In Chanels mit Stars besetzter Show in Miami

Geschrieben von Nick Remsen, CNNMiami, Florida

Prominente stiegen am Freitagabend in Miami Beach aus, als das französische Modehaus Chanel eine Wiederholung seiner Cruise 2022-2023-Show in den USA veranstaltete.

Ursprünglich im Mai in Monaco präsentiert, zog der Laufsteg – diesmal mit einem Set aus kitschigen rot-weißen Sonnenschirmen und einer künstlichen Promenade – ein mit Stars besetztes Publikum an, darunter die Chanel-Botschafterinnen Lily-Rose Depp, Pharrell Williams und Marion Cotillard.

Pharrell Williams besucht die Chanel Cruise Show. Anerkennung: Alexander Tamargo/WireImage/WireImage

Die Veranstaltung zog auch bekannte Floridianer an. In einer „Cabana“ saß Alan Faena, dessen gleichnamiges Hotel den Laufsteg veranstaltete, und in einer anderen der in Miami ansässige Hotelunternehmer David Grutman mit seiner Frau Isabela. Mera Rubell, die renommierte Kunstsammlerin, war ebenso anwesend wie die Tennisspielerin Reilly Opelka, elegant gekleidet mit einem mit Chanel-Broschen verzierten Blazer. Etwa 40 mit Champagner vollgestopfte Sitzgelegenheiten säumten den Laufsteg, der von einem tiefblauen Atlantik und federleichten orangefarbenen Wolken umrahmt wurde.

All dies jedoch für eine Resort-Kollektion, die bereits vor einem halben Jahr in Monte Carlo Premiere feierte. Manche fragen sich vielleicht: Warum?

Models ziehen zum Finale der Show über den Laufsteg. Anerkennung: Chanel

„Wir haben im Laufe der Jahre viele Höhen und Tiefen im Bundesstaat Florida erlebt, und jetzt befinden wir uns wieder in einem ‚Up‘-Moment“, sagte Bruno Pavlovsky, Präsident der Modeaktivitäten von Chanel und Direktor der Fédération de la Haute Couture, die die Pariser Modewoche beaufsichtigt, vor der Show.

Er bezog sich auf die kulturelle Bedeutung der Magic City, in der renommierte Kunstmuseen und die amerikanische Ausgabe der weltgrößten Kunstmesse Art Basel Miami zu Hause sind. Chanel eröffnete letzten Dezember auch eine 7.600 Quadratmeter große Boutique im Designviertel der Stadt.

Lily-Rose Depp besucht die Chanel Cruise Show. Anerkennung: Alexander Tamargo/WireImage/WireImage

„Außerdem haben wir viele Gemeinsamkeiten zwischen Monaco und Miami festgestellt“, fügte er hinzu und wies auf „die Farben des Meeres“ und die Formel 1 hin schicksten Grand-Prix-Veranstaltungen).

„Aber Miami hat mehr Energie.“

Die Kollektion, die den Motorsport zu ihren Inspirationen zählte, fühlte sich in Miami wie zu Hause. Eine Reihe von Overalls – die an die Overalls eines Automechanikers erinnern – wurden mit Pailletten und Chanels berühmtem Tweed versehen, während ein kariertes Flaggenmotiv auf einer sportlichen Auswahl an Kleidungsstücken erschien, darunter Baseballkappen und ein Badeanzug. An anderer Stelle wurden mehrere pechschwarze Paillettenkleider mit (sehr Miami-ähnlichen) rosa und blaugrünen Gürteln ausgestattet. Es gab sogar eine Tennistasche.

Fließende Kleider und lockere Cardigans gehörten zum Looksortiment der Resort-Kollektion. Anerkennung: Chanel

Der Gipfel von Chanel in Miami zeigt, dass der Appetit auf „Destination Shows“ – Laufstege außerhalb der Heimatstadt eines Labels, deren Praxis durch die Pandemie weitgehend gestoppt wurde – noch lange nicht gesättigt ist und dass „Fashion-tainment“ auf dem Vormarsch ist. „Fashion-tainment“ ist ein aufkeimender Begriff, der damit zu tun hat, dass Marken immer mehr Wert auf Verbraucher- und Marktbindung legen, indem sie Mode mit hochgradig teilbaren, ansprechenden Momenten verbinden. Rufen Sie eine Insta-fähige Bühne auf, bringen Sie die A-Lister herein und drücken Sie auf Play.

Ein typisches Beispiel: Chanel muss die gleiche Kollektion nicht zweimal zeigen, aber wenn Sie den Reiz einer Stadt mit warmem Wetter, einen strahlenden Starquotienten und eine Afterparty mit einem Auftritt von Williams und Nile Rogers mischen, ist die Reichweite groß des Produkts – und damit auch des Lebensstils – verstärkt sich umso mehr.

Das Bühnenbild, entworfen von Regisseur Baz Luhrmann und Kostümbildnerin Catherine Martin, trug zum Kurzurlaubsgefühl der Show bei. Anerkennung: Chanel

Die Führungskräfte von Chanel folgen ebenfalls einem Präzedenzfall: Im Jahr 2008 veranstaltete der verstorbene Karl Lagerfeld – der bis zu seinem Tod im Jahr 2019 als Kreativdirektor des Hauses fungierte – eine denkwürdige Show in Miami Beach im historischen Raleigh Hotel (das bald als Rosewood-Anwesen wiedereröffnet wird). ). Lagerfeld war Pionier des Konzepts exotischer Shows zum Thema Kreuzfahrt und unter seiner Leitung hat Chanel Laufstege in Singapur, Schottland und sogar in Havanna, Kuba, produziert.

Marion Cotillard besucht die Chanel Cruise Show. Anerkennung: Alexander Tamargo/WireImage/WireImage

Das Format ist unter den Luxusmarken mit den höchsten Einnahmen alltäglich geworden, und Miami selbst war in letzter Zeit auch Schauplatz großer Laufstege: Dior Men im Jahr 2019 und Louis Vuitton Herrenmode, nur wenige Tage nach dem Tod des Designers Virgil Abloh, im Jahr 2021. Es gibt auch finanzielle Motivatoren — Der Markt von Miami ist aufgrund der wachsenden Bevölkerung und des Zustroms von Unternehmen in den letzten Jahren erheblich gewachsen.

„Es geht um Geschichtenerzählen“, sagte Pavlovsky. „Wir haben sechs Kollektionen pro Jahr und wir müssen sechs Mal im Jahr die besten Wege finden, um wirklich mit unseren Kunden in Kontakt zu treten. Das ist der Grund, warum wir hier sind.“