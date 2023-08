Hinter den USA werden Frankreichs Basketballer als große WM-Favoriten gehandelt – bis sie eine deftige Niederlage einstecken. Für das Finale sieht es bereits schlecht aus. Selbst vier Siege aus den vier anderen Spielen der Vor- und Zwischenrunde könnten angesichts der Gerüchte nicht reichen

NBA-Profi Evan Fournier fand nach Frankreichs Basketball-Pleite deutliche Worte. „Sie haben uns in den Arsch getreten“, kommentierte Fournier die deutliche 65:95-Niederlage des Vize-Europameisters gegen die starken Kanadier zum WM-Auftakt. Nach zwei WM-Bronzemedaillen in Folge könnte das Abenteuer in Südostasien dieses Mal schnell enden. Sollte es am Sonntag (15.30 Uhr/Magentasport) keinen Sieg gegen Lettland geben, ist eine völlig unerwartete Vorrunde in Jakarta für Fournier, Rudy Gobert und Co. so gut wie besiegelt.

„Wir müssen viel besser spielen. Wir müssen uns erholen und uns neu konzentrieren. Wir haben 30 Punkte verloren, sind aber immer noch eine großartige Mannschaft. Wir müssen im nächsten Spiel wieder auf die Beine kommen“, sagte Fournier. Das von drei NBA-Profis angeführte Ensemble wurde vor Beginn der WM als zweitgrößter Favorit hinter Olympiasieger USA gehandelt – und wurde nun von Kanada mit dem überragenden Shai Gilgeous-Alexander desillusioniert. Der Superstar kam auf 27 Punkte und 13 Rebounds.

Es war Frankreichs schlimmste WM-Niederlage seit Mai 1963. Das Team von Vincent Collet befand sich auf dem Weg zur Endrunde in Manila schon früh in einer schwierigen Lage. Auch vier Siege aus den vier weiteren Spielen der Vor- und Zwischenrunde könnten angesichts der 30-Punkte-Niederlage nicht reichen – nämlich wenn es einen Dreiervergleich mit Kanada und Weltmeister Spanien gäbe. Zunächst erreichen zwei Teams aus einer Vorrunden-Viergruppe die Zwischenrunde. Dabei erreichen zwei von vier Teams das Viertelfinale. Spanien, Kanada und Frankreich sind dann mögliche Gegner Deutschlands.