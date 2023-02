In den „Geisterschiffen“ der Ostsee

CNN

Die Taucher Jonas Dahm und Carl Douglas tauchen in die eisigen Gewässer rund um Skandinavien ein und jagen nach Schiffen, die der Ozean längst verloren hat, die sie die „Geisterschiffe“ der Ostsee nennen.

Dahm und Douglas sind Geschichtsliebhaber und langjährige Freunde, die rund 25 Jahre ihres Lebens der Wracksuche und -forschung gewidmet haben.

Während viele der von der Ostsee beanspruchten seepockenbedeckten Schiffe seit Jahrhunderten auf der Lauer liegen, befinden sich einige aufgrund der konservierenden Wirkung der kühlen Wassertemperaturen in bemerkenswert gutem Zustand.

Bei Tauchgängen macht Dahm eindringliche Fotos. Intakte Schiffsmöbel, detaillierte Innenwandschnitzereien und eine nur leicht gesprungene Schiffsuhr wurden alle auf dem Meeresboden aufgeschnappt.

Dahm und Douglas verbringen auch Stunden damit, über Büchern zu brüten und die Geschichte der Wracks zu recherchieren.

Eine Auswahl von Dahms unheimlichen Fotografien, gepaart mit Douglas‘ schriftlichen Reflexionen, sind in dem Buch „Ghost Ships of the Baltic Sea“ enthalten, das vom schwedischen Verlag Bokförlaget Max Ström herausgegeben wird.

Die Ostsee ist seit Jahrhunderten ein Zentrum der Seefahrt – vom Seehandel bis hin zu maritimen Konflikten. Das bedeutet zwangsläufig eine lange Geschichte von Schiffen, die von den Wellen beansprucht wurden.

In dem Buch schreibt Douglas, dass „Zehntausende intakter, ungestörter Schiffswracks aus allen Epochen“ in den Wassertiefen der Ostsee untergetaucht sind.

„Es gibt immer noch viele, die noch nicht gefunden wurden“, sagt Dahm gegenüber CNN Travel.

Der potenzielle Reichtum der Ostsee an gut erhaltenen Wracks macht sie zur Heimat „des besten Tauchens der Welt“, sagt Douglas.

Dahm und Douglas lernten sich Ende der 1990er Jahre durch gemeinsame Tauchfreunde in Stockholm, Schweden, kennen. Dahm taucht seit seiner Jugend und verfeinerte seine Fähigkeiten als Unterwasserfotograf während seines obligatorischen Militärdienstes.

Im Gegensatz dazu gibt Douglas zu, dass er das Meer lange gemieden hat.

„Ich hatte Angst vor Wasser – aber Dinge, die Angst machen, faszinieren oft auch“, erzählt er CNN Travel. Nach ein wenig Überzeugungsarbeit von Freunden gab er dem Tauchen eine Chance.

„Danach war ich süchtig“, sagt er und gibt zu, dass er auf Booten immer noch seekrank wird.

Jedes von Dahms Bildern ist in einen schillernden Ozeanton getaucht, aber auch wichtige Details werden beleuchtet, während Dahm zwischen dem Einfangen des Gewichts der verlorenen Schiffe und dem Zoomen auf eindringliche Details hin und her wechselt.

In dem Buch schreibt Douglas darüber, wie die Taucher „Dunkelheit zu unserem Vorteil“ nutzen.

„Das Ziel ist es, das natürliche Licht von der Oberfläche mit Taschenlampen auszugleichen und so viel wie möglich von der Wrackstelle abzudecken“, sagt er.

Fotograf Dahm, der Nikon D850 und Fujifilm GFX 100s Mittelformatkameras verwendet, arbeitet mit anderen Tauchern zusammen, um die Zeit unter Wasser zu maximieren.

„Um die großen Weitwinkelaufnahmen zu machen, sind wir manchmal zwei bis drei Taucher, die zusammenarbeiten, während ich normalerweise alleine mit Nahaufnahmen fertig werde“, erklärt er.

Neben dem Licht gibt es noch andere Herausforderungen beim Fotografieren von Wracks – natürlich die Kälte und die manchmal undurchsichtige Sicht.

Und es gibt die Tiefen, die bedeuten, dass Dahm und Douglas und ihr Team niemals verweilen können. Die im Buch vorgestellten Schiffe sind bis zu 110 Meter (360 Fuß) tief unter Wasser getaucht.

„In dieser Tiefe hat man nicht viel Zeit, um die Fotos so zu machen, wie man es möchte“, sagt Dahm.

Douglas und Dahm planen Reisen zu bestimmten Orten, um bestimmte Schiffe zu sehen. Sie erhalten Tipps von lokalen Fischern und treten manchmal in die Fußstapfen anderer Taucher.

Aber manchmal „taucht ein Wrack fast zufällig auf unserem Echolot auf“, wie Douglas es in dem Buch ausdrückt. Dahm und Douglas verbringen gerne Zeit damit, die Geschichte ihrer Entdeckungen zu erforschen – besonders, wenn sie auf anonyme Schiffe stoßen, deren Geschichte unbekannt ist.

Für Dahm ist es eines dieser mysteriöseren Wracks, das ihm auffällt. Er nennt das Schiff das „Porzellan-Wrack“, weil es immer noch Schätze beherbergt, darunter Geigen, Tonpfeifen und Taschenuhren – und ja, einige Stücke aus Porzellan.

„Wir kennen seinen Namen nicht, warum es gesunken ist oder wohin es fuhr. Wir wissen nur, dass das Schiff eine wertvolle Ladung hatte und sein Ziel nicht erreicht hat“, sagt Dahm.

Dahm und Douglas achten darauf, die Wracks bei ihrer Erkundung nicht zu beschädigen. Sie setzen sich leidenschaftlich dafür ein, das Meer und die Unterwasserwelt zu erhalten. Sie gehen auch mit Respekt und Sorgfalt an ihre Fotografie und ihr Buch heran.

„In vielen Fällen stellen sie Katastrophen dar, bei denen Menschen unter schrecklichen Umständen ihr Leben verloren“, schreibt Douglas in dem Buch. „Wir besuchen diese Stätten mit großem Respekt, und wir tun dies, um die Opfer zu ehren und die Geschichte dessen zu erzählen, was passiert ist.“

Das Buch wird von Douglas‘ Fotografien geleitet, aber Dahms begleitender Text erweckt viele der Geschichten zum Leben. Er sagt, er wollte, dass sein Schreiben Einblicke bietet – es gibt Beiträge von Experten wie Dr. Fred Hocker, Forschungsdirektor des Stockholmer Vasa-Schifffahrtsmuseums –, aber das Schreiben lässt auch Raum für Fragen und Reflexionen.

„Die Schrift folgt den Bildern“, sagt Douglas. „Wir wollen, dass der Leser die Wracks wirklich spürt. Manchmal können zu viele Informationen das ruinieren.“

Und während die Taucher gerne Antworten auf ihre Fragen in ihrer Forschung finden, akzeptieren sie auch, dass nicht jede Geschichte bekannt ist, und finden etwas seltsam Befriedigendes in diesem Unbekannten.

„Manchmal müssen wir uns damit abfinden, dass wir die ganze Geschichte nie erfahren werden – aber diese mysteriösen Wracks sind auch sehr attraktiv“, sagt Douglas.

„Ich werde die Antworten auf all diese Fragen wahrscheinlich nie erfahren, aber es ist okay, die meisten Schiffswracks werden ihre Geheimnisse sowieso nie preisgeben“, sagt Dahm.