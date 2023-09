Man kann mit Recht sagen, dass Dana White ein schöneres Haus hat als die meisten anderen.

Der UFC-CEO, der kürzlich vom UFC-Präsidenten befördert wurde, nachdem MMAs wichtigste Promotion mit der WWE in einem 21-Milliarden-Dollar-Deal fusionierte, lebt in einer vornehmen Villa in Las Vegas.

5 White traf sich mit Triple H, um die UFC-WWE-Fusion zu bestätigen Bildnachweis: Getty

5 Der 54-Jährige kaufte seine Villa in Las Vegas im Jahr 2006 Bildnachweis: Haute TV – YouTube

Man geht davon aus, dass White 500 Millionen Dollar wert ist und 20 Millionen Dollar pro Jahr verdient, weil er die UFC leitet – diese Zahlen sind leicht zu glauben, wenn man einen Blick in sein Haus wirft.

Das Kinderbett des 54-Jährigen verfügt über neun Schlafzimmer, zwölf Badezimmer, einen Fitnessraum, einen Massageraum, einen Basketballplatz, eine Spielhalle, eine Bar und eine Küche voller Lebensmittel, die es ihm ermöglichen, jeden Tag einen „Cheat Day“ zu machen.

Obwohl er Junkfood genießt, ist White, der kürzlich seine Bauchmuskeln zur Schau gestellt hat, in der besten Form seines Lebens, nachdem er einen Trainer engagiert hat, der ihn das ganze Jahr über in Topform hält.

„Viele Leute haben in letzter Zeit gesagt, dass ich anders aussehe als ich. Ich sehe größer aus, als ich aussah“, sagte er 2021 gegenüber Men’s Health.

„Das Einzige, was ich in den letzten zehn Jahren meines Trainings geändert habe, ist, dass ich einen Trainer engagiert habe.

„Ich habe einen Trainer engagiert, nachdem ich mich einer Schulteroperation unterzogen hatte, und das war für mich ein völliger Wendepunkt. Wenn man sein ganzes Leben lang trainiert hat und dann einen Trainer bekommt? Das kann ich jedem empfehlen.“

Wenn er nicht gerade trainiert, entspannt sich White in seinem Garten hinter dem Haus, der aussieht wie etwas, das man in einer Urlaubsbroschüre sieht, und genau das ist es, was er sich vorgenommen hat.

Letztes Jahr hat der UFC-Boss Cooper Manning zusammengebracht, den älteren Bruder der ehemaligen NFL-Quarterbacks Peyton und Eli Manning, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den besten Hinterhof in Amerika zu finden.

5 White hat sein Zuhause ein paar Mal für Kameras geöffnet Bildnachweis: Männergesundheit

5 Er hat sein Heim-Fitnessstudio sinnvoll genutzt Bildnachweis: @danawhite – Instagram

5 Whites Garten hinter dem Haus ist sein Lieblingsplatz in der Villa Bildnachweis: Männergesundheit

Whites Garten hinter dem Haus ist mit Cabanas, einem Spa und einem persönlichen Koch ausgestattet – aber es sind die unglaublichen Pools, die sein Zuhause von den meisten anderen abheben.

„Ich wollte, dass Sie sich wie in einem Resort fühlen“, erklärte er.

„Sie haben die Pools, es gibt überall Cabanas und auf der anderen Seite, dem anderen Haus, gibt es ein Fitnessstudio und ein Spa.“

„Wir haben Pools! Also, dieser Pool hier. Wir haben noch einen weiteren Pool, vor dem Fitnessstudio gibt es ein Sportschwimmbecken.

„Ich war noch nie im Sportbecken. Ich bin eher der Typ, der ein Floß in den Pool legt und sich darin treiben lässt, als Runden zu drehen. Aber als ich das Haus baute, hatte ich gute Absichten.“

Da die UFC ihren Sitz in Las Vegas hat, kann White tatsächlich mehr Zeit zu Hause verbringen als die meisten Leute, die eine milliardenschwere Organisation leiten.

Vielleicht kommt er irgendwann dazu, diesen zusätzlichen Pool zu nutzen.