtlicher in unserer Forderung, dass die Fed die Zinsen bei ihren nächsten beiden Sitzungen weiter anheben wird“, sagte er.

Der Ökonom der Bank of Montreal, Sal Guatieri, sagte, die Zahlen machten ihn „sprachlos“.

„Es ist schwer zu erkennen, was los ist, da die Unternehmen zumindest einen leichten Abschwung erwarten“, sagte er. „Arbeiter nicht aufgrund von Engpässen zu entlassen, ist eine Sache, aber sein Personal aufzustocken, ist eine ganz andere.“

Er glaubt jedoch, dass die Daten für Februar den Beginn einer Verlangsamung anzeigen könnten, da Zahlen aus öffentlichen Aufzeichnungen darauf hindeuten, dass US-Firmen im Laufe des Monats mehr als 100.000 Entlassungen angekündigt haben.

„Dennoch lässt der heutige Bericht ernsthafte Zweifel daran aufkommen, ob die Wirtschaft in eine Rezession abgleitet“, sagte er.