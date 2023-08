Die drohenden Drohungen Chinas und Nordkoreas überschatteten den Gipfel. Sowohl Japan als auch Südkorea befinden sich in Reichweite der Raketentests Pjöngjangs, und beide Nationen haben auch versucht, Pekings wachsende Stärke in der Region einzudämmen. Biden würdigte den „Tapfer“ beider asiatischer Staats- und Regierungschefs, indem sie Generationen von Spannungen zwischen ihren Ländern beiseite legten, und er versprach, dass das neue formalisierte Bündnis „unerschütterlich in unserer Einheit und unübertroffen in unserer Entschlossenheit“ sein werde.

Das mehrstündige Gipfeltreffen zwischen den drei Staats- und Regierungschefs fand in einem Rückzugsort voller Waldwege statt, die einst von jedem US-Präsidenten seit Franklin Roosevelt und von ausländischen Staats- und Regierungschefs, von den britischen Premierministern Winston Churchill und Margaret Thatcher bis zum sowjetischen Ministerpräsidenten Nikita Chruschtschow, begangen wurden sogar der russische Führer Wladimir Putin.

Beamte der Regierung hofften, dass die informelle Atmosphäre des Rückzugs des Präsidenten, bei dem das erste Treffen der Staats- und Regierungschefs seit 2015 stattfand, das fördern würde, was Biden am Freitag als „nächste Ära der Partnerschaft“ mit Südkorea und Japan bezeichnete. Die beiden asiatischen Länder liegen seit langem in Konflikt mit einer tiefen Feindseligkeit, die auf die japanische Kolonialherrschaft über Korea von 1910 bis 1945 zurückzuführen ist.

Befreit von der Feuchtigkeit Washingtons und der Förmlichkeit des Weißen Hauses erschienen die Anführer ohne Krawatte. Biden hielt vor dem trilateralen Treffen und der Pressekonferenz individuelle Treffen mit jedem ausländischen Staats- und Regierungschef ab. Yoon und Kishida waren jeweils etwa sieben Stunden in Camp David.

Die Regierung kündigte Vereinbarungen an, um die Koordinierung bei der Abwehr ballistischer Raketen und den Informationsaustausch zu verbessern, Wirtschaftsdaten wie ein Frühwarnsystem für Lieferkettenunterbrechungen bereitzustellen und die nationale Sicherheit besser zu koordinieren, beispielsweise mehrjährige Pläne für die Durchführung von Militärübungen.

Mit Blick auf die Drohungen Nordkoreas und Chinas sagte das Weiße Haus, es wolle die Zusammenarbeit der drei Länder langfristig festigen. Biden betonte, dass die Vereinbarungen in Kraft bleiben würden – selbst wenn Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehren würde.

„Seine ‚America First‘-Politik – die uns vom Rest der Welt wegführt – macht uns schwächer, nicht stärker“, sagte Biden. Er fügte hinzu, dass der Gipfel „institutionelle Veränderungen“ eingeleitet habe, die „unsere Beziehungen stärken und aufrecht erhalten“.

Um sich gegen politische Veränderungen in einem der drei Länder zu wappnen, verpflichtet das Abkommen jedes Land zu jährlichen Treffen und Militärübungen, sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Freitag zuvor.

Sowohl Japan als auch Korea haben außerdem zugesagt, Geld zu spenden, um Hawaii dabei zu helfen, sich von den jüngsten tödlichen Waldbränden zu erholen.

Beamte des Weißen Hauses lobten Biden dafür, dass er seit Beginn seiner Amtszeit den Grundstein für die Händedrucke gelegt habe. Der Präsident traf sich häufig mit beiden Staats- und Regierungschefs, und andere Beamte, darunter Sullivan und Außenminister Antony Blinken, taten dasselbe mit ihren Amtskollegen bei internationalen Treffen.

Mitarbeiter des Weißen Hauses glauben, dass die Vereinbarungen in der Geschichte als herausragende Leistung eines Präsidenten gewertet werden, der sich in Fragen der Außenpolitik zutiefst wohl fühlt. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine versammelte Biden die NATO und andere Demokratien zur Verteidigung Kiews, belebte Allianzen und machte den Kampf gegen Autokratien zu einem Kernstück seiner Präsidentschaft.

Und Biden hat China schon lange im Blick und scheint dem Ziel einer „Schwerpunktorientierung nach Asien“ nahe zu kommen, einem außenpolitischen Preis, der vielen seiner Vorgänger entgangen ist. Biden hat das 21. Jahrhundert als ein Jahrhundert des Wettbewerbs zwischen den Vereinigten Staaten und China dargestellt, und viele Regierungsbeamte glauben, dass Chinas schwächelnde Wirtschaft und die Kämpfe mit der Covid-Pandemie es den USA ermöglicht haben, mehr Einfluss im Pazifik auszuüben.

Und um Chinas Vorstoß in dieser Region entgegenzuwirken, verstärkte die Biden-Regierung auch die Beziehungen zu den anderen Nationen im sogenannten Quad – Indien, Australien und Japan – und vermittelte den Verkauf von Atom-U-Booten an Australien. Und in einer Zeit zunehmender Spannungen mit Peking drängte das Weiße Haus auch darauf, Moskau bei seiner Invasion in der Ukraine nicht weiter zu unterstützen, und sah darin einen Einfluss auf den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un.

Im Rahmen des Abkommens verpflichteten sich die Länder, einen Kommunikationskanal zu schaffen, um Informationen schnell auszutauschen, wenn jemand einer Bedrohung ausgesetzt ist, beispielsweise einer Provokation aus Nordkorea.

Zu den Grundsätzen gehört eine neue Formulierung, in der erklärt wird, dass die drei Länder „die vollständige Denuklearisierung der Demokratischen Volksrepublik Korea“ anstreben. Bisher hieß es in den USA, das Ziel bestehe darin, die gesamte Halbinsel von Atomwaffen zu befreien. Die Formulierung eröffnet die Möglichkeit, dass die Regierung Nuklearanlagen nach Südkorea verlagert, etwa das erste amerikanische atomwaffenfähige U-Boot seit vier Jahrzehnten, das das Land besucht, oder Seoul stillschweigend dabei unterstützt, sein eigenes Atomprogramm zu starten.

Die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats, Adrienne Watson, bestritt, dass es eine neue Politik gebe: „Dies bedeutet in keiner Weise eine Änderung im Vorgehen der USA gegenüber Nordkorea und auch nicht die Möglichkeit, dass die USA Atomwaffen an Südkorea zurückgeben.“

Auf der Pressekonferenz am Freitag spielte Biden die Rolle Chinas auf der Tagesordnung des Gipfels herunter, räumte jedoch ein, dass dies ein Schwerpunkt sei. Erwartungsgemäß beobachtete Peking das Treffen in den Wäldern von Maryland genau.

„Versuche, verschiedene ausschließende Gruppierungen zusammenzuschustern und Blockkonfrontationen und Militärblöcke in den asiatisch-pazifischen Raum zu bringen, werden keine Unterstützung finden und nur auf Wachsamkeit und Widerstand seitens der Länder in der Region stoßen“, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin.

Sullivan wies diese Kritik zurück und sagte, der Gipfel sei „nicht gegen irgendjemanden“.

„Es geht um eine Vision des Indopazifischen Raums, der frei, offen, sicher und wohlhabend ist.“

Alexander Ward und Phelim Kine haben zu diesem Bericht beigetragen.