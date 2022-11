In den Flitterwochen von Bachelor Alaun Madison Prewett

Die Ehe war nichts als rosig für Madison Prewett.

Ein typisches Beispiel: Die Flitterwochen des Bachelor Nation-Stars mit ihrem neuen Ehemann Grant Trout. Wie auf Fotos zu sehen ist, die Madison am 7. November gepostet hat, lächelte das Paar, als sie einen romantischen Kurzurlaub im Las Ventanas al Paraiso des Rosewood Resort in Mexiko genossen. In einem Moment wurde es dem Paar bei einem Abendessen bei Kerzenlicht am Meer gemütlich, während ein anderes Bild zeigte, wie sie mit einem PDA am Pool Dinge aufheizten.

Das Brautpaar rundete seinen Aufenthalt im Paradies mit einem Sonnenuntergangsspaziergang am Strand ab.

„Die besten Flitterwochen mit meinem EHEMANN“, beschriftete Madison die Aufnahmen. „immer noch nicht drüber!!!!!“

Madison hat Grant am 29. Oktober bei einer Zeremonie im Freien in Texas das Ja-Wort gegeben. Die Braut trug ein trägerloses Kleid und einen Schleier von NARDOS, als sie ihren großen Tag mit Familie und Freunden, darunter auch Kollegen, feierte Bachelor Alaune Viktoria Fuller und Hannah Ann Slussdie beide neben Madison antraten Peter Weber’s Herz in der 24. Staffel der ABC-Datingshow.