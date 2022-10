In den USA notierte chinesische Aktien fallen, nachdem Pekings Machtumbildung den Markt „uninvestierbar“ macht

Immer mehr asiatische Unternehmen haben in den vergangenen Wochen Aktienrückkäufe angekündigt. Der chinesische Internetriese Alibaba hat angekündigt, sein Aktienrückkaufprogramm von 15 Mrd. USD auf 25 Mrd. USD zu erhöhen.

Die Aktien chinesischer Unternehmen, die in den USA notiert sind, fielen am Montag stark, nachdem Peking die Macht von Präsident Xi Jinping festigte, was die Stimmung der Anleger für nicht staatlich geführte Unternehmen trübte.

Der Invesco Golden Dragon China ETF, der den Nasdaq Goldman Dragon China Index abbildet, stürzte um 20 % ab und erreichte ein neues 52-Wochen-Tief. Der Index enthält 65 Unternehmen, deren Stammaktien in den USA öffentlich gehandelt werden und deren Geschäfte mehrheitlich in der Volksrepublik China getätigt werden.