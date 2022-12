In den Fängen der Kirche (nd-aktuell.de)

Die großen Kirchen, hier die Yoido Full Gospel Church, wettern gegen Nordkorea und bevorzugen einen engen Wohlfahrtsstaat, weil dann die Aufgaben der Christen wichtiger werden. Foto: imago/robertharding

Als Yeonhee ihre ersten Male in einer Kirche verbrachte, war sie schockiert darüber, aus was für einer Hölle sie kommen soll: „Der Pastor sagte, Nordkorea sei das Werk des Teufels. Wer sich dort wohlfühlt, ist böse.“ Deshalb muss man viel für Nordkorea beten, damit es endlich Frieden gibt und dieses Regime ein Ende findet.“ Yeonhee hätte das persönlich nehmen können, schließlich sei Nordkorea ihre Heimat, und dort sei sie natürlich unglücklich gewesen .. Sonst wäre sie nicht entkommen.

Der 32-Jährige kam vor zwölf Jahren ins liberale Südkorea, um einen Weg aus der Armut zu finden. Ihre Mutter verkaufte illegal gefangene Tiere im Norden, damit die Familie über die Runden kam. Zu Hause gab es genug zu essen, aber oft fehlte es an Strom. Yeonhees Fluchtweg führte zunächst über die Nordgrenze ins befreundete Nachbarland China, von wo aus sie mehr als ein Jahr später nach Südkorea reisen konnte. Doch obwohl sie in Südkorea endlich wieder ihre Muttersprache hörte, fühlte sich Yeonhee genauso fremd wie in China.

Typisch ist die Geschichte von Yeonhee, die ihren richtigen Namen nicht nennen will, weil ihre Familie noch im Norden lebt: Seit dem Koreakrieg, der 1953 mit einem Waffenstillstand endete, haben zahlreiche Menschen den diktatorisch regierten Norden Richtung Südkorea verlassen . Allein seit Ende der 1990er Jahre waren es rund 33.000. Viele von ihnen leiden im Süden unter Diskriminierung, sowohl im Bildungsbereich als auch auf dem Arbeitsmarkt, wo sie im Durchschnitt niedrigere Einkommen erzielen.

Während im Norden die Lebenswege eher vorgezeichnet sind, der Einzelne also vermeintlich weniger Risiken eingehen muss, gilt im Süden jeder als selbstbestimmt. „Ich kenne viele Leute, die im Süden einfach nicht zurechtkommen“, sagt Yeonhee. Das Leben ist zwar voller Chancen, aber auch voller Überforderung und sozialer Gleichgültigkeit. Viele Flüchtlinge, wie Yeonhee, finden dann Anschluss in einer Kirche. Wissenschaftliche Untersuchungen beziffern den Anteil der Flüchtlinge, die sich der christlichen Kirche anschließen, auf beeindruckende 80 Prozent.

Bomhee floh aus Nordkorea und blieb nicht lange in der Kirche. Foto: Foto: Felix Lill

In einem Restaurant in Seoul erzählt Yeonhee, wie es für Menschen sein kann, die aus einem Land kommen, dessen Bildungssystem Atheismus lehrt und einen Führerkult um die Kim-Dynastie betreibt: »Nach meiner Ankunft habe ich ein Mädchen aus Nordkorea kennengelernt, das a streng christlich. Sie lud mich ein, mit ihr in die Kirche zu gehen. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte.« Yeonhee hatte auch keine Freunde, sie konnte emotionale Unterstützung gebrauchen. „Alle waren so nett und mir ging es nicht anders!“

Yeonhee fand schnell heraus, dass ihre Kirche, die Youngnak Church, eine der größten Kirchen Südkoreas ist – und viele Mitglieder alte Verbindungen nach Nordkorea haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Religionsgemeinschaft im Süden von Gläubigen gegründet, die nicht im kommunistischen Einparteienstaat leben wollten. Bald wurde diese presbyterianische Kirche zu einem Brennpunkt für mehr Menschen aus dem Norden.

Nach der Arbeit trifft sich Yeonhee mit ihrer Freundin Bomhee, die ebenfalls aus dem Norden stammt. Wenn Yeonhee über das Christentum spricht, ahmt Bomhee die Staatsdoktrin ihres Heimatlandes nach: »Man muss an Kim Jong-un glauben! Es gibt keinen Gott!“ Yeonhee lacht laut auf, gibt aber auch zu: „Ich habe an Gehirnwäsche geglaubt. Im Norden sehen wir Südkorea als Verräter an unseren kommunistischen Idealen. Südkorea ist nur reich, weil es Geld vom Feind, den USA, bekommt.“

Aufgrund dieser Propaganda fand Yeonhee die Predigten in der Kirche zunächst befremdlich. Bis heute widerspricht sie teilweise: »Ich glaube nicht, dass Nordkorea das Werk des Teufels ist. Das ist übertrieben. Es ist eine Diktatur.« Trotzdem fühlte sie sich in der Kirche gut aufgenommen – anders als ihre Freundin Bomhee, die einige Jahre zuvor nach Südkorea gekommen war und ebenfalls schnell eine Kirche gefunden hatte: »Du wurdest ständig verhätschelt. Das fühlte sich falsch an. Deshalb habe ich es dort nicht lange ausgehalten. All das Singen und so.“

Es ist kein Zufall, dass Yeonhee und Bomhee unabhängig voneinander mit Kirchen in Kontakt kamen. Neben dem Buddhismus ist das Christentum heute die am weitesten verbreitete Religion in Südkorea. Sowohl der Katholizismus als auch verschiedene Formen des Protestantismus sind vertreten. Beide verdanken ihre Popularität maßgeblich dem Nachkriegsboom, als sich Südkorea innerhalb von drei Jahrzehnten von einem Agrarland zu einem Industriestaat entwickelte.

In dieser Zeit gelang es den Kirchen, ihren Glaubensweg als eine Art Wohlstandsweg zu etablieren. Kirche und Kapitalismus schienen auch im Nachkriegs-Südkorea vereinbar, weil beide oft von Amerikanern vertreten wurden. Und im südkoreanischen Kapitalismus, geprägt von den USA und bis heute geprägt von einem rudimentären Wohlfahrtsstaat, stiegen die Kirchen zu Institutionen der Vernetzung und Wohlfahrtspflege auf.

Das gilt besonders für diverse große Kirchen, die sonntags Zehntausende Gläubige in konzertsaalartigen Kirchenschiffen vereinen. „Die Megakirchen sind normalerweise politisch ultrarechts“, sagt Geol Ahn-jin, ein bekannter südkoreanischer Journalist. „Im Wahlkampf stellen sie sich auf die Seite der Konservativen Partei und führen eine Kampagne gegen den Kommunismus.“ Ahn fügt hinzu: „Deshalb gehen die Megakirchen oft auf die Flüchtlinge aus Nordkorea zu. Sie sind verwundbar, wenn sie nach Südkorea kommen. Sie suchen nach einer Verbindung.“

In ihren neuen Gemeinden würden die Flüchtlinge aus dem Norden dann als Kronzeugen eingesetzt, mit denen auch im Süden Politik in eigener Sache gemacht werden könnte. „Die Megakirchen nennen Nordkorea ein Reich des Bösen, weil das eine Warnung vor zu viel Wohlfahrtsstaat im Süden ist“, sagt Ahn. Das Argument dahinter: Ein fürsorglicher Sozialstaat ist der halbe Weg zu Kommunismus und Armut. Diese Vermutung sollen die Flüchtlinge mit Zeugenaussagen bestätigen.

Tatsächlich ist Südkorea, wo die Gewerkschaften schwach und das Bildungssystem weitgehend privatisiert ist, wohl weiter von kommunistischen Gesellschaften entfernt als die meisten Länder der Welt. Dennoch fallen Predigten in den Megakirchen oft auf, weil sie den freien Markt loben und den Staat kritisch sehen. Schließlich haben die Kirchen ihre eigenen sozialen Einrichtungen – finanziert durch Sammlungen ihrer Mitglieder. Von guten Christen in Südkorea wird erwartet, dass sie 10 Prozent ihres Einkommens an die Kirche zahlen.

Den Megakirchen, darunter auch der Youngnak-Kirche, wird deshalb nicht nur vorgeworfen, im angespannten Korea-Konflikt Öl ins Feuer zu gießen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen: Je kleiner der Sozialstaat, desto größer die Aufgaben der Kirchen. Vertreter der Megakirchen antworten selten auf Interviewanfragen. Bei einem Treffen der evangelikalen „Lausanne-Bewegung“ verteidigte ihr koreanischer Vertreter Lee Sou-Young jedoch die großen Kirchen: „Es ist nicht vernünftig, Megakirchen blind zu kritisieren.“

„Nur Megakirchen können Schulen, Waisenhäuser, Pflegeheime, Sozialdienste für Behinderte, Krankenhäuser oder Medien finanzieren“, sagt Lee. Dies geschieht natürlich nach christlichen Werten. Als Mitglied profitierst du aber davon, weiß Yeonhee. „Die meisten Nordkoreaner, die hier Christen werden, brauchen einfach Hilfe“, sagt sie und sieht ein wenig verlegen aus. Aber als Flüchtling aus Nordkorea bekommt man sie unbürokratisch.

„Die großen Kirchen unterstützen uns Nordkoreaner finanziell.“ Deshalb blieb Yeonhee bei ihrer Kirche. „Ich brauchte ein Stipendium, um an die Universität zu gehen. Es gab eine Art Trainingsprogramm, das dich auf die Tests vorbereitet hat.« Yeonhee bekam damals umgerechnet rund 200 US-Dollar im Monat. Bis heute ist sie keine gläubige Christin. Aber sie verdankt ihrer Kirche viel und fühlt sich ihr verpflichtet. Durch ein Auslandssemester in den USA lernte sie fließend Englisch und fand später einen Job in der Qualitätskontrolle.

Außerdem möchte Yeonhee auf einige Elemente des Glaubens nicht verzichten: »Als ich das erste Mal gebetet habe, war ich total erleichtert. Meine Gedanken schienen sich beruhigt zu haben. Wenn ich mir Sorgen mache, bete ich heute. Es hilft mir.“ Aber wenn sie ihre Eltern eines Tages wiedersehen würde, wüsste sie nicht, was sie ihnen sagen würde: „Es ist besser, meine Eltern wissen nicht, dass ich Christin bin.“ Yeonhee ist sich sicher, dass sie es nicht verstehen würden.