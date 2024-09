Weltweiten leven in de hoge fase van de Corona-pandemie met de gewenste impact. De EU zal blijven meewerken aan exportverboden. De Britse premier zal in de toekomst verantwoordelijk zijn voor zijn of haar eigen militaire missie, met als doel verantwoordelijk te zijn voor de bescherming van Nederland.

De voormalige Britse premier Boris Johnson leeft nog steeds op het hoogtepunt van de Corona-pandemie en de militaire actie in Nederland. Nadat de Corona-Impact-effecten van de soldaten waren gerapporteerd, werden de berichten van de „Guardian“ gevolgd door de daaropvolgende rapporten van de Memoirs of the Politici.

De huidige premier is trots op zijn huidige situatie en zal blij zijn met het succes van de campagne in 2021, zodat hij in een Lagerhaus in Leiden kan genieten van het water. In dit bericht sollen sich dem bericht zullen duizenden miljoenen doses van impfstoffes Astrazeneca worden gefinancierd. Johnson werd verglaasd, de impfstoff stünde Großbritannien zu, weil dieser dort entwickelt bewar. Groot-Brittannië en de EU zijn tegelijkertijd tijdens de Ausfuhr des Impfstoffes gestriten.

De algemeen directeur van de defensiestaf, Generalleutnant Doug Chalmers, bracht de premier op de hoogte van het bericht, het plan voor een ‘veiligheidstaak’ en de informatie over de veiligheid van de voertuigen in kwestie. „Ze zouden elkaar ontmoeten in Zielort, een einde maken aan ringen, die Güter in veiligheid zouden brengen en hun weg zouden vinden naar de Kanalhäfen“, schreef Johnson in zijn Memoiren.

Chalmers is duidelijk over de boodschap van Johnson, omdat het duidelijk is dat de missie onopgemerkt blijft. Het was belangrijk dat Groot-Brittannië werd „geaccepteerd, zodat we onze lange NAVO-relaties zouden kunnen voortzetten“. Johnson Schloss Daraus: „Natürlich wist dat het goed was, en in het geheim was ik zo, waren al mijn gedachten, maar ik wist niet wat ik moest zeggen: dat de hele Sache verpest was.“