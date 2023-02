“Ik kan je hoe dan ook niet vertellen hoe ik zal regeren, maar tijdens deze race ben ik duidelijk geweest over wat mijn waarden zijn”, zei Protasiewicz tijdens haar overwinningsspeech, wijzend op haar steun voor toegang tot abortus, stemrecht en openbare veiligheid.

De uiteindelijke winnaar zal helpen beslissen over grote zaken die waarschijnlijk voor de rechtbank komen. De democratische regering Tony Evers en procureur-generaal Josh Kaul hebben een rechtszaak aangespannen om een ​​meer dan honderd jaar oude staatswet die de meeste abortussen verbiedt, ongedaan te maken, die later dit jaar zijn weg zou kunnen vinden naar het Hooggerechtshof van de staat. De rechtbank kan ook klaar zijn om iets te zeggen over de kieswetten, zoals het in het verleden heeft gedaan.

De race – een verkiezingsstrijd in een off-year – bracht miljoenen dollars op. Vanaf het begin van het jaar tot en met de voorverkiezingen bereikten de advertentie-uitgaven meer dan $ 9 miljoen op televisie, digitaal en radio, volgens AdImpact. De beste uitgever was Fair Courts America, een super-PAC gekoppeld aan GOP-megadonor Richard Uihlein, die ongeveer $ 2,8 miljoen heeft gestort ter ondersteuning van Kelly. Vorig jaar zei de groep van plan te zijn “miljoenen dollars” uit te geven aan Kelly’s kandidatuur.

Niet ver achter Fair Courts America stond Protasiewicz, die een krachtige advertentieblitz uitzond, ondersteund door een uitgave van $ 2,3 miljoen. Ze haalde meer dan $ 725.000 op vanaf het begin van het jaar tot en met 6 februari – meer dan alle fondsenwerving van haar tegenstanders in die periode samen. Haar campagne zei dat het meer dan $ 2 miljoen had opgebracht sinds ze in mei aan de race meedeed, een recordbedrag voor een kandidaat voor de voorjaarsverkiezingen in Wisconsin.

A Better Wisconsin Together Political Fund – dezelfde groep die bijna 4 miljoen dollar uitgaf aan de gouverneursrace ter ondersteuning van Evers laatste verkiezingen – gaf 2,2 miljoen dollar uit aan advertenties die Dorow bereikten. Dorow gaf meer dan $ 600.000 uit, en externe groepen vormden de rest van de uitgaven.