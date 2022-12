In den USA notierte chinesische Aktien erholen sich, da die Anleger bei der Wiedereröffnungsschicht optimistisch werden

Alibaba-Zentrale in Hangzhou, China.

Die Aktien von in den USA notierten chinesischen Unternehmen stiegen am Montag in die Höhe, nachdem China weitere Covid-Beschränkungen gelockert hatte, um die Wiedereröffnung der Wirtschaft zu beschleunigen.

Der Invesco Golden Dragon China ETF, der den Nasdaq Golden Dragon China Index abbildet, legte im vorbörslichen Handel um fast 6 % zu. Alibaba und Pinduoduo stiegen um 4,3 % bzw. 3,8 %, während Tencent Music Entertainment um 3,9 % zulegte. Chinesische Namen für Elektrofahrzeuge Nein und XPeng stieg um 6 % bzw. 12 %. Bilibili legte um 16 % zu.