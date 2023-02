Ongeveer 285 lichtjaar van ons zonnestelsel ligt een mooie, minimalistische kosmische buurt. Zijn “zon”, zou je kunnen zeggen, is een bijzonder klein, gloeiend karmozijnrood lichaam genaamd TOI-5205 – een rode dwerg. En ondergedompeld in de leegte van de ruimte hebben we nu precies één planetaire vriend van TOI-5205 gelokaliseerd, volgens een artikel dat deze maand in The Astronomical Journal is gepubliceerd.

Wetenschappers noemen het TOI-5205b. Ja, die bijnaam is gebaseerd op formaliteit, maar je moet toegeven dat het ook best schattig is.

Oké, maar hier gaat het om.

Het is vrij typisch voor rode dwergen om planeten te verankeren (vaak meerdere), omdat deze stellaire lichamen slechts ongeveer half zo heet zijn als de zon en een zeer lage helderheid hebben, maar toch bekend staan ​​om hun gemiddelde extreem lange levensduur. Zelfs TOI-5205 wordt gemeten als ongeveer 3.500 Kelvin (3.227 graden Celsius), in tegenstelling tot onze 5.800 Kelvin (5.526 graden Celsius) zon.

Er zijn echter twee bijzondere aspecten aan het gezelschap van TOI-5205 en TOI-5205b.

Ten eerste wordt van rode dwergen niet verwacht dat ze gasreuzenplaneten herbergen, maar dat is precies wat TOI-5205b is. Ten tweede, en dat is het allerbelangrijkste, wordt aangenomen dat zonachtige sterren in het algemeen planeten herbergen die aanzienlijk kleiner zijn dan zijzelf.

“De gastheerster, TOI-5205, is ongeveer vier keer zo groot als Jupiter, maar toch is het op de een of andere manier gelukt om een ​​planeet ter grootte van Jupiter te vormen, wat behoorlijk verrassend is!” Shubham Kanodia, een astronoom aan het Carnegie Institute of Science en co-auteur van de studie, zei in een verklaring. “Op basis van ons nominale huidige begrip van planeetvorming, zou TOI-5205b niet moeten bestaan.”

“Het is een ‘verboden’ planeet.”

Om dit verschil in grootte in de juiste context te plaatsen, biedt Kanodia een overtuigende analogie.

Je kunt een Jupiter-achtige planeet in een baan om een ​​zonachtige ster zien als een erwt die rond een grapefruit draait. TOI-5205b in een baan om TOI-5205 lijkt echter meer op een erwt in een baan om een ​​citroen.

Voor alle duidelijkheid: zoiets groots als Jupiter mag niet worden weggegooid als verkleinwoord — laat staan ​​iets dat meerdere keren zo groot is als Jupiter. Kortom, als je elke planeet in ons zonnestelsel neemt, hun massa’s bij elkaar optelt en de som met twee vermenigvuldigt, krijg je een stuk ongeveer zo groot als onze geliefde reus.

Toch zouden er honderden Jupiters in onze zon kunnen passen. Slechts vier TOI-5205b’s pasten in zijn “zon”.

Katherine Cain is met dank aan de Carnegie Institution for Science.



Dus, wat kan er lang geleden zijn gebeurd, toen het TOI-5205-sterrenstelsel voor het eerst werd opgericht, om zo’n vreemde combinatie van kosmische lichamen te creëren? Het simpele antwoord is dat we het nog niet weten. Kanodia en collega-onderzoekers hebben enkele aanwijzingen, maar zeggen uiteindelijk dat ze het in meer detail moeten observeren om het mysterie op te lossen. En het oplossen van dit mysterie kan onze kennis van herschikken planeetvorming theorie.

“We weten dat TOI-5205 b bestaat, daarom is er een hiaat in ons begrip van deze schijven, of planetaire interieurs, of het proces van planeetvorming (of het meest waarschijnlijke scenario, al het bovenstaande!)”, schreef Kanodia in een blogpost over de ontdekking.

Kortom, terwijl jonge sterren de diepten van de ruimte doorkruisen, hebben ze de neiging om schijven van interstellair gas, rotsachtige scherven en stof om zich heen te hebben.

Een gevestigd model van planeetvorming – voor gasreuzen zoals Jupiter en TOI-5205b – zegt dat je ongeveer 10 aardmassa’s van het materiaal van de schijf nodig hebt om een ​​rotsachtige planetaire kern te maken. Dan begint een ton gas van de schijf zich rond die kern te verzamelen en vormt zich uiteindelijk tot enorme, uitbundige werelden zoals het mandarijngestreepte icoon van ons zonnestelsel.

Maar de eerste schijf van TOI-5205 zal naar verwachting niet genoeg van die gasreuzenbouwstenen hebben gehad om een ​​Jupiter-achtig lichaam te vormen.

“In het begin, als er niet genoeg rotsachtig materiaal in de schijf zit om de eerste kern te vormen, kan men geen gasreuzenplaneet vormen”, zei Kanodia. “En aan het einde, als de schijf verdampt voordat de massieve kern is gevormd, kan men geen gasreuzenplaneet vormen.”

“Toch”, vervolgde Kanodia, “ontstond de TOI-5205b ondanks deze vangrails.”

Aan de positieve kant echter, omdat de grootteverhouding tussen het deep space-duo zo dichtbij is (wanneer TOI-5205b vanuit ons gezichtspunt voor zijn ster passeert, blokkeert het zelfs maar liefst 7% van het licht van de bol) het paar is best makkelijk te bestuderen.

De onderzoekers zijn vooral geïnteresseerd in het gebruik van de baanbrekende James Webb-ruimtetelescoop om het ongebruikelijke achtergrondverhaal van het TOI-5205-sterrenstelsel te begrijpen. Gebouwd om de kosmos te beoordelen met een ongefilterde lens, is de JWST er in iets meer dan een jaar al in geslaagd om een hele nieuwe wereld op zichschilder een gedetailleerd beeld van een gloeiend hete bol’s chemische vingerafdruk en zou binnenkort zelfs kunnen uitzoeken wat de jongste exoplaneet ooit geregistreerd.

Aan het eind van de dag, schrijft Kanodia in zijn blogpost, is de vraag deze: “TOI-5205 b – hoewel zeker een uitbijter – is niet de enige. Zo ja, hoe vaak worden deze verboden planeten gevormd? “