Je hebt er vast wel eens van gehoord Cocaïne Beer, de kaskraker over de door drugs gevoede eetwoede van een zwarte beer. Maar heb je gehoord van “cocaïnekat?”

De uitdrukking begon donderdag trending op Twitter. Net als de film is het gebaseerd op een waargebeurd verhaal – alleen deze gaat over een wilde kat die werd gevangen in Cincinnati en bleek cocaïne in zijn systeem te hebben.

In tegenstelling tot de film speelt dit verhaal zich niet af in de jaren tachtig – het gebeurde eerder dit jaar. Het is om juridische redenen pas onlangs openbaar gemaakt, legt Ray Anderson van de Cincinnati Animal Care-asiel uit.

“Op de hielen van de Cocaïne Beer film, het verbaast ons niet dat het viraal is gegaan”, vertelde hij NPR via e-mail.

De hoofdpersoon van dit specifieke verhaal is een serval genaamd Amiry.

De vangst

De grote kat werd gehouden als huisdier en ontsnapte volgens Anderson tijdens een politiecontrole in januari uit de auto van zijn baasje.

Dat is het moment waarop Hamilton County Dog Wardens (een divisie van Cincinnati Animal Care) telefoontjes kreeg over wat men dacht dat een luipaard was die in een boom was gespot.

Hulpverleners waren in staat om Amiry terug te halen en terug te brengen naar het asiel, waar het medische team een ​​expert riep (wiens geloofsbrieven onder meer werken aan de “Tiger King” -zaak en de Zanesville-tragedie) om zijn soort te identificeren.

De expert vermoedde dat Amiry eigenlijk een serval was, een langbenige wilde kat met grote oren die inheems is in Afrika bezuiden de Sahara en illegaal is om te bezitten in Ohio. Om dat te bevestigen nam het medische team een ​​DNA-monster – en testte hem ook op verdovende middelen.

“Amiry testte positief op blootstelling aan cocaïne en de DNA-test concludeerde dat hij inderdaad een serval was”, schreef Anderson.

De cocaïne

Waarom testte het asiel Amiry überhaupt op drugs? Het korte antwoord is een kapucijnaap genaamd Neo.

Vorig jaar nam de lokale dierenbescherming de aap in beslag uit zijn huis in Cincinnati nadat een dierenarts die video’s van hem zag, dacht dat hij Xanax en/of cocaïne had ingenomen en medische zorg nodig had.

Neo testte positief op amfetaminen, onderging een behandeling en bevindt zich nu “veilig op een geheime locatie”, aldus Anderson. Zijn baasje werd aangeklaagd wegens dierenmishandeling.

Sindsdien zegt Anderson dat het een standaardprotocol is geworden voor het asiel om te testen op verdovende middelen voor elk dier dat “exotischer” is dan het gebruikelijke huisdier.

“Natuurlijk testen we ook op verdovende middelen op elke hond of kat die gedrag vertoont dat ons op dat pad zou leiden,” voegde hij eraan toe. “Amiry was extreem geagiteerd toen hij bij ons was, wat begrijpelijk is gezien wat hij die ochtend had meegemaakt, maar we waren in staat om te verdoven en te behandelen voordat we naar de dierentuin (Cincinnati) werden vervoerd.”

Anderson weigerde in te gaan op de details van het toxicologierapport en zei dat de autoriteiten nog steeds op zoek zijn naar specifiek bewijs dat zou aangeven hoe de cocaïne in het systeem van Amiry terecht is gekomen.

“Gezien de aard van zijn gevangenneming, kunnen we momenteel niet zeggen of dit opzettelijk of milieubewust is”, voegde hij eraan toe.

De kat

Het asiel dat Amiry redde, is niet uitgerust om dieren in het wild te huisvesten, dus stuurde het hem naar de dierentuin en botanische tuin van Cincinnati.

“Onze topprioriteit was om Amiry zo snel en efficiënt mogelijk veilig en legaal te plaatsen”, zei Anderson.

Amiry doet het daar “heel goed”, en Anderson zei dat de dierentuin hoopt dat hij lid kan worden van het Cat Ambassador-programma, dat tot doel heeft bezoekers te informeren over het belang van roofdieren in het wild en geld in te zamelen voor inspanningen voor het behoud van cheeta’s.

Anderson erkende dat het moeilijk kan zijn om plaatsing voor servals te vinden en prijst de dierentuin voor het helpen van het asiel uit een moeilijke situatie.

“Met dat in gedachten hebben we hun privacy zeer gerespecteerd tijdens het werken met Amiry en wachten we reikhalzend uit naar hun officiële bericht over zijn toekomst”, zei hij.

NPR heeft contact opgenomen met de dierentuin voor commentaar.

De zaak

Amiry’s eigenaar heeft Amiry vrijwillig overgedragen aan de dierenautoriteiten en heeft meegewerkt aan hun onderzoek, zei Anderson, en daarom vervolgen ze momenteel geen aanklacht.

“Zijn eigenaar was coöperatief en betaalde voor Amiry’s zorg totdat alle eigendomsoverdrachten waren afgerond, en toen werd dit verhaal openbaar”, schreef Cincinnati Animal Care donderdag in een Facebook-bericht.

Het zegt echter dat de zaak open blijft in afwachting van aanvullend bewijs en dat het Ohio Department of Agriculture ook onderzoek doet.

De Hamilton County Dog Wardens vragen iedereen met informatie om ze te bellen op 513-541-7387.

De conclusie

Er zijn een aantal recente gevallen geweest van wilde dieren die, nou ja, wild zijn geworden in de VS

Een paar keizeraapjes werd in januari gestolen uit (en teruggebracht naar) de Dallas Zoo, terwijl een Euraziatische oehoe vorige maand ontsnapte uit de Central Park Zoo (en tot op de dag van vandaag vrij blijft). Plus, Cocaïne Beer.

Dat is niet noodzakelijkerwijs reden tot bezorgdheid, maar Anderson raadt aan om voorzichtig te zijn. Mocht je toch een exotisch of geagiteerd dier tegenkomen, houd dan zoveel mogelijk afstand en neem contact op met de plaatselijke dierenbescherming.

“Kom niet dichterbij, wacht niet om foto’s of video’s te maken, blijf veilig, want het kan niet alleen een situatie van leven of dood zijn voor jezelf, maar ook voor het dier,” voegde hij eraan toe. “Laat professionals de situatie afhandelen en breng het dier indien mogelijk in veiligheid.”

Er is nog een les die zijn organisatie wil dat mensen uit het verhaal van Amiry leren, zoals het op Facebook schreef.

“We herinneren onze gemeenschap eraan dat er dit jaar duizenden honden, katten en andere dieren die redding nodig hebben onze faciliteit binnenkomen en die niet zoveel publiciteit zullen krijgen”, schreef het, en spoorde mensen aan om tijdens het zoeken hun dierenasiel in de provincie te bezoeken voor hun volgende huisdier.