Onder degenen die door de ontslagen werden getroffen, waren verschillende oprichters van kleine technologiebedrijven die Twitter in de loop der jaren had overgenomen, waaronder Esther Crawford, die een start-up genaamd Squad oprichtte en onlangs toezicht hield op de inspanningen van Twitter om gebruikers kosten in rekening te brengen voor verificatievinkjes, en Haraldur Thorleifsson, de maker van de ontwerpstudio Ueno, die Twitter in 2021 kocht. Verschillende oprichters ontvingen hogere compensatiepakketten als onderdeel van de overnames van hun bedrijven, waardoor het duurder zou kunnen worden om ze te ontslaan omdat hun aandelen en bonussen worden uitbetaald, zeiden drie mensen die bekend zijn met de compensatiepakketten.

De ontslagronde van zaterdag was een van de grootste sinds de heer Musk eind november in een interne vergadering aan de werknemers vertelde dat er geen plannen meer waren voor personeelsinkrimpingen. De bezuinigingen volgden op een massaontslag begin november, toen Musk ongeveer de helft van het personeelsbestand van Twitter per week uitschakelde om zijn eigenaar van het bedrijf te worden. Door kleinere ontslagen en ontslagen was het personeelsbestand van Twitter sindsdien teruggebracht tot ongeveer 2.000 werknemers.